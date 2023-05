marktbericht DAX in Lauerstellung Woche der Notenbanken wirft Schatten voraus Stand: 02.05.2023 07:38 Uhr

Die verkürzte Handelswoche im DAX hat es in sich: Gleich zwei wichtige Notenbankentscheidungen stehen an. Auch die Notübernahme der First Republic Bank verunsichert die Anleger.

Die Notübernahme der angeschlagenen US-Regionalbank First Republic hat an den Börsen in Übersee ein geteiltes Echo ausgelöst. Die Vorgaben für den heutigen Handelstag am deutschen Aktienmarkt sind somit uneinheitlich. Der DAX dürfte nach dem gestrigen Feiertag mit einem kleinen Aufschlag in die verkürzte Handelswoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.937 Punkten.

Der DAX befindet sich damit weiterhin in Lauerstellung knapp unter der Marke von 16.000 Punkten. Zuletzt hatte sich der deutsche Leitindex nur mit Mühe von Jahreshoch zu Jahreshoch gehangelt. Vor der runden Marke von 16.000 Punkten und damit auch vor dem Rekordhoch bei 16.290 Zählern schreckte das Börsenbarometer aber immer wieder zurück. "An den Aktienmärkten herrscht eine abwartende Haltung vor, bis sich die weiteren Perspektiven klären", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.

In dieser Woche entscheiden sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank über ihren künftigen geldpolitischen Kurs. Aktuell wird damit gerechnet, dass beide die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben, um der hohen Inflation endlich Herr zu werden. Doch die EZB könnte die Geldpolitik auch stärker straffen, was an der Börse wohl für Unruhe sorgen würde.

Für Unsicherheit sorgt bei Anlegern aber auch die Notübernahme der First Republic Bank durch den US-Marktführer JPMorgan. Der Zusammenbruch der Regionalbank stellt den größten US-Bankenkollaps seit dem Untergang des einstigen Kreditriesen Washington Mutual dar, der in der Finanzkrise 2008 ebenfalls von JPMorgan übernommen wurde. First Republic ist bereits die dritte US-Bank, die in diesem Jahr nach enormen Mittelabzügen aufgrund von Liquiditätssorgen kollabiert.

Die Anleger an der Wall Street werteten die Notübernahme durch JPMorgan gestern tendenziell als positive Nachricht für die Stabilisierung des Finanzsektors und für die Großbanken, aber als Warnzeichen für Regionalbanken. Während die Aktien von JPMorgan und anderer Großbanken zulegten, gaben Titel kleinerer Institute nach. Der Dow-Jones-Index ging 0,1 Prozent schwächer bei 34.051 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls um 0,1 Prozent nach auf 12.212 Stellen. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4167 Zählern.

Die Nervosität im Zusammenhang mit dem US-Bankensystem belastet heute die Finanzwerte in Japan. "Nicht nur in den USA, sondern auch in Japan und dem Rest des globalen Aktienmarktes herrscht ein Gefühl der finanziellen Instabilität", sagte Maki Sawada von Normura. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,2 Prozent höher. Die Börse in Shanghai notiert 1,1 Prozent im Plus.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar etwas Schwäche. Parallel dazu steigt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0984 Dollar. In der Vorwoche war die europäische Gemeinschaftswährung noch bis auf 1,1094 Dollar und damit den höchsten Stand seit über einem Jahr gestiegen. Am späten Vormittag veröffentlicht das europäische Statistikamt seine erste Schätzung zur Inflation in der Euro-Zone im April. Analysten erwarten im Schnitt einen leichten Anstieg der Teuerungsrate auf 7,0 Prozent von 6,9 Prozent im März. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1982 Dollar.

Im DAX drückt am Morgen die Infineon-Aktie in den Fokus. Der Chipkonzern beginnt heute (14 Uhr) den Ausbau seines Werkes in Dresden. An der Zeremonie zum Spatenstich nimmt neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teil. Die sogenannte Smart Power Fab soll 2026 vollendet sein. Infineon will hier fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken und etwa 1000 neue Jobs schaffen. Die Investition soll dazu beitragen, Europa fortan weniger abhängig von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien zu machen.

Der Computer-Konzern IBM will bei einigen Jobs weniger Menschen einstellen, weil ihre Tätigkeiten von Software auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) übernommen werden können. Er rechne damit, dass etwa in der Personalverwaltung in fünf Jahren rund ein Drittel der Stellen durch KI und Automatisierung ersetzt werden könne, sagte IBM-Chef Arvind Krischna dem Finanzdienst Bloomberg.

Aufgrund der schleppenden Geschäftsabschlüsse und des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds plant die US-Großbank Morgan Stanley im zweiten Quartal weitere Stellenstreichungen. Rund 3000 Mitarbeiter seien betroffen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Es handelt sich um die zweite Runde von Stellenstreichungen innerhalb von sechs Monaten.

Der schweizerisch-amerikanische Computerzubehör-Hersteller Logitech kämpft im vierten Quartal weiter mit einem Umsatzrückgang. Wegen der wachsenden Sorgen der Kunden vor einem wirtschaftlichen Abschwung konnte das Unternehmen nicht an das starke Wachstum während des Home-Office-Booms in der Corona-Pandemie anknüpfen. Der Umsatz sank in den drei Monaten bis Ende März auf 960 Millionen Dollar, verglichen mit 1,23 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Erstmals in der Konzerngeschichte wird eine Frau das Ruder bei der australischen Fluggesellschaft Qantas in die Hand nehmen. Die bisherige Finanzchefin Vanessa Hudson wird im November die Nachfolge von Konzernchef Alan Joyce antreten, der das Unternehmen nach über 14 Jahren verlässt, teilte die Fluglinie mit dem Känguru mit. Hudson ist seit 28 Jahren bei Qantas in verschiedenen Führungspositionen tätig.

Der Chipdesigner Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, hat den ersten Schritt an die Börse gemacht. Das zum japanischen Technologiekonzern Softbank gehörende Unternehmen reichte vertraulich den Entwurf eines Börsenprospekts bei der US-Aufsicht SEC ein. Volumen und Preis der Arm-Aktienplatzierung sollen später festgelegt werden, hieß es. Softbank hatte die britische Firma 2016 für 32 Milliarden Dollar gekauft.