Marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Die Ruhe vor dem Börsensturm? Stand: 14.02.2023 07:42 Uhr

Der DAX dürfte trotz der positiven Vorgaben von der Wall Street eher verhalten in den Handelstag starten. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten steigt am Markt die Nervosität.

Allzu große Sprünge dürfte der DAX heute Morgen nicht machen, zu groß ist die Anspannung der Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.407 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte das deutsche Börsenbarometer 0,6 Prozent auf 15.397 Zähler zulegen können.

Alle Augen auf die US-Inflation

Um 14:30 veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Januar. Dann wird sich zeigen, ob die Inflation weiter auf dem Rückzug ist. Im Dezember war die Teuerungsrate auf 6,5 von 7,1 Prozent im November gefallen. Die US-Notenbank Federal Reserve strebt eine Rate von 2,0 Prozent an. Sie ist nach einer Serie von teils massiven Erhöhungen auf dem Weg zum Zinsgipfel.

Ob dieser Zinsgipfel nun tatsächlich rasch erreicht werden kann, hängt zentral von den heute veröffentlichten US-Inflationsdaten ab. Anleger sollten dabei auch der Entwicklung der Kerninflation, also der Inflationsrate ohne Berücksichtigung der schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel, besondere Beachtung schenken.

Gefahr der Bullenfalle im DAX noch nicht vom Tisch Aus technischer Perspektive ist der übergeordnete Aufwärtstrend im DAX weiterhin intakt. Allerdings sollte der deutsche Leitindex den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 15.659 Zählern nun rasch bestätigen. Andernfalls könnte sich dieses als Bullenfalle, also als Fehlausbruch auf der Oberseite, entpuppen. Auf der Unterseite stellt die verbliebene Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (15.246 zu 15.222 Punkte) eine wichtige Unterstützungszone dar.

Dow Jones und Nasdaq mit starken Kursgewinnen Positive Impulse für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 1,1 Prozent höher auf 34.245 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 11.891 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4137 Punkte zu. Vor allem Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft konnten sich mit einem Plus zwischen 1,9 und 3,1 Prozent von jüngsten Verlusten erholen. Das gab der Nasdaq einen Schub nach oben.

Gemischte Signale von Asien-Börsen Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Morgen uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher bei 27.603 Punkten. Chinesische Aktien gaben ihre frühere Kursgewinne wieder ab und fielen im Tagesverlauf. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Gold und Euro wieder etwas höher Im asiatischen Devisenhandel schwächelt der Dollar im Vorfeld der wichtigen Datenveröffentlichung etwas. Parallel dazu steigt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0738 Dollar. Die Feinunze Gold kostet aktuell mit 1859 Dollar 0,3 Prozent mehr.

Klatten verlässt Aufsichtsrat von SGL Carbon BMW-Großaktionärin Susanne Klatten tritt im Mai als Aufsichtsratschefin des Grafit-Spezialisten SGL Carbon ab. Die 60-Jährige wolle ihr Mandat im Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 9. Mai aus persönlichen Gründen vorzeitig abgeben, teilte SGL gestern Abend mit. Klatten war eigentlich noch bis 2025 gewählt. Sie gilt als reichste Frau Deutschlands.

Thyssenkrupp meldet Gewinneinbruch Thyssenkrupp hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2022/23 wegen gesunkener Materialpreise deutlich weniger verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte um 33 Prozent auf 254 Millionen Euro. Unter dem Strich stand nach Anteilen Dritter ein Gewinn von 75 Millionen Euro - ein Rückgang um 29 Prozent.

T-Mobile fällt für Tausende US-Nutzer aus Der Mobilfunkanbieter der Deutschen Telekom, T-Mobile, ist aus bislang ungeklärten Gründen in einigen Teilen der USA ausgefallen. Der Service von T-Mobile war am späten Montag für Tausende von Nutzern in den Vereinigten Staaten nicht erreichbar, teilte die Online-Plattform Downdetector mit. In mehr als 30.000 Fälle meldeten Nutzer Probleme.

Delivery Hero refinanziert Wandelanleihen Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine 2024 und 2025 auslaufenden Wandelanleihen vorzeitig mit neuen Papieren refinanziert - allerdings zu deutlich teureren Konditionen. Das Berliner Unternehmen platzierte gestern Abend binnen weniger Stunden neue, siebenjährige Wandelschuldverschreibungen im Wert von einer Milliarde Euro.

Pfeiffer Vacuum mit Rekordumsatz Das Technologieunternehmen Pfeiffer Vacuum Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz eines Rekordumsatzes beim Betriebsergebnis die Prognosen verfehlt. Der Konzernumsatz stieg 2022 nach vorläufigen Zahlen um 18,8 Prozent auf einen Rekord von 916,7 Millionen Euro. Die Ebit-Marge lag allerdings bei 13,0 Prozent und damit unter der Erwartung von 14 Prozent.

Finanzinvestoren streckten Fühler nach Norma aus Der Auto- und Industriezulieferer Norma hat einem "Bloomberg"-Bericht zufolge in den vergangenen Monaten einen Verkauf des Unternehmens ausgelotet. Dabei hätten mindestens drei Finanzinvestoren Interesse gezeigt. Norma habe die Offerten aber abgelehnt, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

TUI kann Verlust zum Winterstart verringern TUI hat knapp drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Krise seinen saisontypischen Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern können. Wie der größte Reiseanbieter heute vor seiner Online-Hauptversammlung bekanntgab, betrug das Netto-Minus von Oktober bis Dezember rund 232 Millionen Euro nach 387 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Hannoveraner meldeten zuletzt wieder deutlich stärkere Buchungen, auch für den bevorstehenden Sommer.