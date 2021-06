Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Ausruhen auf hohem Niveau

Der deutsche Börsen-Leitindex steht vor einem soliden Start und dürfte das gestern erreichte Kursterrain verteidigen. Allerdings bleibt das Rekordhoch beim DAX auch zur Wochenmitte zunächst außer Reichweite.

Bei 15.690 Punkten wird das Börsenbarometer am Morgen zum Handelsstart erwartet, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Damit würde der DAX zunächst exakt das gestrige Schlussniveau verteidigen, weiter nach oben in Richtung Rekordhoch (15.803 Punkte) geht es aber erst einmal nicht.

Wall Street mit neuen Rekorden

Die Vorgaben von den Börsenplätzen in Übersee sind am Morgen gemischt. An der Wall Street hatten die Indizes im Handelsverlauf zum Teil neue Höchststände erreicht, bevor der Schwung allerdings ein wenig nachließ. Gestützt auf Kursgewinne der Finanzwerte haben die US-Börsen ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Der Dow Jones schloss leicht im Plus auf 34.292 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,2 Prozent auf 14.528 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 verbesserte sich minimal auf 4291 Punkte.

US-Banken schütten mehr Dividende aus

Dabei stand am Abend der Bankensektor im Fokus. Die führenden Wall-Street-Banken wollen nach bestandenem Stresstest mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Morgan Stanley etwa will die Quartalsdividende auf 70 US-Cent verdoppeln und bis zu zwölf Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe verwenden.

In Asien bleiben die Anleger am Morgen vorsichtig. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28.815 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1950 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Industrie in China und Japan gebremst

Schwache Industriedaten kamen am Morgen aus China und Japan. In China fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie im Juni auf 50,9 (April: 51,0) Punkte. Halbleiterengpässe und Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben auch die japanische Industrie im Mai härter getroffen als befürchtet. Die Industrieproduktion sei im Vergleich zum Vormonat um 5,9 Prozent gefallen, teilte die Regierung auf Basis vorläufiger Daten in Tokio mit.

Euro schwächelt weiter

Am Devisenmarkt hat es der Euro weiter schwer, wieder in Richtung der Marke von 1,20 Dollar voran zu kommen. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung sogar zeitweise knapp unter 1,19 Dollar. Erneut aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 74,60 Dollar ein halbes Prozent mehr als gestern. Die Feinunze Gold ist bei 1759 Dollar stabil.

VW geht in den USA vor den Obersten Gerichtshof

Unter den DAX-Konzernen sorgt am Morgen VW für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat in einem US-Rechtsstreit um mögliche weitere hohe Bußgelder im "Dieselgate"-Skandal eine empfindliche Niederlage erlitten. Das Oberste Gericht von Ohio entschied am Dienstag, dass der Bundesstaat Sanktionen wegen systematischer Abgasmanipulation gegen den Autobauer verfolgen kann, die über die bereits auf US-Bundesebene vereinbarten Strafen hinausgehen. Volkswagen teilte auf Nachfrage mit, den Fall vor den US Supreme Court bringen zu wollen, den Obersten Gerichtshof Amerikas.

Air-Europa-Übernahme wackelt

Die EU will die geplante Übernahme der spanischen Fluggesellschaft Air Europa durch die British-Airways-Mutter IAG umfassend prüfen. Das Zusammengehen könnte den Wettbewerb einschränken, teilt die EU-Kommission zur Begründung mit. Die EU-Behörde werde nun bis zum 5. November entscheiden, ob die Transaktion durchgewunken werde. IAG will Air Europa zum Schnäppchenpreis erwerben. Der Konzern legt mit 500 Millionen Euro nur noch halb so viel auf den Tisch wie im November 2019 in Aussicht gestellt. Zu IAG gehören neben British Airways unter anderem bereits die spanischen Fluglinien Iberia und Vueling sowie die irische Aer Lingus.

Didi macht Uber auch an der Börse Konkurrenz

Der chinesische Uber-Rivale hat bei seinem US-Börsengang laut einem Insider rund vier Milliarden Dollar eingenommen. Die 288 Millionen Hinterlegungsscheine (ADS) seien zu 14 Dollar je Stück platziert worden, so ein Insider. Das Unternehmen wird damit am Markt mit mehr als 70 Milliarden Dollar bewertet. Didi wollte sich dazu nicht äußern. Der Fahrdienstvermittler wird von Unternehmen wie dem japanischen Technologieinvestor SoftBank, dem Online-Händler Alibaba und dem chinesischen Spiele- und Technologieriesen Tencent finanziert.

Musk braucht Milliarden für Satelliten-Projekt

Das Satelliten-Projekt des E-Auto-Milliardärs Elon Musk könnte nach dessen Angaben Investitionen von 20 bis 30 Milliarden Euro erfordern. Davon seien fünf bis zehn Milliarden als Anschub-Investitionen denkbar, bevor Starlink überhaupt einen nennenswerten Cash-Flow erwirtschafte. "Grundsätzlich ist das eine ganze Menge", sagte Tesla-Chef Musk in einem Video-Interview für die Branchenmesse Mobile World Congress in Barcelona. Starlink soll über ein Netz von Satelliten abgelegene Gegenden mit Internet versorgen.