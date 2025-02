marktbericht Kursgewinne erwartet Geht die Rekordrally weiter? Stand: 18.02.2025 07:38 Uhr

Der DAX könnte heute mit einem weiteren Rekordhoch in den Handelstag starten. Noch immer machen die Anleger also keine Anstalten, die bisherigen Kursgewinne zu Geld zu machen.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Handelsstart mit 22.815 Punkten leicht über der Rekordmarke vom Wochenauftakt bei 22.804 Zählern.

Gestern hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Zunächst sprang er erstmals in seiner Geschichte über 22.700 Punkte, am späteren Nachmittag nahm er kurzzeitig auch die Hürde von 22.800 Zählern. Der DAX ging letztlich mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent auf 22.798 Punkten aus dem Handel.

Die zunächst vermuteten leichten Gewinnmitnahmen seien ausgeblieben, schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos in einem Marktausblick. "Für den heutigen Dienstag ist daher wieder mit weiter ansteigenden Notierungen zu rechnen".

Marktbeobachter fragen sich längst, wie lange der Aufwärtstrend noch anhalten wird. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wirft einen Blick auf das Gewinnwachstum der DAX-Konzerne und glaubt nicht, dass dem Index die Luft ausgeht.



"Denn die Gewinnaussichten haben sich in den Sektoren Industrie, Versicherungen und Software zuletzt verbessert. Für den DAX sind die Prognosen jüngst auf ein Gewinnwachstum von mehr als zwölf Prozent im Jahr 2026 und mehr als elf Prozent im Folgejahr geklettert", stellt der Experte fest. Ein derart hohes Gewinnwachstum bei vergleichbarer Bewertung würden Anleger bei anderen europäischen Leitindizes vergeblich suchen, so Stephan.

Bei den Konjunkturdaten veröffentlicht das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) heute sein Barometer, das für Februar etwas zulegen dürfte. Der Index für die Aussichten in den kommenden sechs Monaten dürfte sich etwas aufhellen, während Analysten die aktuelle Lage wohl weiter sehr skeptisch beurteilen.

In den USA blieben die Märkte gestern wegen eines Feiertags geschlossen, sodass sich die Anleger mit den asiatischen Vorgaben begnügen müssen: Die japanische Börse tendiert derzeit fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 39.346 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 2.777 Zählern.

Mitsubishi Heavy Industries und andere Aktien aus dem Verteidigungssektor erholten sich, nachdem ihre europäischen Konkurrenten gestern zugelegt hatten, da die Anleger die Wahrscheinlichkeit höherer Militärausgaben in der Region einpreisten.

In China steigen die Börsen nach dem gestrigen Treffen zwischen Präsident Xi Jinping und Wirtschaftsführern. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt zur Eröffnung leicht. Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.365 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 3.963 Punkte.

Samsung Electronics will eigene Aktien im Wert von 3,05 Billionen Won (2,11 Milliarden Dollar) zurückkaufen. Das Unternehmen teilte mit, dass es zwischen dem 19. Februar und dem 16. Mai dieses Jahres eigene Stammaktien im Wert von 2,7 Billionen Won und andere Aktien im Wert von 304 Milliarden Won erwerben werde, um die Bewertung für die Aktionäre zu steigern und seine Mitarbeiter zu unterstützen.