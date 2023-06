marktbericht Anleger unentschlossen Ungewisse Zinspolitik bremst den DAX Stand: 06.06.2023 07:42 Uhr

Auch heute dürften die Anleger Vorsicht walten lassen. Erst wenn die Unklarheit über die künftige Zinspolitik von Fed und EZB beseitigt ist, könnte es wieder vorangehen.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Xetra-Start um einige Punkte tiefer auf 15.956 Stellen. Nach seinen Kursgewinnen vor dem Wochenende auf über 16.000 Punkte im Zuge der Beilegung des US-Schuldenstreits war der deutsche Leitindex gestern wieder unter die runde Marke gefallen und schloss 0,5 Prozent leichter auf 15.964 Stellen.

Aktuell bleibt die Frage über die künftige Zinspolitik der Notenbanken Fed und EZB das bestimmende Thema am Aktienmarkt. "Das taktische Risiko für Aktienanleger in nächster Zeit besteht darin, dass die US-Notenbank Fed tatsächlich eine Sitzung auslässt und die Zinsen im Juli und nicht im Juni anhebt", sagte Gary Dugan von Dalma Capital. Für die Zukunft ist der Fachmann optimistisch: "Die Wachstumsdynamik, das nun aus dem Weg geräumte Problem der Schuldenobergrenze und eine sich langsam bewegende Fed könnten eine weitere Aktienrally auslösen."

Die Ungewissheit über die zukünftige Geldpolitik dürfte die Börse volatil und datenabhängig halten, kommentiert Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Vor diesem Hintergrund stehen weiterhin aktuelle Konjunkturdaten im Fokus.

Heute werden die deutschen Auftragseingänge der Industrie publiziert. Im Berichtsmonat dürfte ein kräftiges Plus zu Buche stehen, nachdem der März mit einem sehr starken Minus von 10,7 Prozent negativ überrascht hatte, stellen die Fachleute der Helaba fest. Aus den USA kommen heute keinen wesentlichen Daten.

Wegen der unklaren Aussichten für die US-Geldpolitik zögerten Anleger mit weiteren Käufen an der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern 0,6 Prozent tiefer auf 33.562 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.229 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4273 Zähler ein.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien von Apple im Fokus, die den Handel mit einem Minus von knapp einem Prozent beendeten. Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC waren die Apple-Titel noch auf ein Rekordhoch von 184,80 Dollar gestiegen. Damit näherte sich der Börsenwert des Elektronikkonzerns der Marke von drei Billionen Dollar. Kein Unternehmen weltweit ist wertvoller. Apple stellte auf der Konferenz seine lange erwartete Datenbrille vor und damit die erste neue Produktkategorie seit neun Jahren.

Die jüngsten bilateralen Gespräche zwischen China und den USA sorgten in Asien für freundliche Stimmung. Vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen bezeichneten beide Seiten die Gespräche als konstruktiv und verständigten sich darauf, die Kommunikationswege offen zu halten. Der japanische Nikkei lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 32.351 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 2224 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Der weltgrößte Halbleiterhersteller TSMC sieht Probleme für seine Pläne, in Dresden ein neues Werk zu bauen. Auf einer Gesellschafterversammlung sagte TSMC-Verwaltungsratschef Mark Liu, die Verhandlungen mit der deutschen Seite dauerten an. Der taiwanische Chipfertiger habe Besorgnisse über bestimmte Fragen, etwa die Lieferketten in Deutschland und die Verfügbarkeit von Fachkräften. Deutsche Studenten könnten nach Taiwan entsendet werden, um sie dort in den betreffenden Feldern auszubilden. Unklar sei weiter, wie viel staatliche Förderung TSMC in Deutschland bekommen könne.