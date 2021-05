Marktbericht DAX leicht höher erwartet Anleger rappeln sich wieder auf

Nach dem Kursrutsch vom Dienstag könnten mutige Investoren auf niedrigerem Niveau einen Wiedereinstieg wagen. Der DAX wird zum Handelsstart höher erwartet, allerdings bleiben Risiken bestehen.

Mit 14.960 Punkten wird der deutsche Leitindex zum Handelsstart am Mittwochmorgen erwartet, das wäre gut ein halbes Prozent mehr als zum Xetra-Schluss am Dienstag. Von den rund 2,5 Prozent Verlusten im DAX würde damit aber nur ein kleinerer Teil wieder aufgeholt. Ob es im Handelsverlauf wieder über die Marke von 15.000 Punkten geht, bleibt zunächst abzuwarten.

Wall Street in zwei Welten

An den Aktienmärkten ist derzeit eine Korrektur von Unternehmensbewertungen im Gange, die vor allem im Tech-Sektor zu deutlich sinkenden Kursen führt. Die Wall Street spiegelte dies am Abend wider: Unter die Räder gerieten hier vor allem die Papiere großer Tech-Konzerne. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 1,9 Prozent auf 13.634 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann dagegen 0,1 Prozent auf 34.133 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4164 Punkte ein.

Von High-Tech zu "Zyklikern"

Die schwergewichtigen US-Technologiekonzerne seien während der gesamten Pandemie ein zentraler Bestandteil der soliden Wertentwicklung von Portfolios gewesen, sagte Investmentexperte Mark Haefele vom Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. Nun müsse aber darauf geachtet werden, sie nicht zu stark zu gewichten im Vergleich zum Gesamtmarkt. "In einem Umfeld beschleunigten Wachstums bevorzugen wir weiterhin zyklische Sektoren und Sektoren wie Finanzen und Energie."

Müssen die US-Zinsen steigen?

Belastet wird der Gesamtmarkt zudem von Ängsten über steigende Zinsen in den USA. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte am Abend erklärt, dass womöglich höhere Zinsen nötig seien, um ein Überhitzen der US-Wirtschaft im Zuge der massiven Investitionsprogramme von Präsident Joe Biden zu verhindern. Dabei sprach sie von "sehr moderaten Erhöhungen" der Zinsen. Die US-Wirtschaft benötige jedoch die Investitionen, um wettbewerbsfähig und produktiv zu sein. "Ich denke, unsere Wirtschaft wird durch sie schneller wachsen".

Euro an der 1,20

Am Devisenmarkt hat daher der Euro weiter einen schweren Stand gegenüber dem Dollar. Die Gemeinschaftswährung kann sich am Morgen aber mit 1,2018 Dollar knapp über der runden Marke halten. Am Ölmarkt herrschen steigende Notierungen vor. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet am Morgen knapp 63 Dollar. Die Feinunze Gold notiert kaum verändert bei 1780 Dollar. Weiter auf niedrigerem Niveau hält sich der Bitcoin auf. Die Cyberdevise kostet am Morgen 54.500 Dollar.

Merck läuft rund

Am deutschen Aktienmarkt haben Investoren eine ganze Reihe weiterer Unternehmenszahlen zu bewerten. Am gestrigen Abend etwa hat DAX-Mitglied Merck starke Zahlen und einen besseren Ausblick vorgelegt. Die Merck KGaA erwartet für das laufende Jahr nun einen Umsatzzuwachs von sechs bis elf Prozent auf 18,5 bis 19,5 (2020: 17,5) Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Im ersten Quartal wuchsen die Umsätze um sechs Prozent auf 4,63 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) schnellte um 29 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro nach oben.

T-Mobile im Wachstumsmodus

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr ebenfalls angehoben. Von Januar bis März kletterten die Erlöse dank eines Kundenzustroms um 77 Prozent auf 19,76 Milliarden Dollar, wie die US-Tochter des Bonner Dax-Konzerns Deutsche Telekom am Dienstagabend mitteilte. Das Plus fiel größer aus als von Analysten erwartet. Die Übernahme des kleineren Konkurrenten Sprint schiebt T-Mobile US weiterhin an. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 67 Prozent auf 5,86 Milliarden Dollar.

Siemens Energy wird profitabler

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert. Das angepasste operative Ergebnis (Ebita) belief sich mit 197 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte des Vorjahreszeitraums (88 Millionen), wie der Hersteller von Turbinen für Windräder, Kohle- und Gaskraftwerke am Morgen mitteilte. Beim Umsatz musste der DAX-Neuling allerdings einen Rückgang um 4,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro hinnehmen. Das Unternehmen führte dies auf negative Währungseffekte und einen niedrigeren Auftragseingang in früheren Quartalen in der Sparte "Gas and Power" zurück.

Metro leidet unter Lockdowns

Der Großhandelskonzern Metro hat dagegen mit den coronabedingten Lockdowns in vielen Ländern zu kämpfen. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 ein Minus von 131 Millionen Euro nach einem Gewinn von 99 Millionen Euro in den drei Monaten davor, wie das im SDAX-Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Durch das Minus im zweiten Quartal fiel in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein Verlust von 32 Millionen Euro an.

Lyft weiter in den Miesen

Im ersten Quartal geriet der Uber-Rivale Lyft mit 427,3 Millionen Dollar in die roten Zahlen, wie der US-Fahrdienstleister am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Vor einem Jahr hatte das Minus 398,1 Millionen Dollar betragen. Die Erlöse sanken verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 609,0 Millionen Dollar. Trotz der starken Rückgänge fielen die Zahlen wesentlich besser als am Markt erwartet aus und die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Kursaufschlägen.