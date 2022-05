Marktbericht DAX höher erwartet Anleger gehen weiter ins Risiko Stand: 23.05.2022 07:29 Uhr

"Risk on" lautet das Motto an den Börsen. Die wiedererwachte Risikofreude der Anleger gibt auch dem DAX Auftrieb. Der deutsche Leitindex dürfte gleich zum Handelsstart die Marke von 14.000 Punkten überspringen.

Die DAX-Bullen schwingen nach einem versöhnlichen Wochenschluss auch zu Beginn der neuen Börsenwoche das Zepter im DAX. Der deutsche Leitindex dürfte zu Handelsstart auf XETRA einen mächtigen Satz nach oben machen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,0 Prozent höher bei 14.122 Punkten.

DAX-Bullen haben die 14.000 fest im Visier Damit dürfte der DAX gleich zu Handelsbeginn die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten überspringen. In deren Dunstkreis verläuft zudem die Abwärtstrendlinie seit Januar. Sollte es der DAX heute per Tagesschlusskurs schaffen, sich deutlich von der 14.000 nach oben abzusetzen, wäre dies ein starkes Signal. In der Vorwoche war der DAX noch mehrfach an der nachhaltigen Überwindung dieses Widerstands gescheitert. Sentiment als Kurstreiber? Derweil kommen vom Sentiment weiterhin positive Signale für die Aktienmärkte. So ist die Stimmung unter den US-Fondsmanagern zuletzt weiter gefallen. Sowohl die US-Fondsmanager als auch die US-Privatanleger und -Börsenbriefschreiber lägen damit allesamt auf der pessimistischen Seite, betont Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Marktbeobachter sehen in der negativen Anlegerstimmung einen Kontraindikator, also ein Argument für steigende Kurse. Das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Fakt ist aber: Je negativer die Anlegerstimmung ist, desto mehr Anleger haben bereits verkauft und desto mehr Cash halten die Investoren. Es gibt also nur noch wenige Anleger, die noch verkaufen wollen oder können. Steigen nun die Kurse, stehen an der Seitenlinie viele Investoren parat, auf den fahrenden Zug wieder aufzuspringen und dadurch die Kurse weiter in die Höhe zu treiben.

Stabilisierung an der Wall Street Rückenwind für den DAX kommt am Morgen von den steigenden US-Futures. Der Future auf den Standardwerteindex Dow Jones liegt zur Stunde 0,6 Prozent höher. Am Freitag war dem Dow nach einem anfänglichen Kursrutsch noch eine Stabilisierung gelungen, er schloss kaum verändert bei 31.261 Punkten. Auch der breit gefasste S&P 500 stagnierte bei 3901 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab zwar 0,3 Prozent auf 11.354,62 Punkte nach, konnte aber seinen Rutsch auf ein weiteres Tief seit November 2020 zumindest abfangen. Wegen der Rezessionsängste habe sich im marktbreiten S&P 500 in der Vorwoche kurzzeitig ein Bärenmarkt-Szenario abgezeichnet, so die Commerzbank-Experten. Definiert wird es durch den Rückfall eines Index von mindestens 20 Prozent unter sein Rekordhoch. Durch die späte Erholung am Freitag wurde der Bärenmarkt zwar zunächst abgewendet, die Anleger bleiben jedoch vorsichtig angesichts von Inflationsdruck inmitten strafferer Geldpolitik der Notenbanken.

Nikkei im Plus, Shanghai im Minus Die Asien-Börsen präsentieren sich am Morgen uneinheitlich. Die Börse in Shanghai verzeichnet Verluste, der Leitindex SSE Composite liegt zur Stunde 0,5 Prozent im Minus. Dagegen zeigt sich die Börse in Tokio stärker: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent höher.

Euro klar über 1,05 Dollar Die wiedererwachte Risikofreude der Anleger macht sich derweil auch am Devisenmarkt zunehmend bemerkbar. Der sichere Hafen US-Dollar ist zu Wochenbeginn nicht gefragt. Im Gegenzug steigt der Euro bis auf 1,0595.

Goldpreis zieht an Der schwächere Dollar kommt wiederum den in Dollar notierenden Rohstoffen zugute, stärkt er doch die Nachfrage im Nicht-Dollarraum. Für eine Feinunze Gold werden am Morgen 1854 Dollar gezahlt, das sind 0,4 Prozent mehr als am Vortag.

Siemens Energy will Gamesa von der Börse nehmen Im DAX rückt Siemens Energy in den Fokus. Der Energietechnikkonzern greift nach der kompletten Kontrolle bei seiner spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa. Mit einem Angebot von 18,05 Euro pro Aktie wollen die Münchner die ausstehenden 32,9 Prozent erwerben, wie sie am späten Samstagabend mitteilten. Das entspricht rund vier Milliarden Euro. Ist das Angebot erfolgreich, will Siemens Energy Gamesa von der Börse nehmen und in den Konzern integrieren.

RWE-Chef erwartet sinkende Gaslieferungen aus Russland Der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, geht davon aus, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa allmählich verringert. "Ich rechne mit einer weiteren Verknappung der Gaslieferungen und nicht damit, dass jemand den Gashahn komplett zudreht", sagte Krebber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).