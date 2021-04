Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Stimmung bleibt gedämpft

Zur Wochenmitte fehlen Anlegern nach dem gestrigen Rücksetzer zunächst neue Kaufimpulse. Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Brasilien und Indien gehen auf dem Parkett um.

Nur leicht erholt von den deutlichen Kursverlusten des Dienstags wird der DAX am Morgen erwartet. Laut vorbörslichen Indikationen dürfte der Leitindex bei 15.160 Zählern in den Handel starten.

Experten sehen den Markt derzeit in einem Spannungsfeld zwischen hohen Bewertungen, die durch die Quartalsergebnisse in der Berichtssaison nur zum Teil gerechtfertigt werden, und der anhaltenden Bedrohung durch das Coronavirus.

Wall Street im Risikomodus

"Die steigenden Corona-Fallzahlen rund um die Welt sind ein Risiko", sagte Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Der Dow-Jones-Index schloss am Dienstag 0,8 Prozent tiefer bei 33.821 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 13.786 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4134 Punkte ein. Kopfzerbrechen bereitete Investoren vor allem die Ausbreitung der Pandemie in Indien, sagte Bob Yawger, leitender Rohstoffhändler bei der Investmentbank Mizhuo.

Asienmärkte zurückhaltend

Auch an den asiatischen Aktienmärkten bleiben die Investoren überwiegend skeptisch. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent tiefer bei 28.462 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Euro stabil über 1,20 Dollar

Am Devisenmarkt kann sich der Euro weiter über der Marke von 1,20 Dollar halten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2020 Dollar. Die Feinunze Gold notiert wenig verändert bei 1781 Dollar. Der Bitcoin hat sich weiterhin nicht vom Rückschlag zum Wochenbeginn erholt, die Cyberwährung steht bei rund 55.000 Dollar.

Öl vor Nachfrageeinbruch?

Rund ein Prozent unter dem gestrigen Niveau notierten die Ölpreise am Mittwoch. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet 62 Dollar. Drohende neue Restriktionen wegen der steigenden Infektionszahlen könnten die Rohöl-Nachfrage im wichtigen Abnehmerland Indien dämpfen, heißt es dazu von Expertenseite.

Apple greift PC-Hersteller an

Dank Chips aus eigener Entwicklung fordert der Konzern die PC-Konkurrenz mit einem neuen Desktop-Computer heraus. Der am Dienstag vorgestellte neue iMac ist nur 11,5 Millimeter dick - dünner als viele Monitore ohne einen Computer im Inneren. Möglich macht das Apple zufolge der Umstieg von Intel-Prozessoren auf die hauseigenen M1-Chips. Dadurch könne man unter anderem drastisch Platz sparen: Statt eines voluminösen Kühlsystems seien lediglich zwei kleine Lüfter notwendig.

Netflix nach dem Corona-Boom

Der Streaming-Marktführer Netflix hat angesichts mangelnder neuer Film- und Serienhits zu Jahresbeginn deutlich weniger Nutzer hinzugewonnen als erwartet. Im ersten Quartal legte die Anzahl der Abonnenten um vier Millionen auf knapp 208 Millionen zu, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit verfehlte der Online-Videodienst sowohl sein eigenes Ziel von rund sechs Millionen neuen Kunden als auch die Markterwartungen klar. Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als zehn Prozent.

Zalando wächst weiter

Beim Online-Modehändler Zalando lief das erste Quartal prächtig. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 bis 48 Prozent auf 2,22 bis 2,26 Milliarden Euro, wie der MDAX-Konzern am Dienstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 80 bis 100 Millionen Euro liegen, nachdem Zalando hier ein Jahr zuvor einen Verlust von fast 99 Millionen Euro verbucht hatte.

Metro leidet unter Einschränkungen

Der Großhandelskonzern Metro senkt angesichts der verlängerten Lockdowns in der Corona-Pandemie seine Geschäftsjahresziele. Weil die Regierungen in vielen Zielmärkten das öffentliche Leben einschränkten, sei mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 zu rechnen, teilte der SDAX-Konzern am Dienstagabend mit. So erwartet Metro nun in den zwölf Monaten bis September 2021 einen Rückgang des flächenbereinigten Umsatzes und des Gesamtumsatzes um drei bis sechs Prozent zum Vorjahr. Bislang hatte Metro mit Erlösen leicht unter dem Vorjahresniveau von knapp 26 Milliarden Euro gerechnet.