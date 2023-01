Am deutschen Aktienmarkt deutet sich zur Eröffnung eine Pause im aktuellen Aufwärtstrend an. Der DAX bleibt nach seinem bisherigen Traumstart 2023 aber auf hohem Niveau.

In ersten vorbörslichen Indikationen wird der DAX bei etwas über 14.700 errechnet, ein moderates Minus im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortrages bei 14.792 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der Index rund 6,5 Prozent zugelegt, da wäre ein Innehalten der Anleger nicht ungewöhnlich.

Der deutsche Leitindex folgt am Morgen der späten Handelstendenz der Wall Street, die frühe Gewinne nicht halten konnte und gegen Sitzungsende schwächelte. Der Leitindex Dow Jones rutschte sogar noch ins Minus und schloss 0,34 Prozent im Minus bei 33.517 Zählern. Auch der S&P-500-Index hatte am Ende noch leicht nachgegeben.

US-Technologieaktien hielten sich dabei besser, gingen aber auch deutlich unter Tageshoch aus dem Handel. Trotzdem scheinen die hochbewerteten Tech-Aktien bei den Anlegern wieder höher im Kurs zu stehen, nachdem schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten in der Vorwoche Zinsängste zurückgedrängt hatten.

Asien uneinheitlich - Gewinne in Tokio

Die Tokioter Aktienbörse legte 0,8 Prozent zu auf 26.175 Punkte und folgte ebenfalls der Wall Street. Insbesondere Technologiewerte waren gefragt. Andernorts in Asien fielen die Kurse jedoch.

Aussagen von zwei US-Notenbankern, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich bis auf über fünf Prozent in die Höhe treiben werde, hätten Anleger vorsichtig gemacht, sagten Analysten. Deshalb wollten sie die Daten zur US-Inflation am Donnerstag abwarten. Die Börse in Shanghai verliert derzeit 0,1 Prozent, Australien gab knapp 0,3 Prozent nach.