Marktbericht DAX schwächer erwartet Börsen kommen unter Druck

Am Dienstag müssen sich Anleger zunächst auf klare Verluste einstellen. Der DAX reagiert auf schwache Vorgaben aus den USA und Asien. Steigende Inflationsängste und Rohstoffpreise machen Sorgen.

Der DAX dürfte mit einem Minus von gut einem Prozent in den Handel am Dienstag starten, so signalisieren es außerbörsliche Kurse am frühen Morgen. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend ungünstig. Zwar erreichte der Dow-Jones-Index im Handelsverlauf erstmals die Marke von 35.000 Punkten, doch die Gewinne bröckelten wieder ab. Der Index schloss 0,10 Prozent im Minus bei 34.743 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,04 Prozent auf 4188 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sacktes ogar um 2,63 Prozent auf 13.359 Punkte ab, dem tiefsten Stand seit sechs Wochen.

Rohstoffpreise ziehen an

Einerseits sorgt die Investoren ein Anstieg der Rohstoffpreise, der zuletzt Aktien von Bergbau-, Energie und Stahlunternehmen antrieb. Verteuern sich Rohstoffe wie Eisenerz oder Kupfer zu sehr, könnte dies die gut laufende US-Wirtschaft wieder abwürgen, so Befürchtungen am Markt.

Inflationserwartungen steigen

Daneben geht aber weiter die Angst vor einer steigenden Inflation um. Die Inflationserwartungen in den USA sind auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Am Montag erreichten sie 2,73 Prozent. Der Wert wird gebildet durch einen Vergleich der Renditen von konventionellen US-Staatsanleihen und der inflationsindizierten Varianten ("TIPS") gleicher Laufzeit. Mit einer steigenden Inflation werden die Notenbanken auf lange Sicht zu Zinserhöhungen gezwungen, was wiederum die Aktienmärkte belastet, weil dann Mittel in Richtung des Anleihemarktes abfließen.

Asienbörsen im Minus

Auch an den asiatischen Märkten waren die Befürchtungen am Morgen zu spüren. Der japanische Nikkei-Index lag im Handelsverlauf 2,7 Prozent tiefer bei 28.716 Punkten. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Euro bleibt robust

Am Devisenmarkt kann sich der Euro am Morgen weiter klar über der Marke von 1,21 Dollar halten. Die Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,2141 Dollar. Die Ölpreise haben am Dienstag früh einen Teil ihrer Gewinne der Vortage eingebüßt. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet am Morgen mit 64,40 Dollar 0,8 Prozent weniger als am Montag. Der Preis für die Feinunze Gold liegt kaum verändert bei 1836 Dollar.

BioNTech für 12-15jährige in den USA

Der Impfstoff-Hersteller BioNTech und sein US-Partner Pfizer können sich auf weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen freuen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff des deutschen Impfstoffherstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Die bereits bestehende Notfallzulassung für Menschen ab 16 Jahren sei entsprechend angepasst und erweitert worden, teilte die FDA am Montag mit.

Lufthansa vor Kapitalerhöhung?

Im DAX könnte am Dienstag die Aktie der Lufthansa im Fokus stehen. Die Fluggesellschaft peilt Kreisen zufolge eine Kapitalerhöhung von drei Milliarden Euro an. Zeitpunkt und Höhe seien abhängig von den Marktbedingungen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit der möglicherweise schon kommenden Monat startenden Maßnahme wolle der Konzern einen Teil der erhaltenen Staatshilfen ablösen.

E.ON mit Gewinnplus

Der Energiekonzern E.ON hat im ersten Quartal vom Winterwetter sowie von der Restrukturierung des Großbritannien-Geschäfts profitiert. Daher stieg das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss kletterte sogar um 19 Prozent auf 809 Millionen Euro. Den Ausblick bestätigte Eon. Wegen des starken ersten Quartals sieht sich Eon auch beim Thema Schuldenabbau auf Kurs: Das angestrebte Ziel könne dabei bereits in diesem Jahr und somit früher als erwartet erreicht werden.

Lockdown belastet Ceconomy

Der Umsatz des Elektronikhändlers sank im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 um 5,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie die Holding mitteilte. Der bereinigte operative Verlust (Ebit) stieg auf 146 (Vorjahr: Minus 131) Millionen Euro. Zahlreiche Filialen vom Media Markt und Saturn in Deutschland und den Niederlanden waren von den behördlich verordneten Schließungen zur Eindämmung der Pandemie betroffen. Am Montagabend hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass E.ON-Manager Karsten Wildberger ab 1. August den Chefposten bei der Holding mit ihren Ketten MediaMarkt und Saturn übernimmt.

Harley setzt auf E-Bikes

Das US-Traditionsunternehmen Harley-Davidson will künftig noch stärker auf Elektromotorräder setzen. Der Konzern kündigte an, dafür unter der Marke LiveWire eine eigene und unabhängige Sparte an den Start zu bringen. "Indem wir LiveWire als vollelektrische Marke einführen, ergreifen wir die Gelegenheit, den Markt für E-Fahrzeuge anzuführen und zu definieren", erklärte Vorstandschef Jochen Zeitz.