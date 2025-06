marktbericht DAX dürfte zulegen Leichtes Kursplus vor den Inflationsdaten erwartet Stand: 03.06.2025 07:39 Uhr

Nach den Verlusten zum Start in den Juni dürfte der DAX heute etwas zulegen. Das beherrschende Thema bleibt der Zollstreit zwischen China und den USA, der jederzeit für Kursbewegung sorgen kann.

Der Broker IG taxierte den DAX vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent höher auf 23.991 Punkte, eine leichte Gegenreaktion auf den gestrigen Handelstag. Die Aussicht auf eine Verdoppelung der US-Importzölle auf Stahl und Aluminium hatte Europas Börsen zum Wochenstart ins Minus gedrückt. Der DAX schloss gestern 0,3 Prozent tiefer bei 23.930 Punkten.

"Nachdem in der Vorwoche noch ein Allzeithoch bei 24.325,97 Punkten markiert wurde, mehren sich nun die Zeichen, die auf eine Korrektur hindeuten", heißt es im Tageskommentar der Helaba. Im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden EZB-Ratssitzung richte sich der Fokus der Akteure heute auf die Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone. Die Veröffentlichung steht um 11 Uhr an.

Unterstützend wirkt, dass offenbar wieder Bewegung in den Zollstreit kommen könnte: US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping sollen nach Aussagen der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, noch in dieser Woche sprechen. "Trump hat die Stimmung wieder einmal fest in der Hand", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.

Man werde allerdings auf die Zusage zu einem solchen Gespräch aus China warten müssen, das sich in solchen Angelegenheiten gerne Zeit lasse. Solange es keine konkrete Bestätigung gebe, könnten die Kurse wackelig und anfällig sein, so der Analyst weiter.

Nach der Ankündigung der Verdoppelung der US-Stahl- und Aluminiumzölle blieb die Wall Street zum Wochenauftakt weitgehend stabil. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern kaum verändert bei 42.305 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.935 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,7 Prozent auf 19.242 Stellen an.

Die japanische Börse hat heute uneinheitlich tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 37.546 Punkte zu, der breiter gefasste Topix notierte 0,1 Prozent niedriger bei 2.773 Zählern. Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte, es sei wichtig, politische Entscheidungen ohne vorgefertigte Vorstellungen zu treffen, da die Unsicherheit über die globale Zollpolitik nach wie vor extrem hoch sei.

Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.358,94 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent auf 3.850,40 Punkte.

Chinas Industrietätigkeit ist im Mai zum ersten Mal seit acht Monaten deutlich geschrumpft. Wie eine Umfrage im Privatsektor ergab, fiel der Caixin/S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe im Mai auf 48,3 von 50,4 im April. Es war der erste Rückgang seit September letzten Jahres und auch die niedrigste Bewertung seit 32 Monaten. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die US-Zölle China nun anfangen zu treffen.

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate ersetzt der Rüstungskonzern Rheinmetall noch im Juni den Luxuswarenhersteller Kering im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Die Veränderung sei nun wie erwartet bestätigt worden, schrieb JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta in einer Studie. Die Veränderungen treten am Freitag, dem 20. Juni, nach Börsenschluss in Kraft.

Nach Angaben des taiwanesischen Chipherstellers TSMC ist die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) trotz der US-Zölle weiterhin stark geblieben und übersteigt nach wie vor das Angebot. "Die Zölle haben zwar einen gewissen Einfluss auf TSMC, aber nicht direkt. Das liegt daran, dass die Zölle für Importeure und nicht für Exporteure gelten. TSMC ist ein Exporteur. Allerdings können die Zölle zu etwas höheren Preisen führen, und wenn die Preise steigen, kann die Nachfrage sinken", sagte C.C. Wei, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.