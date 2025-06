marktbericht Kursverluste erwartet DAX dürfte wieder abtauchen Stand: 17.06.2025 07:40 Uhr

Die Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema am Aktienmarkt. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation dürfte den DAX heute wieder tief in die Verlustzone drücken.

Die Kursgewinne von gestern könnten sich heute schon wieder in Luft auflösen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start 0,9 Prozent tiefer auf 23.495 Punkte.

Zum Wochenstart hatte der DAX noch um 0,8 Prozent auf 23.699 Punkte angezogen, sinkende Ölnotierungen hatten die Investoren trotz der anhaltenden Krise im Nahen Osten zurück in den Aktienmarkt gelockt. "Die Angriffe wurden fortgesetzt, aber es sieht nicht so aus, als seien die Ölmärkte und die Schifffahrtswege unterbrochen worden", sagte David Miller, Investmentchef bei Catalyst Funds.

Aktuell hoffen die Anleger, dass die Lage sich nicht verschlimmert: "Unser Basisszenario geht davon aus, dass die derzeitige Eskalation einige Wochen andauern könnte, aber insgesamt eingedämmt bleibt und sich nicht zu einem größeren Konflikt ausweiten sollte", kommentierte Mohit Kumar, Chefvolkswirt für Europa bei Jefferies.

Sicher ist das keineswegs: US-Präsident Donald Trump hatte den G7-Gipfel in Kanada völlig überraschend vorzeitig verlassen und das mit der Lage im Nahen Osten begründet.

"Der Verdacht liegt nahe, dass die USA eine Art militärische Aktion im Iran beginnen werden, und wir sehen jetzt eine gewisse Risikoaversion, weil dies ein weiteres Element der Unsicherheit in den Markt bringt", sagte Tony Sycamore, ein Marktanalyst bei IG.

Die Erleichterung über den Rückgang bei den Ölpreisen ließ Anleger gestern auch an der Wall Street wieder bei Aktien zugreifen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 42.515 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 6.033 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,5 Prozent auf 19.701 Stellen an.

Der japanische Aktienindex Nikkei stieg am Morgen an und folgte damit den über Nacht erzielten Gewinnen an der Wall Street, da die Anleger eine Entscheidung der Bank of Japan (BOJ) erwarteten, die ein langsameres Tempo bei der Reduzierung der Anleihekäufe beinhalten könnte. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 38.501 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.781 Zählern.

Die Börse Shanghai verlor dagegen 0,2 Prozent auf 3.381 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3.864 Punkte.

Der japanische Konzern SoftBank hat durch den Verkauf von 21,5 Millionen T-Mobile-Aktien zu je 224 Dollar 4,8 Milliarden Dollar eingenommen. Wie aus einem Arbeitspapier zwischen den beiden Unternehmen, das Reuters eingesehen hat, hervorging, wurden die Aktien in einer Preisspanne von 224 bis 228 Dollar pro Stück angeboten. Der endgültige Preis lag etwa drei Prozent unter dem Schlusskurs von T-Mobile am Montag von 230,99 Dollar. SoftBank wird nach dem Aktienverkauf der zweitgrößte Aktionär von T-Mobile bleiben, hinter der Deutschen Telekom, die der größte Investor des US-Unternehmens ist.

Der ChatGPT-Hersteller OpenAI soll das US-Verteidigungsministerium mit besseren auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Systemen ausstatten und hat deshalb laut Pentagon einen Auftrag in Höhe von 200 Millionen Dollar erhalten. "Im Rahmen dieses Auftrags wird der Auftragnehmer Prototypen von KI-Fähigkeiten entwickeln, um kritische nationale Sicherheitsherausforderungen sowohl im Bereich der Kriegsführung als auch im Unternehmensbereich anzugehen", so das Pentagon am Montag (Ortszeit) in einer Erklärung