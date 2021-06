Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Lauer Rückenwind

Gute Vorgaben aus den USA und Asien gibt es am Morgen für den DAX. Doch der Leitindex dürfte nur minimal höher in den Handelstag starten. Wichtige Signale für den Markt kamen am Abend von der US-Notenbank.

In Richtung eines neuen Rekordhochs dürfte es der DAX am Morgen nur schwer schaffen. Laut vorbörslichen Indikationen werden zum Handelsstart rund 15.660 Punkte erwartet, nur ein kleines Plus gegenüber dem gestrigen Schlussstand auf XETRA.

Aus den USA und Asien kommen durchaus brauchbare Vorgaben für den Aktienmarkt. An der Wall Street legte der Standardwerteindex Dow Jones 0,2 Prozent zu auf 33.945 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,8 Prozent auf 14.253 Punkte und schaffte damit eine neue Bestmarke. Der breit gefasste S&P 500 schloss 0,5 Prozent im Plus bei 4246 Punkten.

US-Notenbank beruhigt

Trotz der rasant gestiegenen Inflation in den USA wird die US-Notenbank nach Aussage ihres Chefs Jerome Powell Geduld bewahren. Die Preisanstiege seien wie die Daten vom Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum Ergebnis der "ungewöhnlichen Situation" in der abklingenden Pandemie, sagte er vor dem Corona-Unterausschuss im Kongress. Die Notenbank werde die Zinsen nicht präventiv aus Furcht vor einer einsetzenden Inflation erhöhen, betonte er. Die Preissprünge seien zum großen Teil durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft bedingt.

Aussagen, die auch Anlegern in Fernost überwiegend gefallen. Der japanische Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 28.917 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,8 Prozent.

Euro weiter schwach

Am Devisenmarkt hat der Euro weiter einen schweren Stand gegenüber dem US-Dollar. Am Morgen ist die Gemeinschaftswährung erneut ein kleines Stück abgerutscht und notiert derzeit bei 1,1919 Dollar. Etwas verteuert hat sich der Ölpreis. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 74,63 Dollar, rund 0,4 Prozent mehr als gestern. Die Feinunze Gold notiert bei 1782 Dollar.

Auf und Ab bei Bitcoin

Die Kryptowährung fiel am Abend zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar und markierte ein Fünf-Monats-Tief von 28.800 Dollar. Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Kryptowährungsindustrie und den Handel mit Cyber-Devisen habe Anleger verschreckt, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Der aktuelle Ausverkauf kann für Anleger aber auch Gelegenheit bieten, sich mit großen Preisabschlägen mit Bitcoin einzudecken", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Am Morgen hat sich der Preis wieder auf rund 33.000 Dollar erholt.

Siemens Healthineers expandiert in den USA

Die Medizintechnik-Tochter von Siemens verbündet sich für zehn Jahre mit dem gemeinnützigen Gesundheitsdienstleister Prisma Health im US-Bundesstaat South Carolina. Im Zuge dieser "Value Partnership" rüstet Siemens Healthineers Kliniken mit seiner ganzen Palette an Medizintechnik aus. Zudem soll ein "Intelligence Insights Center" entstehen - mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung voranzubringen. Es sei der größte dieser Art von Großaufträgen, den Healthineers in den USA bisher geschlossen habe, erklärte Amerika-Chef David Pacitti.

Boeing schafft Entschädigungsfonds

Der US-Flugzeugbauer hat zur Entschädigung von Hinterbliebenen der Todesopfer der 737-Max-Abstürze einen Fonds in Höhe von 500 Millionen Dollar eingerichtet. Jede berechtigte Familie der 346 Opfer werde rund 1,45 Millionen Dollar erhalten, erklärten die Verwalter der Gelder. Das Justizministerium und Boeing lehnten eine Stellungnahme zunächst ab. Der Entschädigungsfonds ist Teil eines 2,5-Milliarden-Dollar-Vergleichs des Justizministeriums mit Boeing vom Januar.

Leoni-Großaktionär stockt auf

Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer will seinen Anteil an dem fränkischen Autozulieferer weiter auf bis zu 24,9 Prozent aufstocken. Seine Holding strebt den Kauf von bis zu 3,1 Millionen Aktien an, das entspricht 9,6 Prozent an dem Spezialisten für Bordnetze, wie Leoni mitteilte. Je Aktie bietet Pierer 12,50 Euro. Derzeit notieren die Leoni-Papiere allerdings mit 13,70 Euro über diesem Wert. Pierer hatte erst im April seinen Leoni-Anteil auf gut 15 Prozent erhöht.

Bike24 rollt an die Börse

Der Online-Fahrradspezialist Bike24 hat die letzte Hürde auf dem Weg zu seinem Börsengang gerade so genommen. Der Preis für die angebotenen Aktien sei auf 15 Euro je Papier festgelegt worden, teilte das auf Fahrräder, Fahrradzubehör und -bekleidung spezialisierte Unternehmen am Dienstagabend in Dresden mit. Damit wurde nur das untere Ende der zuvor angegebenen Preisspanne erreicht, die bei 15 bis 19 Euro gelegen hatte. Vom Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 322 Millionen Euro erhält Bike24 mit 100 Millionen Euro weniger als ein Drittel. Das Geld will das Unternehmen den Angaben zufolge in die weitere Beschleunigung seines internationalen Wachstums stecken.