DAX leichter erwartet Bullen geraten in die Defensive

Der DAX hat zum Start in die neue Woche mit schwachen Vorgaben aus Übersee zu kämpfen. Der Index dürfte damit an die schwache Tendenz zum Wochenschluss anknüpfen.

Nach der letztlich schwachen Vorwoche zeichnen sich im DAX am Montag weitere Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer und damit leicht unter der charttechnischen Unterstützungsmarke von 15.500 Punkten. Am vergangenen Mittwoch hatte der DAX mit 15.810 Punkte noch einen Rekordstand erreicht. Anschließend drehten sich jedoch die Vorzeichen. Auf Wochensicht hatte der deutsche Leitindex etwa ein Prozent eingebüßt.

Die globalen Inflationssorgen wachsen, hinzu kommt die Ausbreitung des Corona-Virus. In Europa steigen die Infektionszahlen derzeit wieder an, auch in Asien haben viele Länder mit der Eindämmung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus zu kämpfen. Das lässt einige Investoren an der Nachhaltigkeit des jüngsten Konjunkturaufschwungs zweifeln.

Rote Pfeile in Asien

Die Ökonomen der Bank of America stuften ihre Prognose für das US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 6,5 Prozent ab von zuvor sieben Prozent. Sie behielten aber ihre Prognose von 5,5 Prozent für das kommende Jahr bei.

"Was die Inflation betrifft, so ist die schlechte Nachricht, dass sie wahrscheinlich kurzfristig hoch bleibt", schrieben die Analysten in einer Notiz. "Die gute Nachricht ist... wir sind wahrscheinlich kurz vor dem Zenit, zumindest für die nächsten Monate, da die Basiseffekte weniger günstig sind und der Druck der Engpässe bei Gütern sich zu Dienstleistungen wendet."

Die asiatischen Anleger haben sich zu Wochenauftakt davon bereits verschrecken lassen. Während sich die chinesischen Märkte behaupten konnten, ging es in Japan, Hongkong und Korea deutlich abwärts. Der Nikkei-Index in Tokio verlor rund 1,3 Prozent auf 27.652 Punkte.

Wall Street schließt schwächer

Die US-Börsen hatten am Freitag ebenfalls nachgegeben. Ein Grund dafür dürfte wohl gewesen sein, dass sich das Konsumklima im Juli überraschend eintrübte. Das Rekordhoch des Dow Jones Industrial aus dem Monat Mai bei knapp 35.092 Punkten bleibt dennoch in Reichweite.

Der Dow Jones gab um 0,9 Prozent auf 34.687,85 Punkte nach, womit im Wochenverlauf ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche steht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,8 Prozent auf 4327,16 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,8 Prozent auf 14681,38 Zähler. Beide hatten zuletzt in dieser Woche Bestmarken erklommen.

Analysten halten den generellen Aufwärtstrend an den Märkten immer noch für intakt, da die US-Notenbank Federal Reserve trotz zuletzt höherer Inflationszahlen bis auf weiteres an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten dürfte.

Opec+ einigt sich auf höhere Förderquoten

Die großen Ölförderstaaten haben sich auf eine Anhebung ihrer Produktionsmengen von August an geeinigt. Zudem sollen die Förderquoten der in der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) zusammengeschlossenen Staaten und ihrer Partner wie Russland im Mai kommenden Jahres neu aufgeteilt werden, wie die OPEC+ genannte Gruppe am Sonntag mitteilte. Damit wurden Differenzen zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeräumt, die die Verhandlungen ins Stocken gebracht hatten.

Die zuständigen Minister der OPEC+-Staaten einigten sich darauf, dass die Fördermenge von August bis Dezember um weitere zwei Millionen Barrel pro Tag gesteigert wird. Insgesamt verlängerte die Staatengruppe ihr Abkommen, das bisher bis April 2022 laufen sollte, bis Ende 2022. Damit wollen die Mitglieder ihren Spielraum vergrößern und sich für den Fall wappnen, dass die Wirtschaftserholung und damit auch die Ölnachfrage sich nicht mehr so stark entwickelt.

Euro kaum verändert

Der Euro handelt derweil wenig verändert bei 1,1806 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1802 US-Dollar festgelegt. Nennenswerte Konjunkturdaten aus den USA werden heute nicht erwartet. Aus Deutschland werden Mai-Auftragsdaten für das Verarbeitende Gewerbe sowie der Juli-Monatsbericht der Bundesbank erwartet.

Hypoport wächst nicht mehr ganz so schnell

Der Immobilien-Finanzkonzern aus dem SDAX berichtet über ein prozentual zweistelliges Wachstum seiner operativen Kennzahlen im ersten Halbjahr. Alle Plattformen, auf denen Hypoport seine Geschäfte abwickelt, haben zugelegt. Allerdings schwächte sich das Wachstum im zweiten Quartal dabei ab. Auf Europace, der hauseigenen Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, wuchs das Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um 19,5 Prozent auf gut 25,2 Milliarden Euro. Im ersten Quartal hatte der Zuwachs noch fast 30 Prozent betragen.

Toyota geht auf Distanz zur Olympiade in Tokio

Japans Top-Sponsor der Olympischen Spiele, der Autoriese Toyota, geht wenige Tage vor Beginn der Spiele auf Distanz. Vorbereitete Werbespots mit Bezug zu den Spielen werde man nicht ausstrahlen lassen, teilte der Konzern mit. Auch würden Toyota-Chef Akio Toyoda und andere Vertreter nicht an der Eröffnungszeremonie am 23. Juli teilnehmen. Es würden Spiele werden, bei denen vieles auf Unverständnis stoße, hieß es zur Begründung. Dass einer der wichtigsten Sponsoren der Spiele auf Distanz geht, ist eine bittere Nachricht für die Organisatoren.

Zoom plant Milliardenzukauf

Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher größten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Milliarden US-Dollar (rund 12,5 Mrd Euro) will Zoom die US-Firma Five9, einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation, in einem mit eigenen Aktien finanzierten Deal kaufen, wie der Videokonferenzdienst in der Nacht zu Montag in San Jose mitteilte.

Das Five9-Management steht hinter dem Deal. Das Unternehmen will den Aktionären von Five9 für eine eigene Aktie 0,5533 Zoom-Papiere geben. Eine Aktie von Five9 wird dabei mit 200,28 US-Dollar bewertet, am Freitag hat das Papier bei 177,60 US-Dollar geschlossen. Die Aktionäre müssen der Transaktion noch zustimmen. Zoom hofft auf einen Abschluss im ersten Halbjahr 2022. Der Zukauf soll vor allem beim weiteren Ausbau von Zoom Phone, einer Cloud-Telefonanlage für Unternehmen, helfen.