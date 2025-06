marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet Anleger hoffen auf Ende der Zoll-Unsicherheit Stand: 10.06.2025 07:34 Uhr

Die Verhandlungen zwischen China und den USA in Sachen Handelskonflikt sind das beherrschende Thema am Aktienmarkt. Anleger hoffen auf eine Einigung, der DAX könnte mit kleinen Aufschlägen starten.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start gut 0,2 Prozent höher auf 24.233 Punkte. Der DAX hatte gestern am Pfingstmontag ein halbes Prozent auf 24.174 Punkte verloren, nachdem er in der vergangenen Woche am Mittwoch und Donnerstag jeweils ein frisches Rekordhoch markiert hatte.

Die Fachleute der Helaba betrachten die aktuelle Situation skeptisch und sehen nach den jüngst enttäuschten Zinssenkungsspekulationen der EZB für die zweite Jahreshälfte ein gewisses Potenzial für eine Konsolidierung am Aktienmarkt. Eine erste DAX-Unterstützungszone machen sie zwischen 23.900 und 24.000 Punkten aus.

Aktuell blicken die Anleger auf die Verhandlungen zwischen China und den USA. Die Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt begannen am Montagnachmittag und sollen bis heute andauern. Investoren hoffen, dass es im Handelsstreit zu einer Einigung kommt. "Ich glaube, es wird ein Kompromiss-Abkommen geben, aber immerhin ein Abkommen", sagte Peter Cardillo, Chefökonom beim Finanzdienstleister Spartan. "Das würde einige der Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf die Zölle mindern."

Der Startschuss für neue Handelsgespräche hatte die Wall Street gestern weitgehend kalt gelassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit 42.761 Punkten unverändert aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.005 Zählern, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,3 Prozent auf 19.591 Stellen an.

Die asiatischen Börsen haben heute in Erwartung der Ergebnisse der Gespräche zwischen China und den USA ihren Anstieg vom Wochenbeginn fortgesetzt. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,0 Prozent auf 38.473 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 2.802 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,1 Prozent auf 3.404 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3.893 Punkte.

Apple-Kunden können sich zum Herbst auf eine frische Optik der Bedienoberfläche für das iPhone und andere Geräte des Konzerns einstellen. Neue Funktionen mit Künstlicher Intelligenz unter der Haube sind quer über verschiedene Apps und Aufgaben verteilt. Dazu gehören Echtzeit-Übersetzungen von Video-Anrufen und Telefonaten sowie die Möglichkeit, mit einer Bildschirm-Aufnahme eine Google-Suche dazu zu starten, was gerade auf dem Display zu sehen ist.

Die wachstumsstarke US-Tochter der Deutschen Telekom steht einem Zeitungsbericht zufolge vor einem Führungswechsel. Der Chef von T-Mobile, Mike Sievert, werde sein Amt voraussichtlich in diesem oder kommenden Jahr vorzeitig aufgeben, um sich eine Auszeit zu nehmen, schrieb das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider. Aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge sei Srini Gopalan, der aktuell das Tagesgeschäft des Mobilfunkers verantwortet.