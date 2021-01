Marktbericht Rückschlag erwartet Nervöser DAX vor Kursverlusten

Am Aktienmarkt dürften sich die hohen Schwankungen der vergangenen Handelstage fortsetzen, der DAX wird wohl unter Druck geraten. Ein wichtiges Gesprächsthema bleibt die Gamestop-Aktie.

Die DAX-Indikationen im vorbörslichen Handel liegen laut Banken und Brokern im Bereich von 13.450 Punkten und damit 1,6 Prozent niedriger als gestern. "Die Nervosität ist im gesamten Markt angekommen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Das, was wir gestern innerhalb weniger Stunden gesehen haben, ist sonst häufig die Handelsrange von ein oder zwei Wochen. Interessant wird heute, ob der DAX in der Range von gestern verharrt oder ob er diese noch einmal vergrößert." Druck übt dabei der Future auf den S&P 500 aus, der am Morgen deutlich mehr als ein Prozent im Minus liegt.

An der japanischen Börse ging es zum Wochenabschluss ebenfalls kräftig abwärts. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 1,9 Prozent auf 27.663 Punkte. Am Devisenmarkt schwankt der Euro um die Marke von 1,21 US-Dollar.

Erholung an den US-Börsen

Gestern entwickelten sich die Aktienkurse an der New Yorker Börse und den Technologiemarkt Nasdaq deutlich besser als am Vortag. Der Dow Jones Industrial machte ein Prozent auf 30.603 Punkte gut. Der breiter gefasste S&P 500 legte ebenfalls ein Prozent auf 3787 Zähler zu. An der Nasdaq rückte der Composite-Index um 0,6 Prozent auf 13.192 Punkte vor. Rückenwind gab es durch die Nachrichten von der US-Konjunktur. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank überraschend deutlich.

Börsenstars verlieren an Wert

Die Aktien von Apple, Facebook und Tesla standen überdurchschnittlich stark unter Druck. Alle drei Konzerne hatten am Vortag jeweils hervorragende Quartalszahlen vorgelegt. Doch diese positiven Entwicklungen waren offenbar schon in den Aktienkursen enthalten, die zuvor sehr stark gestiegen waren.

Corona-Verlierer gefragt

Im Dow Jones setzten sich die Aktien von Walt Disney mit einem Kursplus von über fünf Prozent sehr gut in Szene. Das Unternehmen leidet eigentlich stark unter geschlossenen Kinos und Freizeitparks. Im S&P 500 schnellten die Anteilscheine von American Airlines um gut neun Prozent nach oben. Die Fluggesellschaft hatte im Schlussquartal einen geringeren Verlust verbucht als am Markt erwartet worden war.

Extreme Schwankungen bei Gamestop

Die Kurskapriolen bei der Gamestop-Aktie gingen weiter. Das extrem spekulative Papier lag beim Tageshoch bei 483 und beim Tagestief bei 112 Dollar. Mit dem Handelsende an der New Yorker Börse lag die Aktie bei knapp 194 Dollar mit 44 Prozent im Minus. Einige Broker haben mittlerweile Käufe in dem laut Experten völlig überbewerteten Papier untersagt. Das Tief des angeschlagenen Unternehmens hatte im vergangenen Jahr bei 2,57 Dollar gelegen.

Daimler besser als gedacht

Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat mit einem unerwarteten Endspurt die eigenen Gewinnerwartungen und die Prognosen der Analysten übertroffen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) lag im vergangenen Jahr bei 6,6 Milliarden Euro. Analysten hatten dem Konzern im Schnitt nur gut 5,2 Milliarden Euro zugetraut, der Autobauer selbst hatte im November ein stabiles Ergebnis von 4,3 Milliarden in Aussicht gestellt.

SAP will Dividende erhöhen

Europas größter Softwarekonzern SAP will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic am Freitag in einer Telefonkonferenz.