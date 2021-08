Marktbericht DAX startet auf Vortagesniveau Gepflegtes Wassertreten

Erneut startet der deutsche Leitindex ohne viel Elan, aber in der Nähe seiner Rekordstände. Anstehende Inflationsdaten in den USA und steigende Infektionszahlen sorgen wieder für Vorsicht auf dem Parkett.

Bei 15.770 und damit in der Nähe des gestrigen Xetra-Schlusses ist der DAX in den Handel zur Wochenmitte gestartet. Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fort. Das Rekordhoch im deutschen Börsenbarometer von 15.810 Punkten bleibt aber in Reichweite.

"Mangel an Impulsen"

"Auch im Windschatten der US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang nicht, sein Allzeithoch aus dem Juli zu überspringen", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er sieht einen Mangel an positiven Impulsen und neu investierenden Anlegern. Am Vortag sei der drittniedrigste Handelsumsatz im bisherigen Kalenderjahr Ausdruck dessen gewesen.

Die Verabschiedung eines Infrastrukturpakets in den USA im Senat gilt für Marktbeobachter nicht als Überraschung. Der Senat votierte mit Stimmen beider Parteien für das billionenschwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden. Allerdings erklärte die demokratische Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ihre Kammer werde sich erst mit der Vorlage beschäftigen, wenn der Senat auch ein zweites, bei Republikanern umstrittenes Paket mit einem Umfang von 3,5 Billionen Dollar verabschiedet habe.

Vorgaben gemischt

Die Anleger an der Wall Street hatten eine unklare Vorlage gegeben. Der Dow Jones schloss am Abend 0,5 Prozent höher bei 35.264 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,5 Prozent auf 14.788 Punkte nach. Von der am Mittwoch anstehenden Veröffentlichung der US-Preissteigerungsrate im Juli erhoffen sich die Investoren neue Hinweise auf den weiteren Kurs der US-Notenbank.

Auch in Asien konnten sich Investoren am Morgen nicht klar für eine Richtung entscheiden. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent fester bei 28.071 Punkten. Der CSI-300-Index mit den Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland sank dagegen um 0,5 Prozent auf 5020 Punkte.

Inflation so hoch wie 1993

Die Wiedereinführung der alten Mehrwertsteuerhöhe, teure Energie und Engpässe bei etlichen Waren ließen die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen. Eine höhere Teuerungsrate gab es zuletzt im Dezember 1993 mit 4,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate Richtung fünf Prozent marschieren und erst 2022 wieder merklich nachgeben, sagten Ökonomen voraus.

Euro an der 1,17, Bitcoin teurer

Am Devisenmarkt steht der Euro weiter unter Druck gegenüber dem US-Dollar. Am Morgen kämpft die Gemeinschaftswährung gegen den Rutsch unter die Markt von 1,17 Dollar und steht nun bei 1,1710 Dollar. Der Preis für ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent liegt kaum verändert bei 70,35 Dollar. Die Feinunze Gold notiert mit 1733 Dollar knapp im Plus.

Weiter im Trend liegen auch am Mittwoch Kryptowährungen. Der Preis für einen Bitcoin ist auf rund 46.000 Dollar gestiegen. Für die zweitwichtigste Cyberdevise Ethereum werden inzwischen wieder 3200 Dollar bezahlt.

E.ON erhöht die Prognose

Im DAX steht am Morgen die Aktie von E.ON im Fokus. Der Energiekonzern hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose erhöht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den ersten sechs Monaten 2021 unter anderen dank eines höheren Gasabsatzes um 45 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei konnte E.ON sowohl im Geschäft mit Kundenlösungen als auch im Netzgeschäft zulegen. Nun wird ein bereinigtes Ebit im Bereich von 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro und ein bereinigter Konzernüberschuss in Höhe von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2021 erwartet.

Bei ThyssenKrupp reich der Ausblick nicht

Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns verlieren am Morgen rund fünf Prozent. ThyssenKrupp hat seine Erholung auch im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt. Ergebnis, Umsatz und Auftragseingang verbesserten sich im Vergleich zum pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum spürbar. So wurden zwischen April und Ende Juni die Auftragseingänge mit 8,8 Milliarden Euro fast verdoppelt. Der Umsatz nahm um 51 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich auf 266 Millionen Euro. Analysten bemängelten aber den Ergebnisausblick des Unternehmens.

Lanxess besser als gedacht

Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte der Spezialchemiekonzern Lanxess bei einem Umsatzplus von gut einem Viertel auf 1,83 Milliarden Euro das operative Ergebnis im Vergleich zum coronabelasteten Vorjahreszeitraum um knapp ein Viertel auf 277 Millionen Euro. Gute Geschäfte mit der Autoindustrie sowie mit Stoffen rund um Materialschutz, Desinfektionsmittel und Wasseraufbereitung stimmen den Chemiekonzern Lanxess optimistischer für 2021. Konzernchef Matthias Zachert kalkuliert für 2021 laut einer Mitteilung vom Mittwoch nun mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) in Höhe von 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro. Das sind am oberen und unteren Ende je 50 Millionen Euro mehr als bislang in Aussicht gestellt.

Jenoptik sieht sehr gutes Jahr

Der Technologiekonzern hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Umsatz legte um 29,6 Prozent zu auf 213 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) konnte sich mehr als verdoppeln auf 53,7 Millionen Euro. "Auf der Basis der sehr guten Ergebnisse und in Erwartung eines starken zweiten Halbjahres sind wir auf gutem Weg, die jüngst angehobenen Ziele für 2021 zu erreichen", sagte Jenoptik-Chef Stefan Traeger.

Pfandbriefbank mit Gewinnsprung

Die Deutsche Pfandbriefbank aus dem SDAX hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte der Überschuss von 20 Millionen auf 55 Millionen Euro zu. Im zweiten Quartal 2020 hatte eine hohe Vorsorge für mögliche Kreditausfälle das Ergebnis belastet. Vorstandschef Andreas Arndt hat seine Gewinnprognose jedoch schon bei der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen Ende Juli angehoben: Er peilt für 2021 nun weiter einen Vorsteuergewinn von 180 bis 220 Millionen Euro an.

Vestas nimmt Ausblick zurück

Lieferprobleme und höhere Kosten setzen dem Windkraft-Konzern zu. Im Gesamtjahr werde nun ein Umsatz zwischen 15,5 und 16,5 Milliarden Euro (bisher 16 bis 17 Milliarden Euro) angepeilt, teilte Vestas mit. Auch die Marge auf Basis des Betriebsergebnisses soll geringer ausfallen. Im zweiten Quartal stagnierten die Erlöse bei 3,54 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich auf 101 von 67 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Lenovo im Home-Office-Boom

Die hohe Nachfrage in der coronabedingten Homeoffice-Ära hat dem weltgrößten Computerhersteller zu einem Gewinnsprung verholfen. Im ersten Geschäftsquartal von April bis Juni stieg der Gewinn um mehr als das Doppelte auf 466 Millionen Dollar. Der Umsatz legte um 27 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar zu. Damit kam Lenovo auf eine Marge von 2,8 Prozent - nach eigenen Angaben eine der höchsten seit Jahren. Die Aktie kletterte nach Bekanntgabe der Quartalszahlen um fast zehn Prozent.

Boeing liefert weniger aus

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Juli trotz der Erholung der Luftfahrtbranche von der Corona-Krise deutlich weniger Jets an Kunden übergeben als im Vormonat. Der Airbus-Rivale lieferte nach eigenen Angaben vom Dienstag 28 Maschinen aus, im Juni waren es 45 gewesen. Produktionsmängel beim wichtigen Modell 787 "Dreamliner" belasten weiter die Bilanz. Auch Boeings Neuaufträge gingen deutlich zurück. 31 Bestellungen standen 17 Stornierungen gegenüber, so dass sich netto nur ein Plus von 14 Maschinen ergab.

Kryptobörse wächst explosionsartig

Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Cyber-Währungen wie Bitcoin, hat im zweiten Quartal trotz des vorerst jähen Endes der Rekordjagd am Kryptomarkt prächtig verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni schoss der Gewinn im Jahresvergleich um rund 4900 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar in die Höhe. Die Erlöse wuchsen um über 1000 Prozent auf zwei Milliarden Dollar.