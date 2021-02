Marktbericht DAX bleibt über 14.000 Neuer Anlauf auf das Rekordhoch?

Stabile US-Börsen am Dienstagabend dürften auch den Aktienmarkt in Deutschland am Mittwoch zum Handelsstart stützen. Der DAX kann sich über der Marke von 14.000 Punkten halten.

An der Wall Street haben sich die Indizes am Abend in der Nähe ihrer Rekordniveaus gehalten. Der Aufwärtsschwung scheint aber nach mehreren Gewinntagen langsam zu erlahmen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging mit 31.375 Punkten kaum verändert aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 14.007 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte dagegen 0,1 Prozent auf 3911 Punkte ein.

Hoffnung auf Konjunkturhilfen

Gute Quartalszahlen von US-Konzernen und die Hoffnung auf bevorstehende staatliche Hilfen stützten die Kurse wieder einmal. Der neue US-Präsident Joe Biden rechnet fest damit, dass der Kongress sein knapp zwei Billionen Dollar schweres Hilfspaket zur Abfederung der Coronavirus-Folgen nur mit leichten Änderungen absegnen wird.

China Erzeugerpreise steigen

Konjunkturhoffnungen kommen am Morgen auch aus China. Chinas Fabrikpreise sind im Januar erstmals seit zwölf Monaten gestiegen. Das nationale Statistikamt teilte am Mittwoch mit, dass der Erzeugerpreisindex um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr anstieg. Chinas Erzeugerpreise sind seit Mai 2019 nicht mehr so schnell gewachsen wie jetzt. Analysten schätzen, dass das auf eine zunehmende Wachstumsdynamik im Land hindeutet. Es wird erwartet, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr um 8,4 Prozent wächst.

Die Aktienmärkte in China reagierten mit Kursgewinnen. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,7 Prozent. In Japan gab es dagegen am Morgen leichte Verluste. Der Nikkei-Index notierte zu Handelsschluss in Tokio 0,2 Prozent tiefer bei 29.563 Punkten.

Euro weiter auf dem Vormarsch

Am Devisenmarkt kann sich der Euro nach seinem vorübergehenden Rutsch unter die 1,20-Dollar-Marke weiter erholen. Derzeit kostet der Euro 1,2127 Dollar. Wenig verändert, aber auf hohem Niveau halten sich die Ölpreise. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet am Morgen 58,33 Dollar. Der Goldpreis notiert wenig verändert bei 1842 Dollar.

Bitcoin nahe 50.000

Der Bitcoin könnte am Mittwoch die Marke von 50.000 Dollar ins Visier nehmen. Am Morgen stieg die Kryptowährung um bis zu acht Prozent auf ein Rekordhoch von 48.214,99 Dollar. Viele Firmen säßen auf hohen Bargeld-Beständen, die ihnen wegen der ultra-niedrigen Zinsen nichts einbrächten, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Selbst wenn sie dem Tesla-Beispiel folgend weniger als ein Prozent dieses Geldes in Bitcoin steckten, könnte dies die Kurse in neue Höhen katapultieren. "Schließlich gibt es nur ein begrenztes Angebot an Bitcoin."

DAX über 14.000 Punkten erwartet

Der DAX dürfte am Morgen bei rund 14.080 Punkten und damit in Reichweite des Rekordhochs starten. Am Mittwoch könnten Autotitel im Fokus stehen. Autohersteller auf der ganzen Welt sind von dem Mangel an Chips betroffen, die in Motormanagement- und Fahrerassistenzsystemen verwendet werden. Auch Volkswagen und Daimler leiden darunter. VW teilte am Abend mit, man gehe davon aus, dass im gesamten ersten Halbjahr die Versorgung mit Chips weiterhin angespannt sein werde. Um die Folgen des Engpasses zu erörtern, wollen am Mittwoch Vertreter des Auto- und Elektroniksektors sowie des französischen Staates zu einem Krisentreffen zusammenkommen, wie ein Sprecher der französischen Auto-Lobby PFA gegenüber Reuters ankündigte.

Thyssenkrupp operativ mit schwarzen Zahlen

Eine Reihe von Geschäftszahlen deutscher unter internationaler Konzerne werden die Anleger am Mittwoch ebenfalls beschäftigen. Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2020/21 operativ schwarze Zahlen geschrieben und seine Prognose angehoben. Auch dank besserer Ergebnisse der zum Verkauf gestellten Stahlsparte hat der Konzern im fortgeführten Geschäft ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 78 Millionen Euro eingefahren. Im Vorjahreszeitraum hatte ein Verlust von 185 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Thyssenkrupp profitierte von einer angezogenen Nachfrage der Automobilindustrie.

Toyota hebt Prognose an

Der japanische Autoriese Toyota hat stark von der Erholung der Autonachfrage in China profitiert und seine Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben. Das operative Ergebnis kletterte im Zeitraum Oktober bis Dezember um mehr als die Hälfte auf 987,9 Milliarden Yen (rund 7,8 Milliarden Euro). Das war deutlich mehr als Analysten geschätzt hatten. Für das im März endende Geschäftsjahr erwartet Toyota nun einen Betriebsgewinn von zwei Billionen Yen, weit mehr als die bisher in Aussicht gestellten 1,3 Billionen Yen.

Twitter mit mauem Ausblick

Bereits am Abend hatte Twitter seine Bilanz vorgelegt. Der Konzern warnt vor einem schwächerem Nutzerwachstum nach dem Corona-bedingten Boom. Im vierten Quartal, in dem auch die US-Präsidentschaftswahlen erfolgten, stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 26 Prozent auf 192 Millionen und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Florierende Werbeeinnahmen, auch dank neuer Anzeigenformate, sorgten für ein Umsatzplus von 28 Prozent auf zuvor nie erreichte 1,29 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte um gut drei Prozent auf 222 Millionen Dollar zu.

Cisco will wieder wachsen

Der Netzwerk-Spezialist Cisco stellt für das laufende Quartal eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in Aussicht. Cisco rechnet mit einem Umsatzzuwachs von 4,5 bis 5,5 Prozent, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. In dem am 23. Januar abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal stagnierte der Umsatz bei zwölf Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn sank um 11,6 Prozent auf gut 2,5 Milliarden Dollar. Die Cisco-Aktie verlor im nachbörslichen Handel zeitweise rund sechs Prozent.