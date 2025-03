marktbericht Kursgewinne erwartet DAX wohl wieder in der Gewinnspur Stand: 10.03.2025 07:38 Uhr

Die permanenten Richtungswechsel im DAX gehen weiter. Nach dem schwachen Freitag sollten die Kurse heute wieder steigen, aber die Verunsicherung über die US-Wirtschaftspolitik bleibt bestehen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 23.119 Punkte. Seinen bisherigen Höchststand hatte der DAX am vergangenen Donnerstag bei 23.475 Punkten erreicht, bevor nach rund 18 Prozent Plus im laufenden Jahr Gewinnmitnahmen einsetzten.

Der DAX war am Freitag mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 23.008 Punkte aus dem Handel gegangen. Für Verunsicherung sorgten vor allem die abrupten Richtungswechsel in der US-Zollpolitik. "Es ist jetzt nicht mehr nur so, dass man nicht weiß, was die Zukunft bringen wird, sondern man weiß auch nicht, was in den nächsten 24 Stunden passieren wird", brachte es Chris Beauchamp, Chefanalyst beim Broker IG, auf den Punkt.

"Die erratische und unberechenbare Politik in den USA sorgt zunehmend für Unwillen der internationalen Anleger, zumal die Konsequenzen für Wachstum und Inflation nicht leicht abzuschätzen sind und die Zinsperspektiven kaum mehr stützenden Charakter haben", heißt es von den Marktbeobachtern der Helaba.

Die Anleger an der Wall Street hatten sich am Freitag nach den neuesten Signalen vom US-Arbeitsmarkt und Notenbankchef Jerome Powell vorsichtig vorangetastet. Das Beschäftigungswachstum blieb im Februar mit 151.000 hinter den Erwartungen der Ökonomen zurück. "Dies ist kein übermäßig schwacher Bericht, aber auch kein übermäßig starker", sagte Peter Cardillo, Ökonom bei Spartan Capital Securities.

Fed-Chef Powell hatte zudem gesagt, dass es die Notenbank mit Zinssenkungen nicht eilig habe und auf mehr Klarheit warten wolle, wie sich die Politik der neuen Trump-Regierung auf die Wirtschaft auswirke.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 42.801 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 5.770 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,7 Prozent auf 18.196 Stellen an.

Die Börsen in Asien eröffnen heute uneinheitlich. Die japanische Börse tendiert derzeit fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,5 Prozent auf 37.080 Punkte zu und der breiter gefasste Topix blieb fast unverändert bei 2.709 Zählern.

Die Börse Shanghai ist dagegen um 0,6 Prozent auf 3.352 Stellen gefallen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab um 0,8 Prozent auf 3.911 Punkte nach.

Der Immobilienkonzern LEG profitiert von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) legte 2024 im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 200,4 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern beim AFFO weiterhin mit einem Wert von 205 bis 225 Millionen Euro.

Unter dem Strich schaffte es der Immobilienkonzern wieder in die schwarzen Zahlen. Das Periodenergebnis betrug im Berichtszeitraum 68,9 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte LEG noch einen Verlust in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen.