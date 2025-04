marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet DAX dürfte weiter steigen Stand: 29.04.2025 07:32 Uhr

Nach der jüngsten Erholungsrally geht dem DAX langsam der Schwung aus, aber die Tendenz zeigt auch heute nach oben. Angesichts der Kursgewinne wäre eine Konsolidierung allerdings kaum überraschend.

Vor dem XETRA-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus auf 22.323 Punkte. Tags zuvor war der DAX bereits wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt. Der Index konnte einen Zuwachs von zeitweise knapp einem Prozent allerdings nicht halten und war lediglich um 0,1 Prozent fester mit 22.272 Punkten aus dem Handel gegangen.

Allerdings besteht kein Grund zur Euphorie, denn der Zollkonflikt mit den USA ist ungelöst: "Der Markt versucht weiter herauszufinden, wie es mit Präsident Trump und den Handelsverhandlungen weitergeht", sagte Phil Blancato von Ladenburg Thalmann Asset Management.

In den kommenden Tagen wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger aber auch vor allem der US-Berichtssaison zuwenden. Sie warten zudem auf die Kommentare der Führungskräfte, um Hinweise darauf zu erhalten, wie sich die neuen Zölle auf ihre Aussichten auswirken könnten. In dieser Woche stehen die Unternehmenszahlen von rund 180 S&P-500-Firmen an, darunter Apple, Microsoft, Amazon und Meta.

Die großen Tech-Konzerne könnten die Gewinnerwartungen weiter übertreffen, da sie resistenter gegenüber Zöllen seien, sagte Blancato. "Werden Sie jetzt jemandem sagen, er solle wegen eines Zolls kein Microsoft-Betriebssystem mehr verwenden? Das ist höchst unwahrscheinlich."

Die Aktien in Asien bewegen sich heute kaum, noch immer ist auch dort der Handelskrieg zwischen China und den USA das bestimmende Thema: "Eine besorgniserregende Entkopplung des Handels zwischen den USA und China scheint nun im Gange zu sein, und wir erwarten, dass der Schaden in den kommenden Wochen und Monaten zunehmen wird", vermerken die Analysten von J.P. Morgan. Sie weisen dabei auf den Einbruch der chinesischen Lieferungen in die USA um 42 Prozent in den letzten zehn Tagen hin.

An der Börse in Shanghai ist der Leitindex fast unverändert bei 3.285 Stellen geblieben. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 3.776 Punkte. Die japanische Börse blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Vorgaben aus den USA waren schwach ausgefallen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 40.227 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 5.528 Zählern, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 17.366 Stellen.

Im saisonal schwachen ersten Quartal konnte die Lufthansa den üblichen Verlust gegenüber dem Vorjahresquartal, als Streiks das Ergebnis stark schmälerten, reduzieren. Von Januar bis März belief sich das bereinigte Betriebsergebnis auf minus 722 Millionen Euro nach einem Defizit von 849 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um zehn Prozent auf 8,1 Milliarden Euro, die Zahl der Passagiere lag mit gut 24 Millionen auf Vorjahresniveau.

Die Deutsche Bank ist mit einem deutlichen Gewinnplus ins Jahr gestartet und hat damit so viel in einem Quartal verdient wie seit 14 Jahren nicht. Deutschlands größtes Bankhaus verdiente dank florierender Geschäfte und seines Sparprogramms im ersten Jahresviertel unter dem Strich und nach Minderheiten 1,78 (Vorjahr: 1,28) Milliarden Euro, wie es am Dienstag mitteilte. Die Erträge legten zudem um zehn Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro zu.

Der zum VW-Konzern gehörende Sportwagenbauer Porsche hat wegen der Probleme in China, den US-Importzöllen und der verhaltenen Nachfrage nach Elektroautos die Prognose gesenkt. Beim Umsatz erwartet das Management im laufenden Jahr jetzt nur noch einen Wert zwischen 37 und 38 Milliarden Euro. Bisher hatte der Konzern einen Wert zwischen 39 und 40 Milliarden Euro angepeilt. Der Zielkorridor für die operative Umsatzrendite wurde um 3,5 Prozentpunkte auf 6,5 bis 8,5 Prozent gesenkt.

Der Rüstungsboom hat Rheinmetall im ersten Quartal kräftige Zuwächse beschert. So dürfte der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um rund 46 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen sein. Die Erlöse mit Militärtechnik seien um fast 73 Prozent nach oben gesprungen, hieß es. Das operative Ergebnis sieht Rheinmetall um fast die Hälfte höher bei 199 Millionen Euro. Dabei dürfte sich das Ergebnis aus dem Rüstungsgeschäft fast verdoppelt haben.

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten füllen der Deutschen Börse die Kasse. Die Achterbahnfahrt der Kurse, ausgelöst vor allem durch die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, sorgte für hohe Handelsumsätze, von denen der Börsenbetreiber durch Gebühren profitiert. Im ersten Quartal kletterten die Nettoerlöse deshalb um sechs Prozent auf 1,51 Milliarden Euro, der Nettogewinn legte um 5,5 Prozent auf 524,9 Millionen Euro zu.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der um die Effekte des Rückrufprogramms für Triebwerke von Pratt & Whitney bereinigte Umsatz um rund ein Viertel auf 2,09 (Vorjahr: 1,67) Milliarden Euro. 620 Millionen Euro brachte der Verkauf neuer Boeing- und Airbus-Triebwerke, 1,52 Milliarden das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der bereinigte Gewinn des Münchner Flugzeugzulieferer MTU Aero Engines vor Steuern und Zinsen (Ebit) wuchs auf 300 (218) Millionen Euro, die bereinigte Ebit-Marge auf 14,2 (13,0) Prozent.