Am Frankfurter Aktienmarkt könnte es zu Handelsbeginn leicht nach oben gehen. Doch allzu große Sprünge sind erst einmal nicht zu erwarten.

Die Standardwerte an der Frankfurter Börse dürften sich zunächst leicht erholen. Doch allzu viel sollten Anleger zunächst nicht erwarten.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.959 Punkten. Das wären knapp 0,2 Prozent höher als zum Wochenstart, als der Index nach der jüngsten Rekordjagd unter die Marke von 14.000 Punkten gerutscht war.

Nikkei weiter hoch

Nach dem gestrigen Feiertag in Japan legte die Börse in Tokio am Dienstag leicht zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,1 Prozent auf 28.164 Punkte. Zwischenzeitlich erklomm der Leitindex sogar den höchsten Stand seit 30 Jahren.

Kursminus in Amerika

Die US-Börsen konnten am Montag ihren jüngsten Rekordlauf nicht weiter fortsetzen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,3 Prozent auf 31.008 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab 0,7 Prozent auf 3799 Zähler nach. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 1,3 Prozent auf 13.036 Punkte ein.

Am Freitag wird in den USA die Quartalsberichtssaison starten, bei der die börsennotierten Unternehmen über die Geschäftsverlauf von Oktober bis Dezember berichten werden. Den Anfang machen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo. Erfahrungsgemäß ist es nicht ungewöhnlich, wenn sich Anleger im Vorfeld etwas zurückhalten.

Für etwas Unruhe sorgte das zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, das von den Demokraten auf den Weg gebracht wurde. Kritiker werfen ihm vor, zum Sturm auf das Kapitol in Washington aufgestachelt zu haben.

Twitter und Facebook verlieren

Die Aktien von Twitter und Facebook verloren am Montag überdurchschnittlich, nachdem beide Konzerne die Accounts von Trump dauerhaft gesperrt hatten. Offenbar befürchtet die Börse mehr Regulierung und schlechtere Geschäfte für die beiden Unternehmen.

Absturz belastet Boeing

Im Dow Jones gerieten Boeing-Aktien stärker als der Markt unter Druck. Grund war der Absturz einer Maschine des Typs 737-500 in Indonesien. Der Flieger sei zwar keine 737 MAX, werfe aber einen weiteren dunklen Schatten auf das Unternehmen, sagte ein Marktbeobachter. Gegen Maschinen einer neueren Generation vom Typ 737 MAX war nach zwei Abstürzen zeitweise ein weltweites Flugverbot verhängt worden.

Kurssprung bei Eli Lilly

Aktien des Pharmakonzerns Eli Lilly erreichten mit einem Plus von zwölf Prozent ein Rekordhoch. Laut dem Unternehmen konnte sein Alzheimer-Medikament Donanemab bei klinischen Untersuchungen die Abnahme der kognitiven Leistung der Patienten um knapp ein Drittel verlangsamen. Vergleichsmaßstab waren dabei Menschen, denen ein Scheinmedikament, ein so genanntes Placebo, verabreicht worden war.

Mehr BioNTech-Impfstoff - Aktie steigt

Für die Aktien von BioNTech ging es ebenfalls stark nach oben. Das Mainzer Unternehmen und sein Partner Pfizer wollen im laufenden Jahr zwei Milliarden Impfdosen gegen Covid-19 herstellen und damit deutlich mehr als bisher geplant.

Ford schließt Werke in Brasilien

Der Autokonzern Ford reduziert sein verlustträchtiges Engagement in Brasilien und schließt seine drei dortigen Werke. Der US-Konzern ist seit 1919 in dem südamerikanischen Land aktiv. Die Maßnahmen führen zu Abschreibungen in Höhe von rund 4,1 Milliarden US-Dollar.

Tesla-Aktie fällt

Nach der ungebremsten Rekordjagd an den vergangenen Handelstagen nahmen die Anleger beim Elektroautobauer Tesla Gewinne mit. Die Aktie des kalifornischen Unternehmens knapp acht Prozent auf 811 Dollar ein. Vor einem Jahr lag das Papier nur bei knapp über 100 Dollar.