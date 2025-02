marktbericht Knapp unterm Rekordhoch Zolldrohungen Trumps schrecken DAX-Anleger nicht Stand: 19.02.2025 07:41 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte in die USA in Aussicht gestellt. Das würde die deutschen Autokonzerne schwer treffen - doch der DAX zeigt sich unbeeindruckt.

Nach der Rekordrally der vergangenen Tage stehen größere Gewinnmitnahmen auch zur Wochenmitte offenbar nicht auf der Agenda der DAX-Anleger. Im Gegenteil: Der DAX dürfte sogar mit leichten Gewinnen in den Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 22.870 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt gilt damit weiterhin das Motto: Die Hausse nährt die Hausse. Die immer neuen Rekordhochs locken nämlich auch jene Anleger letztlich in den Aktienmarkt, die zuvor noch zögernd an der Seitenlinie gestanden haben. Erst gestern hatte der DAX bei 22.883 Zählern eine neue historische Bestmarke aufgestellt.

Seit ihrem Schlussstand bei 19.909 Punkten am 30. Dezember haben die deutschen Standardwerte im laufenden Börsenjahr in der Spitze bereits 14,9 Prozent zulegen können.

Der deutsche Leitindex zeigt damit eine bemerkenswerte Resilienz gegen die Handelspolitik Donald Trumps, die der exportabhängigen deutschen Wirtschaft Ökonomen zufolge viel Schaden zufügen könnte. Der US-Präsident hat in der Nacht Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt.

"Sie werden in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Er wolle sich am 2. April konkreter dazu äußern. Auch auf Halbleiter- und Pharmaimporte sollen Abgaben fällig werden.

Angesichts dessen sind die Börsen in Asien zur Wochenmitte ins Schwanken geraten. Im späten Tokioter Handel liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent im Minus, vor allem Auto-Aktien etwa von Toyota, Honda und Nissan stehen unter Druck. Abgepuffert werden die Verluste jedoch durch einen Anstieg bei den Banken, Anleger hoffen hier weiterhin auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ).

Besser läuft es derweil an den chinesischen Märkten: Die Börse Shanghai gewinnt aktuell 0,4 Prozent, der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten steigt um 0,2 Prozent. Experten verweisen auf den anhaltenden Schub durch das KI-Startup DeepSeek.

An der Wall Street haben neuen Aussagen aus der US-Notenbank Fed die Stimmung getrübt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich gestern kaum verändert bei 44.556 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.129 Zähler, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 20.041 Stellen.

Für lange Gesichter sorgten Äußerungen der Chefin des Fed-Bezirks San Francisco, Mary Daly. "Die Geldpolitik muss straff bleiben, bis ich sehe, dass wir wirklich Fortschritte bei der Inflation machen", sagte Daly auf einer Bankenkonferenz in Arizona.

Im asiatischen Devisenhandel liegt der Euro 0,1 Prozent höher bei 1,0453 Dollar. Der Goldpreis stagniert bei knapp 2.933 Dollar je Feinunze. Das gelbe Edelmetall bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs, das es in der vergangenen Woche bei 2.942,71 Dollar aufgestellt hatte.

Am Rohstoffmarkt stagniert die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 75,89 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 71,92 Dollar. Die Händler wollen nun das Ergebnis der Gespräche zwischen den USA und Russland in Riad abwarten und über mögliche Angebotssteigerungen spekulierten, falls Washington sich bereit erklärt, die Sanktionen gegen russisches Öl aufzugeben.

Nach den Zolldrohungen Trumps stehen im DAX zur Wochenmitte vor allem die Papiere von Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und Porsche im Fokus. Volkswagen-Chef Blume hatte bereits am Sonntag angekündigt, kurzfristig den direkten Draht zur Regierung in Washington zu suchen und für ein Entgegenkommen zu werben.

Der ambitionierte Versuch eines Start-ups zweier ehemaliger Apple-Manager, mit einem kleinen KI-Gerät dem Smartphone Konkurrenz zu machen, ist gescheitert. Die bisher verkauften "AI Pins" werden nur noch bis Ende des Monats funktionieren. Die Entwicklerfirma Humane wird für 116 Millionen Dollar vom Computer-Konzern HP gekauft, zumindest ein Teil der Mitarbeiter wird übernommen.

Der Ölkonzern BP erwägt einem Medienbericht zufolge einen Verkauf seiner Schmierstoffsparte Castrol. Das Geschäft könnte dem Unternehmen rund zehn Milliarden Dollar einbringen, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit einer Veräußerung würde der britische Konzern dem aktivistischen US-Investor Elliott Investment entgegenkommen.