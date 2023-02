Marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Ruhe nach der Notenbank-Rally Stand: 03.02.2023 07:41 Uhr

Nach der rasanten Kursrally des Vortags, die den DAX auf ein neues Jahreshoch getrieben hatte, lassen es die Anleger zum Wochenschluss ruhiger angehen. Negative Vorgaben kommen von Apple, Amazon und Alphabet.

Das deutsche Börsenbarometer dürfte mit einem überschaubaren Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 15.493 Punkten.

15.800 Punkte rücken ins Visier der DAX-Anleger Tags zuvor war der DAX noch um 2,2 Prozent auf 15.509 Punkte in die Höhe geschossen. Bei 15.521 Zählern hatte er ein neues Jahreshoch markiert. Die Zinsentscheidungen in den USA, Großbritannien und Europa hatten unter den Anlegern Hoffnungen geweckt, dass ein Ende des massiven globalen Straffungszyklus in Sicht sein könnte. "Ein Short Squeeze wie aus dem Bilderbuch treibt die Skeptiker der Rally weiter vor sich her und damit die Aktienkurse nach oben", kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Mit dem deutlichen Sprung über das alte Verlaufshoch bei 15.270 Punkten sendet der DAX ein starkes technisches Kaufsignal. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Nun rücken perspektivisch wieder die Hochs bei 15.800 Stellen in den Fokus der Anleger.

Nasdaq mit Kurssprung von über drei Prozent An der Wall Street hatten am Abend die Erleichterung nach den Zinssignalen der Fed und ein Kurssprung bei der Facebook-Mutter Meta einen Run auf Tech-Werte ausgelöst. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss 3,3 Prozent höher auf 12.200 Punkten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor dagegen 0,1 Prozent auf 34.053 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 4179 Punkte zu.

Apple, Amazon und Alphabet enttäuschen die Börse Nach US-Börsenschluss sorgten die enttäuschenden Geschäftsergebnisse der US-Tech-Riesen Apple, Amazon und Alphabet indes für lange Gesichter. Die drei Konzerne hatten im vergangenen Quartal mit Gegenwind für ihr Geschäft zu kämpfen gehabt. Anleger reagierten enttäuscht und schickten die Kurse im nachbörslichen Handel in die Tiefe.

Getrübte Stimmung an Asien-Börsen Die negativen Vorgaben von der Tech-Berichtssaison in den USA trüben am Morgen auch an den asiatischen Börsen die Stimmung. Zudem warten viele Anleger auf den heute Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Dagegen verbuchte der japanische Nikkei ein Plus von 0,4 Prozent auf 27.509 Punkte.

Euro wieder unter 1,09 Dollar Der Euro ist im asiatischen Devisenhandel wieder unter die Marke von 1,09 Dollar gerutscht. Im Tief werden für einen Euro nur noch 1,0886 Dollar bezahlt. Nach dem Fed-Entscheid am Mittwochabend war die europäische Gemeinschaftswährung noch kurzzeitig über die Marke von 1,10 Dollar geklettert.

Apple erstmals seit 2016 mit Gewinn unter Erwartungen Die Pandemie-bedingten Produktionsausfälle in einer wichtigen chinesischen iPhone-Fabrik haben Apple die Bilanz verhagelt. Statt der sonst üblichen Rekordzahlen gab es nun einen Umsatzrückgang von gut fünf Prozent auf 117,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb ein Quartalsgewinn von knapp 30 Milliarden Dollar. Erstmals seit 2016 verfehlte der Konzern die Markterwartungen.

Amazon gibt enttäuschenden Ausblick Weil viele Verbraucher wegen der schwächelnden Konjunktur und der steigenden Inflation den Gürtel enger schnallen müssen, lieferte Amazon einen enttäuschenden Ausblick. Für das laufende Quartal peilt der Internethändler Umsätze zwischen 121 und 126 Milliarden Dollar an. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich bei null bis vier Milliarden Dollar liegen. Bei beiden Kennziffern hatten Börsianer auf mehr gehofft.

Google-Mutter Alphabet mit Gewinneinbruch Sinkende Werbeausgaben der Unternehmen haben Alphabet einen Gewinneinbruch eingebrockt. Firmenchef Sundar Pichai verordnete dem Betreiber der Suchmaschine Google und der Videoplattform YouTube daraufhin einen verschärften Sparkurs. Das Netto-Ergebnis fiel den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal auf 13,62 von 20,64 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Alphabet kündigte zudem an, seinen ChatGPT-Konkurrenten für die öffentliche Nutzung vorzubereiten.

Ford verfehlt Gewinnprognose Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ist im vergangenen Jahr beim Gewinn hinter den eigenen Vorhersagen zurückgeblieben. Der Nettogewinn brach auf 1,3 Milliarden Dollar ein nach 12,3 Milliarden. "Wir hätten im vergangenen Jahr viel besser abschneiden müssen", erklärte Konzernchef Jim Farley. Der Konzern habe "etwa zwei Milliarden Dollar an Profit auf dem Tisch liegen lassen".

Smartphone-Flaute trifft Qualcomm Der Chipkonzern Qualcomm hat die Flaute im Smartphone-Markt als einer ihrer wichtigsten Zulieferer kräftig zu spüren bekommen. Der Gewinn brach im vergangenen Quartal um gut ein Drittel auf 2,2 Milliarden Dollar ein. Der Umsatz sank um zwölf Prozent auf rund 9,5 Milliarden Dollar. Für das laufende Vierteljahr schließt die US-Firma einen noch deutlicheren Umsatzrückgang nicht aus.