Marktbericht Gewinne zum Start erwartet DAX bleibt in Schwung

Auch zur Wochenmitte stehen die Börsenampeln auf Grün. Der deutsche Leitindex könnte sich wieder in Richtung seines Rekordhochs bewegen. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings nicht durchgängig gut.

Weiter im Vorwärtsgang haben sich am Dienstag die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq bewegt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 beendete den Handelstag 1,21 Prozent höher bei 13.986 Zählern. Die Kurse der Tech-Branche profitierten von sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt nach Daten zur Inflation im März. Der Dow wurde dagegen von einem möglichen vorläufigen Aus der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson in den USA belastet. Der US-Leitindex schloss 0,20 Prozent niedriger bei 33.677 Zählern. Für den marktbreiten S&P 500 ging es dagegen um 0,33 Prozent auf 4142 Punkte nach oben.

Asienbörsen verhalten

Auch in Asien zeigt sich am Morgen ein uneinheitliches Bild: Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,3 Prozent tiefer bei 29.650 Punkten. Die Börse in Shanghai verliert 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt dagegen 0,4 Prozent.

DAX strebt aufwärts

Für den deutschen Aktienmarkt sieht es nach vorbörslichen Indikationen am Morgen nach leichten Gewinnen aus. Danach dürfte der DAX mit rund 15.270 Punkten in den Handel starten. Das Rekordhoch war in der vergangenen Woche mit 15.312 Zählern erreicht worden.

Euro Richtung 1,20 - Bitcoin immer teurer

Am Devisenmarkt hat sich der Euro wieder klar über die Marke von 1,19 Dollar geschwungen. Am Morgen notiert er bei 1,1960 Dollar. Klar über 60 Dollar kostet ein Fass der US-Ölsorte WTI, auch der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um knapp ein Prozent auf 64 Dollar je Barrel. Die Feinunze Gold steht kaum bewegt bei 1743 Dollar. Der Bitcoin, der am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht hatte, steigt weiter und ist zurzeit 64.400 Dollar wert.

SAP besser als gedacht

Der DAX dürfte heute auch von guten Geschäftszahlen zweier Konzerne aus dem Leitindex profitieren. Der Softwareriese SAP blickt nach einem guten Start optimistischer auf das laufende Jahr. Die Cloud- und Softwareerlöse dürften 2021 währungsbereinigt bei 23,4 bis 23,8 Milliarden Euro landen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Zuvor hatte SAP mit 23,3 bis 23,8 Milliarden Euro gerechnet. Das Betriebsergebnis soll bei 7,8 bis 8,2 Milliarden Euro liegen. Im ersten Quartal waren die Cloud- und Softwareerlöse um sechs Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 5,43 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis hatte um 24 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zugelegt. Analysten hatten jeweils mit weniger gerechnet.

Covestro traut sich mehr zu

Auch der Spezialchemie-Konzern Covestro hatte am Abend einen positiven Ausblick auf das Jahr 2021 gegeben. Das Unternehmen erhöhte angesichts eines besser als zuvor erwarteten Geschäftsverlaufs seine Ergebnisprognose. Das Betriebsergebnis soll nun zwischen 2,2 Milliarden und 2,7 Milliarden Euro erreichen. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Krise die Leverkusener hart getroffen. Insgesamt erzielte Covestro ein Ebitda von 1,47 Milliarden Euro. Das ist 8,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um 13,7 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro.

LVMH gut erholt

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat sich im ersten Quartal überraschend stark von der Corona-Krise erholt. Eine kräftige Nachfrage nach Mode, Lederwaren, Uhren und Schmuck trieb den Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 14 Milliarden Euro nach oben, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit weniger als 13 Milliarden Euro gerechnet, nachdem der Ausbruch der Pandemie die Geschäfte des Konzerns ein Jahr zuvor auf 10,6 Milliarden Euro hatte einbrechen lassen. Auf vergleichbarer Basis und bei stabilen Währungskursen legte der Umsatz nun um 30 Prozent zu.

Boeing hat mehr Orders

Beim Flugzeugbauer Boeing haben sich die Geschäfte im März nach einer langen Durststrecke ein weiteres Stück erholt. Der US-Konzern lieferte 29 Verkehrsjets aus und damit sieben mehr als im Februar, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Zudem holte Boeing Bestellungen über 196 neue Maschinen herein, wodurch die Zahl der Neubestellungen seit dem Jahreswechsel 282 Flugzeuge erreichte. Dem standen zwar auch zahlreiche Stornierungen gegenüber, doch in den ersten drei Monaten des Jahres kamen unter dem Strich damit Aufträge über 69 Flugzeuge hinzu.

Coinbase startet an der Nasdaq

Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, geht mit einer milliardenschweren Bewertung an die New Yorker Tech-Börse Nasdaq. Die Nasdaq setzte den Referenzpreis für die Aktien vor dem Handelsstart am Mittwoch auf 250 Dollar. Damit liegt die Richtschnur deutlich unter den letzten außerbörslichen Transaktionen, bei denen die Papiere in diesem Jahr im Schnitt für 343,58 Dollar den Besitzer gewechselt hatten, was eine Bewertung von mindestens 67,6 Milliarden Dollar (56,8 Mrd Euro) für Coinbase bedeutete. Analysten trauen Coinbase zu, beim Börsengang eine Bewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar zu erreichen. Der Konzern profitiert enorm vom Krypto-Hype - besonders von der Bitcoin-Rekordjagd.