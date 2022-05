Marktbericht Kurse erholen sich weiter Fed beruhigt die Anleger Stand: 26.05.2022 16:25 Uhr

Die US-Notenbank erwägt vorerst keine aggressiveren Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Das sorgt für Erleichterung an den Börsen. DAX & Co. ziehen im dünnen Feiertagshandel an.

Die Berg- und Talfahrt der Aktienmärkte setzt sich auch an Christi Himmelfahrt fort. Nach dem jüngsten Auf und Ab geht es heute wieder aufwärts. Der DAX klettert um 1,4 Prozent nach oben und überwindet die Marke von 14.200 Punkten. Allerdings sind feiertagsbedingt die Umsätze heute relativ dünn. Ob der deutsche Leitindex die Kraft hat, nachhaltig aus dem seit Januar andauernden Abwärtstrend auszubrechen, ist mehr als fraglich.

Wall Street setzt Erholungskurs fort Frischer Rückenwind kommt am Nachmittag von der Wall Street. Der Dow Jones steigt zum Handelsstart um 0,9 Prozent auf über 32.400 Zähler. Ähnlich groß ist das Kursplus im breiter gefassten S&P 500. Die technologielastige Nasdaq startet ebenfalls etwas höher in den Tag. Fed signalisiert umsichtige Zinserhöhungen Die Aussicht auf umsichtige Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed beruhigt die Anleger. Die Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung signalisieren weitere Zinsschritte von jeweils einem halben Prozentpunkt in den kommenden Monaten. "Anleger sind offenbar erleichtert, dass die Fed keine aggressiveren Erhöhungen angedeutet hat, obwohl die Inflation hoch bleibt", sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. Manche Beobachter finden in den Protokollen sogar Hinweise, dass die Fed an einem bestimmten Punkt ihren Zinserhöhungszyklus unterbrechen könne, um dessen Wirkung zu beurteilen. Am wahrscheinlichsten sei, dass die Geldpolitik anschließend behutsamer gestrafft werde, prophezeite Paul Donovan, Chefvolkswirt der Vermögensverwaltung der Bank UBS. In den vergangenen Monaten hatten Experten wiederholt gewarnt, dass anhaltend kräftige Zinserhöhungen der Fed die weltgrößte Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen könnten.

Euro über 1,07 Dollar Der US-Dollar kommt nicht vom Fleck. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, bleibt mit 102,04 Punkten nur knapp über seinem Vier-Wochen-Tief vom Dienstag. Im Gegenzug verteuert sich der Euro. Die Gemeinschaftswährung steigt auf über 1,07 Dollar. US-Wirtschaft schrumpft noch stärker Laut einer zweiten Schätzung ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal etwas deutlicher als bislang angenommen geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel annualisiert um 1,5 Prozent. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang von 1,4 Prozent ermittelt worden. Im vierten Quartal war die Wirtschaft noch um 6,9 Prozent gewachsen. Belastet wurde die Wirtschaft im ersten Quartal vor allem durch eine deutliche Ausweitung des Handelsbilanzdefizits. US-Wachstumszahlen werden auf das Jahr hochgerechnet, also annualisiert. Sie sind daher nicht direkt mit Wachstumsdaten aus Europa vergleichbar, wo auf eine Annualisierung verzichtet wird. Russische Zentralbank senkt den Leitzins Die russische Zentralbank hat den Leitzins um drei Prozentpunkte auf elf Prozent gesenkt. Die russischen Behörden versuchen derzeit, den Kurs des Rubels zu stabilisieren, nachdem die Währung in den vergangenen Wochen trotz des Ukraine-Konflikts massiv an Wert zugelegt hatte. Die Zins-Sitzung der Zentralbank war eigentlich erst für den 10. Juni geplant gewesen. Nach der Sitzung erklärte die Zentralbank, die Rahmenbedingungen für die russische Wirtschaft blieben "herausfordernd" und "behindern die wirtschaftliche Aktivität deutlich". Türkische Zentralbank senkt den Leitzins nicht Die türkische Notenbank hat dagegen den Leitzins trotz einer extrem hohen Inflation nicht angetastet und belässt ihn bei 14 Prozent. Seit Januar halten die Währungshüter den Zins stabil. Der Leitzins liegt deutlich unter der sehr hohen Inflationsrate. Die Verbraucherpreise waren im April um fast 70 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

Öl etwas teurer, Kupfer billiger Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um rund 2,6 Prozent auf 116,81 Dollar je Barrel (159 Liter). Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht, sagte Analyst Tamas Varga vom Brokerhaus PVM. Die Sommerfahrsaison in den USA und ein EU-Embargo russischer Öllieferungen stünden vor der Tür. Kupfer verbilligte sich dagegen um bis zu ein Prozent auf 9277 Dollar je Tonne. Die Lockdowns in China schüren weiter Sorgen um eine Rezession und eine abnehmende Kupfer-Nachfrage. China ist der weltgrößte Abnehmer dieses Industriemetalls.

Zalando und Hellofresh im Aufwind Besonders gefragt im DAX sind die zuletzt arg gebeutelten Aktien der Corona-Krisen-Gewinner Zalando, Hellofresh und Delivery Hero. Sie steigen um teils mehr als fünf Prozent. Mehr als ein weiterer Versuch der Bodenbildung auf tiefem Kursniveau sei das derzeit nicht, meinen Händler. Die Papiere von Bayer legen um 1,8 Prozent zu. Ein Analyst der Citigroup äußerte sich sehr optimistisch zu den Umsatzaussichten des Medikamentenkandidaten Asundexian. Goldman Sachs beflügelt Freenet-Kurs Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt die Aktien von Freenet um mehr als vier Prozent an. Die Investmenbank hat die Papiere des Mobilfunkanbieters von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft. Freenet biete den Anlegern eine seltene Kombination aus Wachstum und hohen Ausschüttungen, erklärte Goldman Sachs.

Mehrere Aktien mit Dividendenabschlag Einige Papiere werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt und wirken daher nur optisch schwach. Im MDax betrifft dies die Chemiekonzerne Evonik und Lanxess sowie den Autovermieter Sixt, im SDax den Leasingspezialisten Grenke und die IT-Firma Secunet.

Schwacher Ausblick von Nvidia Nvidia hat seine Anleger mit einem trüben Ausblick verschreckt. Die Papiere büßen 4,5 Prozent ein. Das Zahlenwerk des Entwicklers von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen sei im Auftaktquartal stark ausgefallen, aber der Ausblick für die Gaming-Sparte sei schwach gewesen, meinte ein JPMorgan-Analyst.