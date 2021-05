Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Wie lange noch seitwärts?

Das Geduldsspiel für die Investoren geht auch am Dienstag weiter. Aus den USA kamen am Abend gemischte Vorgaben. Saisonal könnten die Börsen auf eine schwächere Phase zusteuern.

Der DAX dürfte sich zum Handelsstart bei rund 15.200 Punkten und damit leicht im Minus halten, darauf weisen vorbörsliche Kurse am Morgen hin. Die Anleger bleiben also weiterhin zögerlich. An der Wall Street hatte am Abend der Dow-Jones-Index zwar ein Plus von 0,7 Prozent auf 34.113 Punkte geschafft. Der technologielastige Nasdaq gab allerdings 0,5 Prozent auf 13.895 Punkte nach. Neue Impulse aus Asien blieben am Morgen aus, denn die Börsen in Japan und China sind wegen Feiertagen geschlossen.

Kauflust erlahmt im Tech-Sektor

Laut Experten wie Jeff Carbone, Manager bei der Investmentfirma Cornerstone Wealth, "könnte es an der Zeit sein, einige Gewinne aus den starken Wachstumssektoren mitzunehmen, die einen guten Lauf im Jahr 2021 hatten." Zudem könnten die Aktienmärkte auf eine saisonal schwächere Phase zusteuern, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf deutliche Gewinne verbucht hatten. Dafür spricht auch, dass gerade im Technologiesektor auch gute Geschäftsergebnisse von Tech-Riesen wie Microsoft oder Alphabet nicht mehr mit Kursgewinnen belohnt werden.

Euro hält sich über 1,20

Am Devisen- und Rohstoffmarkt pendeln die Kurse ebenfalls in der Nähe ihrer Vortagsniveaus. Der Euro notiert am Morgen bei 1,2040 Dollar, die Gemeinschaftswährung hat ihren Aufwärtstrend der vergangenen Woche damit wieder verlassen. Ein Barrel Öl der US-Sorte WTI kostet am Morgen 64,32 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger als am Vortag. Die Feinunze Gold notiert bei 1789 Dollar. An Schwung verloren hat die Aufwärtsbewegung des Bitcoin. Die Cyberwährung steht am Morgen bei 55.000 Dollar und damit wieder rund zwei Prozent unter dem Montagsniveau.

Infineon und Vonovia mit Zahlen

Im DAX und den weiteren Indizes der Deutschen Börse stehen am Morgen eine Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. So legt der Chip-Hersteller Infineon seine Bilanz für das erste Quartal 2021 vor.

Den Anfang gemacht hat bereits der Wohnungskonzern Vonovia. Höhere Mieteinnahmen treiben Deutschlands größten Immobilienkonzern weiter voran. Im ersten Quartal 2021 legte das operative Ergebnis (FFO) im Jahresvergleich um 14,1 Prozent auf 382,9 Millionen Euro zu. Die Miete erhöhte sich in den ersten drei Monaten im Schnitt auf 7,18 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Zuwachs trugen vor allem modernisierte Wohnungen bei.

Lufthansa vor turbulenter Hauptversammlung

Mit Spannung erwartet wird am Vormittag die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa. Bei der erneut nur im Internet abgehaltenen Versammlung steht der Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro aus dem Vorjahr genauso zur Diskussion wie der Kurs, der aus der Corona-Krise führen soll. Eine Dividende für die Aktionäre soll es angesichts des immer noch geringen Flugverkehrs erneut nicht geben. Der Vorstand will sich von den Eigentümern einen Vorratsbeschluss beschaffen, um zu einem noch unbekannten Zeitpunkt bis zu 5,5 Milliarden Euro neues Eigenkapital aufnehmen zu können. Das würde die Anteile der Alteigentümer verwässern.

Weitere Postbank-Filialen vor der Schließung

Die Bank will einem Zeitungsbericht zufolge künftig mehr Filialen der Tochter Postbank schließen als ursprünglich vereinbart. Weil das digitale Bankgeschäft deutlich zunehme, wolle die Deutsche Bank in diesem und im nächsten Jahr die mit der Deutschen Post vereinbarte Höchstzahl von 50 Filialschließungen jährlich voll ausnutzen und in Zukunft möglichst darüber hinausgehen, berichtete die "FAZ" ohne Angabe einer Quelle. Dazu wolle die Bank den 2017 mit der Deutschen Post geschlossenen Kooperationsvertrag ändern.

Qiagen verdient an Corona

Bereits am Vorabend hat TecDAX-Mitglied Qiagen Einblick in seine Geschäfte gegeben. Das Biotechunternehmen hat im ersten Quartal Ergebnis und Umsatz gesteigert. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) sei um 94 Prozent auf 0,66 Dollar geklettert. Der Konzernumsatz stieg um 52 Prozent auf 567,2 Millionen Dollar. Das Unternehmen übertraf damit seine Ziele für den Konzernumsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie. Das Geschäft mit Produkten für Covid-19-Tests brummte. Qiagen bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2021, der ein Wachstum des Konzernumsatzes um 18 bis 20 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 bis 2,46 Dollar vorsieht.

Alstria vermietet trotz Corona gut

Der Büro-Immobilienkonzern hat im ersten Quartal 2021 seine Einnahmen und Erträge stabil gehalten. Die Mieteinnahmen lagen mit 44,7 Millionen Euro knapp über dem Vergleichswert von 44,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) blieb mit 29,4 Millionen Euro unverändert. Für das Gesamtjahr erwartet Alstria weiterhin rund 177 Millionen Euro Umsatz und einen FFO-Ertrag von 108 Millionen Euro. Für 2020 soll der Hauptversammlung eine Dividende von 0,53 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

Zahlen mit Kryptos bei Ebay?

Die Internet-Handelsplattform Ebay erwägt die Einführung von Zahlungen mit Digitalgeld wie Bitcoin. "Wir sehen uns weiter nach anderen Möglichkeiten wie Kryptowährungen um", sagte Vorstandschef Jamie Iannone dem Finanzsender CNBC. Ebay habe sein Zahlungsspektrum bereits erweitert und akzeptiere mittlerweile etwa Apple oder Google Pay, weiteren Alternativen stehe das Unternehmen stets aufgeschlossen gegenüber. Die Aktie reagierte im späten US-Handel mit deutlichen Kursgewinnen.