Nach der rauschenden Börsenparty gestern ist am deutschen Aktienmarkt Ernüchterung eingekehrt. Der DAX dürfte mit einem deutlichen Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten.

Am deutschen Aktienmarkt ist die Luft zunächst offenbar raus. Nachdem der DAX gestern noch bei 15.659 Punkten ein neues Jahreshoch markiert hatte, steht der deutsche Leitindex am Morgen vor deutlichen Verlusten. Negative Vorgaben von der Wall Street lasten auf der Kauflaune der Anleger. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent tiefer bei 15.408 Punkten.

An der Wall Street sorgten sich die Anleger am Abend abermals über eine mögliche weitere Zinserhöhung der Federal Reserve Bank und die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Hinzu kamen deutliche Kursabschläge bei der in vielen Indizes schwer gewichteten Alphabet-Aktie.

Nikkei mit leichten Gewinnen

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind am Morgen überwiegend gefallen und erlitten den zweiten wöchentlichen Verlust. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ragte mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 27.671 Punkte positiv heraus.