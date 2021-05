Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Anlauf auf das nächste Hoch?

Die Anleger am Aktienmarkt bleiben auch zur Wochenmitte zuversichtlich. Der deutsche Leitindex dürfte erneut mit Zuwächsen in den Handel starten. Damit könnte das gestrige Rekordhoch wieder anvisiert werden.

Eine kleine Pause nach dem gestrigen DAX-Rekord hatten sich die Investoren gestern zum Handelsschluss gegönnt. Doch am Mittwoch wird das Börsenbarometer wieder über 15.500 Punkten zum Start erwartet. Das gestern erreichte Allzeithoch von 15.569 Zählern ist damit in Reichweite.

Wall Street legt Pause ein

Die Vorgaben aus Übersee sind dabei nicht einmal besonders gut. Daten zu einer schlechten US-Verbraucherstimmung hatten den Handel an der Wall Street belastet. Die schwindende Furcht vor vorzeitigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed stützte allerdings. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gewann am Dienstag 0,1 Prozent auf 34.428 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq blieben auf ihren Vortagesständen.

Fed beruhigt die Märkte

Die Stimmung sei verhalten optimistisch, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Mut machte Investoren unter anderem das erneute Bekenntnis der Fed zu ihrer ultra-lockeren Geldpolitik. Direktorin Lael Brainard wiederholte außerdem das Mantra der US-Notenbank, dass der aktuelle Inflationsanstieg vorübergehend sei.

Asienbörsen stabil

Nachlassende Inflationssorgen stabilisierten auch die asiatischen Börsen am Morgen. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28.564 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1919 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Euro fester

Am Devisenmarkt kann sich der Euro weiter gegenüber dem Dollar nach oben arbeiten. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,2260 Dollar. Leicht Rückgänge gibt es derzeit bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 68,38 Dollar. Die Feinunze Gold notiert bei 1906 Dollar.

Bitcoin weiter erholt

Am Kryptomarkt kann sich die Hauptwährung Bitcoin weiter von dem Tief der vergangenen Tage erholen. Am Mittwochmorgen kostet ein Bitcoin knapp 40.000 Dollar. Ethereum liegt mit 2805 Dollar sogar um zehn Prozent über dem gestrigen Preis.

Immo-Fusion hallt nach

Im DAX steht die Großfusion der beiden Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen weiter im Fokus. Am Dienstag waren die Aktien der Deutsche Wohnen deutlich gestiegen, die von Vonovia gefallen. Weitere Analysten äußern sich derzeit überwiegend positiv zum Zusammenschluss der Unternehmen.

Lufthansa fliegt nicht nach Minsk

Die Lufthansa fliegt nach der erzwungenen Landung eines Passierflugzeugs vorerst nicht mehr nach Belarus und setzt Direktverbindungen in die Hauptstadt Minsk aus. "Aufgrund der aktuellen Lage und um unseren Fluggästen Planungsstabilität zu geben, streicht Lufthansa die Flüge von Frankfurt nach Minsk bis einschließlich 03. Juni 2021", gab die deutsche Gesellschaft am Dienstag auf Rückfrage bekannt. Zuvor hatte die Lufthansa einen Hin- und Rückflug für Mittwoch und Donnerstag gestrichen. Sie fliegt zudem nicht mehr durch den den belarussischen Luftraum.

Fraport öffnet Terminal 2 wieder

Der Flughafenbetreiber bereitet die Wiederöffnung des Terminal 2 am 1. Juni mit einigen Neuerungen vor. Die Corona-Auszeit wurde nicht nur für Anpassung an den Hygieneschutz, sondern auch für Modernisierung genutzt. Das Terminal war seit dem 7. April 2020 gesperrt. Die Besucherterrasse bleibt nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport zunächst weiter geschlossen. Ab 1. Juni sind auch einige Restaurants und Services wieder für Fluggäste und Besucher verfügbar. Die Öffnungen orientieren sich - wie auch im Terminal 1 - zunächst an den grundsätzlichen Bedürfnissen Reisender.

Zocken mit Gamestop

Anleger setzten am Dienstagabend erneut auf den US-Videospiele-Händler GameStop. Die Aktie schloss an der Wall Street 16,3 Prozent höher auf 209,43 Dollar. Das war der höchste Stand seit Ende März. Sobald der Schein die Marke von 200 Dollar überschreite, sei die Rally nicht mehr aufzuhalten, sagte ein Händler. Andere Marktteilnehmer und Twitter-Nutzer hielten es für möglich, dass erneut ein "Short Squeeze" dafür verantwortlich sei. Ende Januar hatten konzertierte Käufe von Kleinanlegern Hedgefonds gezwungen, ihre Wetten auf einen Verfall der GameStop-Papiere aufzulösen. Dies bescherte den Titeln zeitweise ein Kursplus von mehr als 2000 Prozent.