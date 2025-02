marktbericht Geringe Kursverluste erwartet Anleger versuchen Wahlergebnis einzuordnen Stand: 25.02.2025 07:36 Uhr

Die erste Erleichterung über den Ausgang der Bundestagswahl hält heute zunächst nicht an. Die Anleger nehmen nun die Anstrengungen zur Bildung einer neuen Regierung in den Blick - deshalb überwiegt die Vorsicht.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 22.361 Punkte. Der deutsche Leitindex war gestern um 0,6 Prozent auf 22.426 Punkte gestiegen. In der Vorwoche hatte er bei 22.935 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Die Anleger waren zunächst erleichtert über die sich abzeichnende Bildung einer Regierung aus Union und SPD: "Es ist eine große Erleichterung, dass es beim Wahlergebnis keine großen bösen Überraschungen gab", sagte Charu Chanana, Anlagestrategin von Saxo. "Eine zentristisch ausgerichtete Regierung wird bestehen bleiben und könnte sich sogar stärker in Richtung einer wirtschafts- und investitionsfreundlichen Politik bewegen."

Neben der Lage in Deutschland bleiben die Folgen der aktuellen US-Politik ein Thema an den Finanzmärkten: "Die USA ziehen sich aus internationalen Institutionen und Abkommen zurück, was die Beziehungen zu anderen westlichen Ländern schwächt und das Welthandelssystem aus dem Gleichgewicht bringt. Diese neue Unordnung kann auch für Investoren zu einem Problem werden. Dennoch blieben die Märkte bislang ruhig", beschreibt Chris Iggo, Anlagestratege bei AXA Investment Managers die Situation.

Die US-Börsen hatten gestern keine gemeinsame Richtung gefunden. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich kaum verändert bei 43.461 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 5.983 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 19.286 Stellen nach. Eine Reihe schwacher US-Wirtschaftsdaten und eine enttäuschende Prognose des Einzelhandelsriesen Walmart hatten Befürchtungen ausgelöst, dass die weltgrößte Wirtschaft ins Stocken geraten könnte.

Die asiatischen Aktienmärkte geben heute nach. Die Anleger sorgen sich wegen der von der US-Regierung verhängten US-Investitionsbeschränkungen in China. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag eine Direktive zur Beschränkung chinesischer Investitionen in strategischen Bereichen wie Chips, künstliche Intelligenz und Luft- und Raumfahrt unterzeichnet. Zudem belasten die Investoren weiterhin Sorgen über die von Trump geplanten Zölle.

Der weit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,3 Prozent. Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.368 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 3.953 Punkte. Auch der Hang-Seng-Index in Hongkong gab um 2,3 Prozent nach.

Die japanische Börse tendiert heute ebenfalls schwächer. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 38.306 Punkte nach, und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent niedriger bei 2.726 Zählern.

Für den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care hat sich der Sparkurs im vergangenen Jahr ausgezahlt. Das bereinigte operative Ergebnis stieg 2024 zu konstanten Wechselkursen um 18 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal legte das Ergebnis um fast ein Drittel auf 489 Millionen Euro zu und übertraf damit die Analystenerwartungen von 481 Millionen. Der Konzernumsatz sank im Gesamtjahr zwar um ein Prozent auf 19,34 Milliarden Euro zu, organisch wuchs FMC jedoch um vier Prozent.

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat trotz schwächerer Nachfrage das Betriebsergebnis im vergangenen Jahr gesteigert. Das operative Ergebnis legte gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Der Umsatz lag mit 21,2 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau, obwohl der Absatz schrumpfte. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 1,78 Milliarden Euro allerdings sieben Prozent weniger als 2023

Der Frankfurter Online-Broker FlatexDegiro hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekord abgeschlossen. Der Umsatz habe sich auf Basis vorläufiger Zahlen auf 480 Millionen Euro und das Konzernergebnis auf 112 Millionen Euro belaufen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit. Für 2025 erwartet der Online-Broker, das Rekordniveau von 2024 trotz verringerter Zinseinnahmen halten zu können.

Ein leitender Angestellter der US-Bank JP Morgan Chase hat Tausende von Mitarbeitern zu mehr Geschwindigkeit, harter Arbeit und Zielbewusstsein aufgefordert. Die Bank hatte ihre Mitarbeiter angewiesen, wieder fünf Tage die Woche im Büro zu arbeiten. "Wir brauchen mehr Eifer und Kampfgeist", schrieb Rohan Amin, Chief Product Officer des Chase-Verbrauchergeschäfts, in einem Memo an mehr als 25.000 Mitarbeiter. "Es gibt eine Menge zu tun - Anpassungen bei der Rückkehr ins Büro, offene Fragen, Herausforderungen bei den Immobilien", schrieb Amin. "Ich weiß auch, dass Ungewissheit frustrierend sein kann... Trotzdem muss ich fragen: Wo bleibt die Geschwindigkeit, die harte Arbeit, das Zielbewusstsein?"

Das Memo veranschaulicht die Spannungen zwischen J.P. Morgan's Betonung der Bürokultur und Mitarbeitern, die sich auf die guten Leistungen der Bank während der Einführung flexibler Arbeitsmethoden berufen. Einige Mitarbeiter wollen nun eine Gewerkschaft gründen.