marktbericht Kursgewinne erwartet DAX könnte am Rosenmontag zulegen Stand: 03.03.2025 07:48 Uhr

Trotz der vielen konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten dürfte der DAX heute wieder zulegen. Starke US-Vorgaben vom vergangenen Freitag locken in den Markt, aber die weiteren Aussichten sind unklar.

Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 22.643 Punkte. Damit würde er an seine Stabilisierung seit Freitagnachmittag anknüpfen. Vor dem Wochenende hatte er kaum verändert bei 22.551 Punkten geschlossen. Das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten käme also wieder in Sichtweite.

"Der übergeordnete Aufwärtstrend sollte noch nicht für beendet erklärt werden, Korrekturpotenzial bleibt aber bestehen", heißt es von der Helaba. Erste Haltemarken seien zwischen 22.226 und 22.193 Punkten zu finden.

Experten sind sich nicht sicher, wie groß die Chancen auf weitere Kursgewinne in dieser Woche sind. Vor allem die geopolitischen Risiken und die anhaltenden Zollsorgen wegen der jüngst verhängten US-Zölle gegen China, Kanada und Mexiko bleiben ein Risiko für die Märkte.

Kapitalmarktexperte Stephan Greiner von der Vermögensverwaltungsgesellschaft B&K rät Anlegern, das Hauptaugenmerk in der neuen Woche auf die vielen wichtigen Konjunkturdaten aus den USA zu richten. Sie könnten Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve geben. Neben den heutigen Einkaufsmanager-Indizes und den Auftragseingängen am Mittwoch richte sich der Blick deshalb insbesondere auf die am Donnerstag und am Freitag anstehenden Daten vom Arbeitsmarkt.

Außerdem warten die Marktteilnehmer auf den Zinsentscheid der EZB, der am Donnerstag verkündet wird. Ökonomen gehen überwiegend davon aus, dass der Leitzins um weitere 0,25 Prozent gesenkt werden wird. "Trotz einiger bremsender Äußerungen aus EZB-Kreisen dürften am Donnerstag die Leitzinsen der Eurozone zum sechsten Mal gesenkt werden", sagt Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck. Er rechnet "angesichts der anhaltenden Konjunkturschwäche und des tendenziell nachlassenden Inflationsdrucks noch mit mindestens zwei weiteren Leitzinssenkungen in den nächsten Monaten".

Die EZB dürfte den Einlagensatz im weiteren Jahresverlauf von heute noch 2,75 Prozent auf zumindest 2,0 Prozent senken, so seine Einschätzung.

An der Wall Street hatten Zinshoffnungen nach den jüngsten Konjunkturdaten zum Wochenschluss Auftrieb gegeben. Der Dow Jones legte 1,4 Prozent zu, der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Tech-Börse Nasdaq stiegen jeweils 1,6 Prozent.

Für die zurückliegende Gesamtwoche ergab sich damit für den Dow ein Plus von knapp einem Prozent, während der S&P ein Prozent nachgab und die Nasdaq knapp vier Prozent verlor. Im Monat Februar mussten damit alle drei Indizes Rückgänge hinnehmen: der Dow und der S&P von jeweils etwa 1,5 Prozent und die Nasdaq von 3,5 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte eröffnen heute mit leichten Gewinnen. Die Investoren verhalten sich angesichts der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle zurückhaltend. In den USA sollen diese Woche Zölle auf chinesische Importe um zehn Prozent steigen. "Wie bei den bisherigen Ankündigungen von Trumps Zöllen ist es schwer zu sagen, ob es sich um einen Bluff oder eine echte Wende in der Politik handelt", sagt Michael Feroli, Ökonom bei JPMorgan.

Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,3 Prozent zu. Der chinesische Index Hang Seng legt um rund ein Prozent zu.

Der japanische Aktienindex Nikkei erholte sich von einem starken Rückgang in der vorangegangenen Sitzung, gestützt durch den starken Abschluss der Wall Street in der vergangenen Woche und einen schwächeren Yen. Der Nikkei stieg um 1,1 Prozent auf 37.580 Punkte, nachdem er am Freitag ein Fünfmonatstief erreicht hatte. Der breiter gefasste Topix kletterte um 1,3 Prozent auf 2.716.

Die Kryptowährung Bitcoin wurde heute in Asien um ein Fünftel höher gehandelt als in der vergangenen Woche. Mehrere andere Kryptowährungen stiegen ebenfalls stark an. US-Präsident Donald Trump hatte gestern die Namen von Kryptowährungen bekanntgegeben, die in eine neue strategische Reserve der USA aufgenommen werden sollen.

Trump schrieb in den sozialen Medien, Währungen wie Bitcoin und Ether sollten "das Herzstück der Reserve sein". Auch XRP, SOL und ADA wurden genannt. Deren Kurse stiegen daraufhin zwischen acht und 62 Prozent.

Der Chipriese Intel verschiebt nach dem Werk in Magdeburg auch den Start einer riesigen Fabrik im US-Bundesstaat Ohio. Sie sollte ursprünglich in diesem Jahr die Produktion aufnehmen, das verzögerte sich dann bereits um bis zu drei Jahre. Jetzt will Intel den ersten Teil des Werks 2030 zu Ende bauen, mit einem Produktionsbeginn im selben Jahr oder 2031. Aus dem zweiten Teil sollen 2032 erste Chips kommen.

In Magdeburg wollte Intel voraussichtlich 2028 die Produktion aufnehmen. Doch im vergangenen Herbst wurde das Projekt zunächst um zwei Jahre aufgeschoben.