Marktbericht Vorgaben uneinheitlich DAX fehlt die Puste

Der Elan an den Aktienmärkten hat nachgelassen. Auch am Mittwoch werden zunächst nur Kurse auf Vortagesniveau erwartet. Die Wall Street gibt dem DAX am Morgen keine Schützenhilfe.

Der deutsche Leitindex wird zum Handelsstart in der Wochenmitte kaum verändert erwartet. Die Marke von 14.000 Punkten dürfte aber erst einmal halten. Die Luft nach oben scheint aber dünner geworden zu sein. Dafür sprechen auch US-Börsen, die am Abend von ihren zwischenzeitlich erreichten Höchstständen wieder deutlich an Boden verloren.

Wall Street hält sich mühsam

Der Dow Jones Index schaffte noch ein Mini-Plus von 0,2 Prozent bei 31.523 Punkten. Am Markt hieß es, es fehle vorerst an neuen greifbaren Impulsen, um einen weiteren Anstieg zu rechtfertigen. Fortschreitende Impfkampagnen und sinkende Neuinfektionszahlen seien inmitten der Corona-Pandemie gut für die wirtschaftliche Perspektive, aber nicht greifbar genug, um die Rally noch weiter anzufeuern, so Experten. Der S&P 500 verlor letztlich 0,1 Prozent auf 3933 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,3 Prozent auf 13.774 Zähler nach.

Uneinheitlich auch die asiatischen Märkte am Morgen. Der japanische Nikkei-Index zum Handelsschluss 0,6 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai tendiert dagegen 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt derzeit sogar 2,1 Prozent.

Euro unter 1,21, Bitcoin an der 50.000

Am Devisenmarkt ist der Euro am Morgen wieder unter die Marke von 1,21 Dollar gefallen. Derzeit notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2090 Dollar. Weiter teurer wird Öl. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI liegt am Morgen über 60 Dollar. Die Feinunze Gold kostet 1792 Dollar. Der Kurs des Bitcoin liegt mit 49.600 Dollar nur knapp unter der 50.000-Dollar-Marke, die am Dienstag erstmals überschritten wurde.

Beiersdorf verdient weniger

Der Dax wird nach vorbörslichen Indikationen bei 14.050 Punkten und damit annähernd auf Vortagesschluss in den Handel starten. Im Fokus steht am Morgen zunächst die Aktie von Beiersdorf. Der Konsumgüterkonzern hat den Umsatzrückgang eingegrenzt und im Corona-Jahr Marktanteile hinzugewonnen. Wegen unvermindert hoher Investitionen in neue Produkte und die Digitalisierung brach der Gewinn jedoch ein. Unter dem Strich stand im abgelaufenen Jahr ein Ergebnis vor Sondereffekten von 636 Millionen Euro, fast ein Fünftel weniger als im Vorjahr.Trotzdem soll den Aktionären eine unveränderte Dividende von 70 Cent je Aktie gezahlt werden. Der Umsatz schrumpfte organisch um 5,7 Prozent auf rund sieben Milliarden Euro.

BMW fährt Produktion in China hoch

BMW will in China von seinem angeschlagenen Partner Brilliance zusätzliche BMW-Autos bauen lassen - als Auftragsfertiger, außerhalb des bestehenden Gemeinschaftsunternehmens. Der Münchner Autokonzern bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Branchenzeitschrift "Automobilwoche". BMW habe die Chance gesehen, sich zusätzliche Produktionskapazitäten im boomenden Markt China zu sichern, erklärte die Sprecherin. In der Volksrepublik müssen Produktionskapazitäten von der Provinzregierung genehmigt werden.

Nestlé verkauft US-Wassergeschäft

Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat für sein nordamerikanisches Wassergeschäft einen Käufer gefunden. Der Konzern hat mit den US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co. eine entsprechende Vereinbarung erzielt, wie Nestlé in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Die Transaktion hat einen Wert von 4,3 Milliarden Dollar. Die veräußerten Geschäfte haben im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken erreicht. Nestlé hatte im Juni mitgeteilt, dass der Konzern einen Verkauf seiner Wassersparte in Nordamerika prüfe.

Citigroup erhält Falschbuchung nicht zurück

Der US-Bankenriese Citigroup kann 500 Millionen irrtümlich an Investmentfonds überwiesene Dollar nicht zurückverlangen. Das entschied ein New Yorker Richter am Dienstag. Die Citigroup hatte im vergangenen August versehentlich 900 Millionen Dollar an Gläubiger des Kosmetikkonzerns Revlon überwiesen. Eigentlich wollte die Bank, die den Kredit verwaltete, lediglich Kreditzinsen in Höhe von 7,8 Millionen Dollar überweisen. Ausgezahlt wurde aber die gesamte Kreditsumme mitsamt der Zinsen. Als der Fehler auffiel, verlangte die Citigroup das Geld zurück, bekam aber nur 400 Millionen Dollar zurückgezahlt.

Tiktok startet nicht an US-Börse

Der zum chinesischen Technologiekonzern ByteDance gehörende Kurzvideodienst TikTok soll einem Insider zufolge nicht an der New Yorker Börse platziert werden. Es würden keine entsprechenden Gespräche geführt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Das Blatt "Global Times", die von der offiziellen Zeitung "People's Daily" der regierenden Kommunistischen Partei Chinas herausgegeben wird, hatte zuvor berichtet, dass ByteDance in Vorgesprächen über ein Listing an der Wall Street sei.

Buffett setzt auf Telekom und Öl

Star-Investor Warren Buffett ist im großen Stil beim Telefonanbieter Verizon und dem Ölkonzern Chevron eingestiegen. An Verizon halte Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar und an Chevron von 4,1 Milliarden Dollar, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht vom Mittwoch hervorgeht. Berkshire stockte zudem seine Anteile an den Pharmafirmen Abbvie, Bristol-Myers Squibb und Merck & Co. auf, während es sich von Anteilen an Pfizer und Apple trennte. Seinen Anteil an Papieren der US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, stockte Buffett von 2,4 auf 5,2 Millionen Aktien auf.