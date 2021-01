Das Niveau des Vortages dürfte der DAX am Mittwochmorgen zunächst halten. Die US-Börsen geben kein klares Richtungssignal. Investoren halten sich vor dem Start der Berichtssaison weiter zurück.

Der DAX wird nach vorbörslichen Indikationen bei 13.930 Punkten und damit in der Nähe seines Vortagesschlusses erwartet. Die runde Marke von 14.000 Zählern bleibt damit weiter in Reichweite. Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft von den Pandemie-Folgen hat die US-Börsen am Dienstag zwar gestützt, aber die anhaltend hohen Coronavirus-Infektionszahlen machten der Wall Street dann doch zu schaffen und verhinderten größere Kursgewinne. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,2 Prozent auf 31.068 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 13.072 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 3801 Punkten.

US-Banken vor Zahlenreigen

Investoren konzentrierten sich auf die anlaufenden Massenimpfungen und die Aussicht auf zusätzliche staatliche Konjunkturhilfen. Viele Anleger halten sich vor dem Start der Berichtssaison in den USA aber mit weiteren Käufen zurück. Am Freitag läuten Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo den Zahlenreigen ein.

Nikkei klar im Plus

Gewinne werden am Morgen aus Japan gemeldet. Der japanische Leitindex Nikkei schloss ein Prozent höher bei 28.457 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls.

Euro wieder stärker

Am Devisenmarkt scheint der Euro seine vorübergehende Schwächephase überwunden zu haben. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen mit 1,2205 Euro wieder leicht höher als am Dienstag. Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung treibt die Ölpreise weiter an. Am Morgen kostet ein Barrel der US-Sorte WTI mit 53,76 Dollar rund ein Prozent mehr als am Vortag. Die Feinunze Gold notiert bei 1.858 Dollar, ebenfalls leicht über dem Vortagesniveau.

BASF schließt Standort

Der Chemiekonzern BASF will seinen Produktionsstandort in Leuna bis zum 30. April 2022 schließen. Damit soll die Herstellung von speziellem Granulat aus Kunststoff künftig auf drei Standorte in Deutschland konzentriert werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Betroffen von der geplanten Schließung seien rund 100 Mitarbeiter. Die Produktion soll in den verbleibenden Anlagen der BASF in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), Schwarzheide (Brandenburg) und Rudolstadt (Thüringen) erfolgen. Das Granulat wird zum Beispiel in der Automobilindustrie verwendet.

KKR will ProSiebenSat.1 verkaufen

Der US-Finanzinvestor und Springer-Großaktionär KKR will sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg von einem Großteil seines Aktienpakets am Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 trennen. KKR wollte über Nacht elf Millionen ProSiebenSat.1-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren, berichtete Bloomberg am Dienstag. Das wären 4,7 Prozent des Grundkapitals. KKR hatte zuletzt einen Anteil von 6,6 Prozent an ProSiebenSat.1 gemeldet.

Boeing mit schwachem Absatzjahr

Das Debakel um den Absturzflieger 737 Max und die Corona-Krise haben im vergangenen Jahr tiefe Spuren in Boeings Auftrags- und Auslieferungsbilanz hinterlassen. Unter dem Strich erhielt der Airbus-Rivale laut Angaben vom Dienstag 2020 gut 650 Stornierungen. Insgesamt wurden sogar mehr als 1000 Bestellungen aus dem Orderbuch gestrichen, weil viele Aufträge als unsicher gelten. Mit lediglich 157 Verkehrsflugzeugen fielen auch die Auslieferungen im vergangenen Jahr historisch schlecht aus. Der Konkurrent Airbus enteilt mit 566 ausgelieferten Jets im Jahr 2020 immer weiter.

GM baut E-Lkw

Die Papiere von General Motors (GM) verteuerten sich an der Wall Street am Dienstagabend um bis zu 6,2 Prozent auf 47,82 Dollar. Der US-Autobauer steigt in das Geschäft mit elektrisch angetriebenen Lieferwagen ein. Die ersten 500 Fahrzeuge vom Typ BrightDrop sollen im laufenden Jahr an den Paketdienst FedEx ausgeliefert werden.

Zoom erhöht Kapital

Der Videokonferenzdienst Zoom hat sich über ein Aktienangebot frisches Geld besorgt. Es seien 5,15 Millionen Aktien zu 340 US-Dollar das Stück im Zuge einer Kapitalerhöhung platziert und damit 1,75 Milliarden US-Dollar eingespielt worden, teilte Zoom in der Nacht zu Mittwoch in San Jose mit. Der Ausgabepreis lag knapp fünf Prozent unter dem Schlusskurs von Dienstag. Der Zeitpunkt war aber nicht besonders günstig für Zoom: Der Kurs lag gestern bei Bekanntgabe der Pläne um rund 40 Prozent unter dem Höchststand von Mitte Oktober.