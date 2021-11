Marktbericht Freundlicher Wochenstart DAX-Trend bleibt positiv Stand: 01.11.2021 07:52 Uhr

Experten rechnen damit, dass der deutsche Leitindex mit Rückenwind in die neue Handelswoche starten wird. Das Rekordhoch bleibt damit zwar in der Nähe, aber es gibt auch Stimmungsdämpfer.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher auf 15.745 Punkte. Das Rekordhoch vom August bei 16.030 Punkten bleibt im Visier, nachdem der Dämpfer durch enttäuschende Quartalsberichte von Amazon und Apple am Freitag bei 15.500 Punkten schnell wieder Käufer angelockt hatte.

Wieder Corona-Sorgen

Analysten beginnen aber, sich wieder um die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen zu sorgen. Mit Beginn der kühleren Witterung habe die Pandemie wieder spürbar an Fahrt aufgenommen, schrieb Volkswirt Christoph Weil von der Commerzbank. Darauf werde die Politik trotz voraussichtlich geringerer Belastung des Gesundheitssystems wohl mit neuen Beschränkungen reagieren.

"Aber auch dort, wo es keine Einschränkungen gibt, wird die Wirtschaft leiden. Denn aus Furcht vor einer Ansteckung werden viele Menschen freiwillig ihre Kontakte einschränken", so Weil. Dies werde beim privaten Verbrauch Bremsspuren hinterlassen. Weitere Unterbrechungen der Produktion seien möglich, sodass die Materialengpässe länger anhalten dürften. Die Konsequenzen seien weniger Wachstum und mehr Inflation.

Wie ist die Stimmung in China?

Aber auch die bislang weitgehend erfolgreich verlaufende Berichtssaison bleibt ein wesentlicher Faktor. Zur Wochenmitte berichten der Autobauer BMW, der Online-Modehändler Zalando und das Gendiagnostik-Unternehmen Qiagen über die jüngste Geschäftsentwicklung. Ein besonders heißer Tag der Bilanzsaison erwartet die Anleger dann am Donnerstag - mit Geschäftszahlen des Wohnungskonzerns Vonovia, des Chemikalienhändlers Brenntag sowie von Heidelbergcement, der Deutschen Post und vom Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers.

Unterdessen haben Stromengpässe und steigende Rohstoffpreise die Stimmung großer staatlicher Industrieunternehmen in China im Oktober belastet. Der staatliche Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel von 49,6 Punkten im Vormonat auf 49,2 Zähler. Volkswirte hatten hingegen mit einer leichten Erholung gerechnet. Damit bleibt der Indexwert weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" erfasste Index für die Stimmung in den kleineren und mittleren Industrieunternehmen sorgte hingegen für Erleichterung. Der Einkaufsmanagerindex stieg überraschend und lag deutlich über der sogenannten Expansionsschwelle. Er lieferte damit ein anderes Bild als der staatliche Index für die großen und staatlich dominierten Betriebe.

An der Wall Street hat sich die Gewinnserie am vergangenen Freitag fortgesetzt. Der Dow Jones gewann 0,3 Prozent auf 35.819,56 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 15.498,39 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4.605,38 Punkte zu.

Etwas auf die Stimmung hatten die enttäuschenden Geschäftszahlen von Amazon und Apple gedrückt. "Der Grund, warum alles auf Apple und Amazon schaut, ist weil sie gewichtig sind und den Nasdaq schwächen, aber es wird die Stimmung bezüglich starker Firmenbilanzen definitiv nicht sehr beeinträchtigen", sagte Paul Nolte, Portfoliomanager bei Kingsview Asset Geschäftsführung in Chicago. Positiv fiel ins Gewicht, dass die Kauflaune der US-Verbraucher ungebrochen ist, was Daten über die Konsumausgaben nachwiesen.

Für Spannung an den Märkten sorgt die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch: Experten erwarten für die Zinssitzung einen Beschluss, die Dosis der Krisenhilfen im Volumen von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar schrittweise zu verringern. Das würde eine geldpolitische Trendwende bedeuten, die an den Finanzmärkten bereits Spekulationen auf eine Zinserhöhung im nächsten Jahr auslöste.

Für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ist der Anstieg der Inflationsraten nicht nur ein temporäres Phänomen. "Das muss man sich vorstellen wie bei einem mehrstöckigen Haus: Wir sind nun in einer höheren Etage angelangt, und da werden wir erst einmal bleiben", sagte Sewing der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Jetzt seien die Notenbanken gefordert, die Entwicklung nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. "Sie müssen den Weg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik herausfinden. Und zwar besser früher als später", sagte Sewing der Zeitung.

Die Inflation zieht seit Monaten vor allem wegen stark steigender Energiepreise an. Im Oktober legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat in den Ländern mit der Euro-Währung um 4,1 Prozent zu, das ist der höchste Wert seit Mitte 2008.

Die irische Billigfluggesellschaft hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise in einem Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Ryanair wies für die ersten sechs Monate einen Verlust von 48 Millionen Euro aus. Da der Fehlbetrag im ersten Quartal noch bei 273 Millionen Euro gelegen hatte, ergibt sich für das zweite Quartal (bis Ende September) ein Gewinn von 225 Millionen Euro. Die Buchungen für die Herbst- und Weihnachtsferien hätten wieder angezogen, erklärte Ryanair. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern aber weiter mit einem Verlust von 100 bis 200 Millionen Euro, weil er Tickets mit Rabatt anbieten muss, um seine Flugzeuge zu füllen.