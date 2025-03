marktbericht Kursverluste erwartet Nach der Rally dürfte der DAX heute sinken Stand: 07.03.2025 08:07 Uhr

Zum Ende einer aufregenden Börsenwoche könnten sich die Anleger heute dazu entscheiden, einige Gewinne mitzunehmen. Der DAX dürfte leicht nachgeben, aber das Wochenplus bleibt beeindruckend.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart mit Minus 0,9 Prozent auf 23.208 Punkte. Damit würde das Wochenplus auch dank mehrerer Rekorde immer noch 2,9 Prozent betragen. Der DAX hatte gestern in einer Berg- und Talfahrt seine Rekordrally fortgesetzt und eine neue Bestmarke bei 23.475 Punkten markiert. Er schloss 1,5 Prozent fester bei 23.419,48 Zählern.

Experten mahnten zur Vorsicht. "Vor allem die Situation an der Wall Street bleibt fragil und die Volatilität hoch", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Wie lange der deutsche Markt sein Eigenleben angesichts der schwache Wall Street noch verteidigen könne, bleibe zumindest kurzfristig fraglich.

Heute wird der Fokus auf dem monatlichen Arbeitsmarktbericht in den USA liegen. Der US-Jobmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Sollte der sich der Arbeitsmarkt stark zeigen, wären Zinssenkungen der Fed unwahrscheinlich, weil die Konjunktur noch zu stark ist.

"Per saldo wird es wohl einen weiteren Beschäftigungszuwachs geben, ob die Konsensschätzung aber erreicht oder sogar überschritten wird, ist fraglich", heißt es von der Helaba. Eine Beruhigung der monatlichen Dynamik sei nicht auszuschließen, insbesondere auch dann, wenn sich das Beschäftigungsplus abschwächt. "Die Fed-Zinssenkungserwartungen könnten per saldo leicht unterstützt werden", lautet die Einschätzung der Fachleute - das wäre ein gutes Zeichen für den derzeit schwächelnden US-Aktienmarkt.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners weist, wie auch die Marktbeobachter der Helaba, auf die Bedeutung der Lohnentwicklung hin. "Zuletzt war der Anstieg bei den Löhnen steil. Und ein schnelles und starkes Lohnwachstum könnte die Fed noch länger von weiteren Zinssenkungen abhalten", schrieb er.

Die US-Aktien stehen angesichts der sich eintrübenden Wachstumsaussichten in der weltgrößten Volkswirtschaft und der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump noch immer unter Druck. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 42.579 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 5.738 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 2,6 Prozent auf 18.069 Stellen nach.

Der Nasdaq bestätigte mit diesen Kursverlusten, dass er sich seit dem Höchststand im Dezember in einer Korrektur befindet. "Ich habe im Moment nicht genug Vertrauen, um Geld in den Markt zu stecken, weil es einfach zu viele Unwägbarkeiten gibt", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG. "Für Anleger ist das ein schreckliches Umfeld."

Japans Aktienkurse folgten der Wall Street nach unten. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,1 Prozent auf 36.922 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 1,5 Prozent niedriger bei 2.709 Zählern.

Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3.381 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 3.950,56 Punkte.

Der Chef der Airbus-Rüstungssparte, Michael Schöllhorn, hat das geplante Milliardenpaket von Union und SPD für Verteidigung begrüßt, die Bundesregierung aber davor gewarnt, Rüstungsgüter in den USA zu bestellen. "Wenn wir das Mehr an Verteidigungsausgaben nutzen, um weiter Produkte von der Stange in den USA zu kaufen, zementieren wir unsere Abhängigkeit von anderen", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Dass das vielleicht keine so gute Idee ist, sehen gerade die Dänen mit ihren amerikanischen F-35-Flugzeugen, falls sie auf die Idee kämen, Grönland zu verteidigen. Die kämen gar nicht bis dahin", fügte er hinzu.

Erste Details zur US-Reserve für Digitalwährungen haben bei den Anlegern an den Kryptomärkten am Freitag zunächst ein Stück weit für Ernüchterung gesorgt. Der Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitstamp wieder unter die Marke von 90.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 87.864 Dollar. Damit erholte er sich aber schon wieder etwas vom Tagestief, nachdem er in der Nacht in einer ersten Reaktion auf Details zur US-Digitalwährungsreserve noch unter die Marke von 85.000 Dollar gerutscht war.

Anleger hätten gehofft, dass sich US-Präsident Donald Trump nicht nur abermals als Schutzherr für Bitcoin und Co positionieren werde, "sondern das Fundament für eine Symbiose zwischen der US-Regierung und der Kryptobranche gelegt wird", so Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Der Chiphersteller Broadcom punktet mit einem überraschend starken Ausblick. Broadcom teilte gestern mit, im zweiten Quartal einen Umsatz von etwa 14,90 Milliarden Dollar zu erwarten. Analysten waren bislang im Schnitt von 14,76 Milliarden ausgegangen. Grund dafür ist die starke Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz für Unternehmen, die große Datenmengen verarbeiten. Broadcom bietet kundenspezifische Chips für Firmen, die nach einer Alternative zu den teuren Prozessoren des Marktführers Nvidia suchen. Für das erste Quartal meldete Broadcom einen Umsatz von 14,92 Milliarden Dollar. Der KI-Umsatz stieg um mehr als 77 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar.