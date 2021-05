Marktbericht Neuer Rekord in Sicht Kräftige Gewinne im DAX erwartet

Nach dem langen Pfingstwochenende wird sich der deutsche Aktienmarkt zunächst in einer sehr starken Verfassung präsentieren. Rückenwind gibt es durch die angekündigte Fusion zweier DAX-Konzerne.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine sehr feste Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.566 Punkten und damit 0,9 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel. Damit würde der bisherige Rekordstand von 15.538 Punkten aus der vergangenen Woche überboten.

"Die Inflation tritt an den Börsen immer weiter in den Hintergrund. Es scheint, als würden die Börsianer der FED doppelt vertrauen. Erstens dahingehend, dass sich der aktuelle Inflationsanstieg als vorübergehend herausstellen wird und zweitens in Bezug auf eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Notenbank.

Vonovia will Deutsche Wohnen kaufen

Rückenwind gibt es durch einen wahrscheinlichen Zusammenschluss zweier DAX-Mitglieder. Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Aktie für den Branchenzweiten Deutsche Wohnen abzugeben. Das entspreche einer Prämie von knapp 18 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag und von 25 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate, hieß es. Anders als bei den bisherigen Versuchen konnte sich Vonovia die Unterstützung des Management der Deutsche Wohnen sichern. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, entstünde durch den Zusammenschluss Europas größter Konzern für Wohnimmobilien.

HeidelbergCement macht Kasse

Der Baustoffhersteller HeidelbergCement verkauft sein Geschäft in Kalifornien und Arizona. Der Konzern nimmt 2,3 Milliarden Euro beim Verkauf an den Hersteller von Baumaterial Martin Marietta Materials ein, teilte das DAX-Unternehmen am Montag mit. Die Aktie des legte im vorbörslichen Handel zu.

Die Märkte im Blick

Am Devisenmarkt strebt der Euro nach oben und hat die Marke von 1,22 US-Dollar übersprungen. Das bisherige Tageshoch lag bei 1,2231 US-Dollar. Die japanische Börse präsentiert sich ebenfalls in einer guten Verfassung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag rund eine Stunde vor Handelsschluss ein halbes Prozent im Plus bei 28.489 Punkten.

Gute Vorgaben aus Amerika

Die US-Aktienmärkte haben am Montag einen guten Wochenstart erwischt. Der Dow Jones Industrial legte ein halbes Prozent auf 34.393 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann ein Prozent auf 4197 Punkte. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 1,4 Prozent auf 13.661 Punkte vor. Aktien von Tech-Konzernen wie Amazon, Apple und Microsoft entwickelten sich überdurchschnittlich.

Vor allem nachlassende Inflationssorgen hätten die Kurse angetrieben, sagten Händler. Die Rendite für die wegweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen. Die Entwicklung bei den Renditen sei auf die offene Frage zurückzuführen, ob US-Präsident Joe Biden sein Konjunkturpaket im erwünschten Umfang durchsetzen könne, sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA Research in New York. Biden hatte am Freitag angesichts des Widerstands der Opposition das von ihm vorgeschlagene Infrastrukturprogramm verringert. Statt der bislang angepeilten 2,25 Billionen Dollar wird den Republikanern jetzt ein Paket mit einem Volumen von 1,7 Billionen Dollar vorgeschlagen.