Etwas höher erwartet DAX stabilisiert sich Stand: 08.08.2022 07:44 Uhr

Nach den Kursverlusten vom Freitag deutet sich zum Wochenstart eine Stabilisierung des DAX an. Rückenwind kommt von positiven Konjunkturdaten aus China. In den Fokus rücken die Aktien von Volkswagen.

Nach dem Rückschlag vom Freitag zeichnen sich im DAX zu Wochenbeginn wieder leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn gut 0,3 Prozent höher auf wieder über 13.600 Punkte. In der vor allem von vielen Quartalsberichten geprägten Vorwoche war der DAX mit 13.792 Punkten zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Juni geklettert, hatte am Freitag aber bei 13.573 Punkten um 0,65 Prozent leichter geschlossen.

Während die Wall Street am Freitag uneinheitlich geschlossen hatte, liegen die asiatischen Märkte überwiegend im Plus. Der Tokioter Nikkei-Index rückt gut 0,3 Prozent vor, in ähnlicher Größenordnung geht es in China bergauf. Damit reagieren die Märkte entspannt auf die überraschende Ankündigung Chinas, die Militärmanöver vor Taiwan fortzusetzen.

Laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, trotzen die Aktienmärkte zwar noch der Politik. Die Episode rund um den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan, Nancy Pelosi, deute aber darauf hin, dass der in den letzten Jahrzehnten schwelende Konflikt um die Unabhängigkeit der demokratischen Inselrepublik in eine neue Phase eingetreten sei. "Nirgendwo ist deutlicher zu erkennen, dass mit der wirtschaftlichen Erstarkung Chinas auch politische und militärische Gewichtsverlagerungen vor sich gehen", fuhr Kater fort.

Am Devisenmarkt präsentiert sich der Euro stabil bei etwas unter 1,02 Dollar. Im US-Handel hatte die Gemeinschaftswährung am Freitag noch Boden gut machen können und knüpft am Morgen an diese Entwicklung an.

Rückenwind aus China

Positive wirtschaftliche Nachrichten kamen am Morgen aus China: Ein unerwartet starkes Exportwachstum gibt der Erholung der Wirtschaft des Landes neuen Schwung. Die Ausfuhren stiegen in US-Dollar berechnet im Juli um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, während Experten eigentlich eine Verlangsamung des Exportwachstums vorhergesagt hatten. Chinas Einfuhren legten im Juli hingegen etwas weniger als erwartet um 2,3 Prozent zu.

Die Ablösung von Konzern-Chef Herbert Diess bringt die Machtverhältnisse bei Volkswagen in Bewegung: Die Familien Porsche und Piech, die über die Porsche Automobil Holding SE das Sagen bei Europas größtem Autobauer haben, wollen sich bei Entscheidungen stärker einmischen als bisher, wie aus dem Umfeld des Aufsichtsrats zu hören ist.

"Sie wollen die Umsetzung der strategischen Vorgaben stärker im Blick haben", sagt eine Person mit Kenntnis der Vorgänge der Nachrichtenagentur Reuters. Der künftige Konzernchef Oliver Blume, Wunschkandidat des Porsche-Piech-Clans, solle mehr Augenmerk auf das operative Geschäft legen als sein Vorgänger. Blume soll den von Diess angestoßenen Wandel zu einem führenden Mobilitätsdienstleister zudem in ruhigeres Fahrwasser führen, so der Wunsch der Familien. Investoren und Branchenexperten stoßen sich jedoch daran, dass der Porsche-Chef künftig zwei Hüte tragen soll.

Porsche SE, die VW-Holding über die die Familien Porsche und Piech den Konzern kontrollieren, legt heute ab 10:00 Uhr Quartalszahlen vor. Mit Spannung werden Anleger auf Aussagen zum geplanten Börsengang des Sportwagen-Bauers Porsche AG achten.

Der zuletzt wegen einer Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 ins Rampenlicht geratene Energietechnikkonzern Siemens Energy kämpft mit Verlusten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sei ein Fehlbetrag nach Steuern von 533 Millionen Euro entstanden, teilte das Unternehmen heute mit. Ursache waren Belastungen aus der Restrukturierung der Geschäfte in Russland und erneute Einbußen bei der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa.

Im Vorjahreszeitraum hatte ein Verlust von 307 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Im Gesamtjahr erwartet der Konzern einen Verlust nach Steuern, der das Vorjahresniveau von minus 560 Millionen Euro annähernd in Höhe der Belastungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Russlandgeschäfts übersteigt. Vor allem im Zusammenhang mit den Problemen in Russland hätten sich die Sondereffekte im Quartal auf minus 298 Millionen Euro summiert.