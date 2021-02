Marktbericht Positive Vorgaben Knackt der DAX sein Rekordhoch?

Der deutsche Aktienmarkt wird den Handel am Freitag wohl überwiegend positiv beginnen. Später könnte der DAX dann sogar seinen bisherigen Rekordstand in Angriff nehmen - sofern die US-Börsen mitspielen.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 14.100 Punkten und damit 0,3 Prozent höher als gestern. Der deutsche Leitindex rückt näher an sein Rekordhoch von 14.131 Punkten heran, das er Anfang Januar erreicht hatte. In den Wochen danach hatte er der Rekordjagd der US-Börsen aber nicht mehr folgen können.

Das wichtigste Thema dürften heute die US-Arbeitsmarktdaten für den Januar sein, die um 14.30 Uhr vorgelegt werden. Um der Börse einen neuen Schub zu geben, müsste es wohl eine positive Überraschung wie bei den Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch geben. Bereits die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe hatten am Donnerstag ebenfalls auf eine Entspannung hingedeutet. Analysten rechnen für Januar im Schnitt mit 50.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Im Vormonat waren 140.000 Jobs abgebaut worden.

Kursgewinne in Japan

An der Börse in Tokio ging es zum Wochenabschluss kräftig nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte eineinhalb Prozent auf 28.779 Punkte zu. Das Konjunkturpaket in den USA helfe auch der Weltwirtschaft und dieser Optimismus wirke sich positiv auf konjunktursensitive Aktien in Japan aus, sagte Marktstratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui. Investoren deckten sich vor dem Impfbeginn in Japan auch wieder mit Werten ein, die in der Krise unter die Räder gekommen waren.

Neue Rekorde an den US-Börsen

An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq ging es gestern weiter nach oben. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 3871 Punkte. Der Nasdaq-Composite-Index rückte 1,2 Prozent auf 13.777 Zähler vor. Beide Börsenbarometer kletterten damit auf neue Rekordstände. Der Dow Jones Industrial gewann zwar auch 1,1 Prozent auf 31.055 Punkte, blieb aber noch ein Stück von seinem Allzeithoch entfernt.

Rückenwind gab es durch gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt, der dortigen Industrie und den zahlreichen Quartalsberichten, die überwiegend positiv aufgenommen wurden.

Der Markt hofft auch weiter auf ein umfassendes Konjunkturprogramm der Regierung von Joe Biden. Um die notwendige Zustimmung der Republikaner im Kongress zu erhalten, bietet der US-Präsident an, die Bezugsgruppe für Schecks in Höhe von je 1400 Dollar einzugrenzen. Bei der Höhe der Summe für jeden berechtigten Bürger will er aber nicht mit sich reden lassen.

US-Dollar und Öl steigen

Am Devisenmarkt wurde die Entwicklung als positiv für die US-Währung interpretiert. Auch am Morgen hält sich der "Greenback" gegen den Euro auf hohem Niveau. Für einen Euro müssen weniger als 1,20 US-Dollar bezahlt werden. Auch der Ölpreis profitiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete bis zu 59,42 US-Dollar.

Ebay und PayPal steigen

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörten gestern eBay und PayPal. Die Papiere des Online-Händlers schlossen 5,4 Prozent fester bei 61,15 Dollar, die des Zahlungsdienstleisters stiegen um sieben Prozent auf 269,62 Dollar. Der Boom des Online-Handels während der Pandemie bescherte beiden Firmen überraschend hohe Zuwächse.

Finanzwerte gefragt

Für Aktien der Finanzbranche lief es ebenfalls überdurchschnittlich. Goldman Sachs, JPMorgan, American Express und Visa verteuerten sich zwischen 1,8 und 3,9 Prozent,

Ford setzt stark auf Elektroautos

Nach dem Ende des regulären Börsenhandels meldete sich dann noch der US-Autobauer Ford zu Wort. Der Konzern will mit 29 Milliarden Dollar mehr als das doppelte in Elektroautos und selbstfahrende Fahrzeuge investieren als bislang geplant. Im vierten Quartal rutschte Ford tiefer in die roten Zahlen. Der Nettoverlust belief sich auf 2,8 Milliarden Dollar nach einem Minus von 1,7 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Ford-Aktie legte im nachbörslichen Handel knapp ein Prozent zu.