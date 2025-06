marktbericht Eskalation im Nahen Osten Behalten die DAX-Anleger die Nerven? Stand: 16.06.2025 07:40 Uhr

Während sich die Asien-Börsen am Morgen stabilisieren können, steuert der DAX auf weitere Kursverluste zu. Von Panik ist angesichts der Eskalation im Nahen Osten unter den Anlegern allerdings keine Spur.

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn nahtlos an seine jüngsten Kursverluste anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 0,3 Prozent tiefer bei 23.455 Punkten. Am Freitag hatte der DAX nach dem Angriff Israels auf den Iran den sechsten Verlusttag in Folge eingefahren und 1,1 Prozent auf 23.516 Zähler eingebüßt.

Die starke Korrektur im DAX, auf die viele Marktbeobachter schon länger gewartet hatten, ist nun tatsächlich da. Die Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran bietet vielen Anlegern offenbar einen guten Grund, ihre Aktien zu verkaufen und nach der langen Rekordrally am deutschen Aktienmarkt erst einmal Gewinne mitzunehmen.

Das deutsche Börsenbarometer notiert nunmehr rund 1.000 Punkte unter seinem Rekordhoch, das es erst am 6. Juni bei 24.479 Zählern aufgestellt hatte. Auf seinem Weg nach unten hat der DAX bereits einige wichtige Unterstützungen durchbrochen - darunter die 21-Tage-Linie, die ein Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Nun gilt es für die DAX-Bullen, die für den mittelfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie zu verteidigen, diese verläuft aktuell bei etwa 23.270 Punkten.

Mark Dowding, Anlagestratege bei RBC BlueBay Asset Management, glaubt derweil, dass die Risiken durch die Lage im Nahen Osten sowie die generelle geopolitische Situation noch unterschätzt werden.

Israel und Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe am Sonntag fortgesetzt. Dabei gab es zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, der Iran werde dafür "einen hohen Preis zahlen" und nannte einen Regimewechsel im Iran als mögliches Ergebnis der Angriffe.

Dabei könnten heute und im weiteren Wochenverlauf nicht nur die Eskalation der Krise im Nahen Osten, sondern auch die anhaltenden Unsicherheiten über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump dem DAX weiter zusetzen. Zudem steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte auf der Agenda.

Positive Impulse für den DAX-Handel kommen dagegen von den asiatischen Aktienmärkten. Die japanische Börse tendiert am Morgen fester. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 1,3 Prozent zu. Dabei stützt auch ein wieder etwas schwächerer Yen die Stimmung.

"Die Anleger waren weniger besorgt über die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, und der Markt sah keine Notwendigkeit für weitere Ausverkäufe", sagte Kentaro Hayashi, Senior Strategist bei Daiwa Securities. Es herrsche Optimismus, dass der Konflikt durch das Eingreifen von Ländern wie den USA und Russland eingedämmt werden könne, fügte er hinzu.

Ein besonders sensibler Indikator für die Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ist und bleibt der Ölpreis. Am Morgen zieht der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 0,9 Prozent auf 74,88 Dollar an.

Investoren am Ölmarkt preisen damit weiter Angebotssorgen ein, dürfte nun doch der Ölexport des Iran für eine Weile ausfallen. Im Fokus der Anleger steht zudem die Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Arabischen Meer verbindet. Der Iran hatte in der Vergangenheit mehrfach gedroht, die Straße zu blockieren - etwa als Reaktion auf Sanktionen oder Angriffe.

Der sichere Hafen Gold ist zu Wochenbeginn etwas weniger stark gefragt. Der Preis für die Feinunze Gold gibt am Morgen um 0,5 Prozent auf 3.425 Dollar je Feinunze nach. Der Euro tendiert bei 1,1541 Dollar seitwärts.

Im DAX könnte heute die Airbus-Aktie einen Blick wert sein, startet in Le Bourget bei Paris heute doch die weltgrößte Luft- und Raumfahrtmesse, die Paris Air Show. Le Bourget ist traditionell Schauplatz des Kräftemessens zwischen den rivalisierenden Flugzeugbauern Airbus und Boeing. In diesem Jahr überlagern aber die Sorgen um die Folgen der US-Zollpolitik den Wettstreit.

Der US-Flugzeughersteller Boeing rechnet für die nächsten 20 Jahre mit einer etwas schwächer wachsenden Nachfrage nach neuen Jets als zuletzt. Bis zum Jahr 2044 würden voraussichtlich 43.600 neue Maschinen benötigt, teilte der Konzern kurz vor der weltgrößten Luftfahrtmesse in der Nacht zum Sonntag in Paris mit. Vor einem Jahr hatte Boeing bis zum Jahr 2043 noch fast 400 Maschinen mehr vorausgesagt.

Der US-Elektroautobauer Tesla kann die komplette Wiederverwertung des Abwassers aus der Fabrik in Grünheide bei Berlin fortsetzen - mit einem neuen Wasservertrag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterzeichnete das Unternehmen den Vertrag mit dem regionalen Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), der unter anderem höhere Grenzwerte vorsieht. Darüber war monatelang verhandelt worden.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.