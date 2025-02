marktbericht DAX vor Kursverlusten Google sorgt für Stimmungsdämpfer an den Börsen Stand: 05.02.2025 07:44 Uhr

Die Kurserholung im DAX dürfte zur Wochenmitte ins Stocken geraten. Negativ aufgenommene Zahlen des Tech-Giganten Google drücken die Stimmung an den Börsen.

Nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn und der Kurserholung gestern dürfte es mit dem DAX zur Wochenmitte erneut bergab gehen: Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 21.423 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX 0,4 Prozent höher bei 21.505 Zählern geschlossen.

Die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt geht damit weiter. Solange der DAX aber die zu Wochenbeginn gerissene große Abwärtskurslücke (21.689 zu 21.463 Punkte) nicht schließen kann, bleibt das deutsche Börsenbarometer angeschlagen. Zusammen mit dem alten Rekordhoch von 21.521 Punkten bildet dieser Bereich nun eine ernstzunehmende Widerstandszone.

Negative Impulse für den Aktienhandel kommen derweil von der US-Tech-Berichtssaison. Nach US-Börsenschluss hatte gestern Abend der Google-Konzern Alphabet enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Der Aktienkurs fiel im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent.

Googles Cloud-Geschäft brachte trotz eines Anstiegs von 30 Prozent auf 11,95 Milliarden Dollar etwas weniger ein, als Analysten erwartet hatten. Auch der Konzernumsatz verfehlte mit einem Plus von zwölf Prozent auf 96,47 Milliarden Dollar die Markterwartungen.

Die US-Futures haben ins Minus gedreht. Der Dow-Future liegt nun 0,3 Prozent im Minus, der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 büßt sogar 0,6 Prozent ein.

Im regulären Handel hatten die großen US-Aktienindizes noch Gewinne einfahren können, nachdem Verhandlungen in letzter Minute zu einem einmonatigen Aufschub der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen Kanada und Mexiko geführt hatten.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 44.556,04 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6.037,88 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,4 Prozent auf 19.654,02 Stellen an.

Die japanische Börse versucht sich zur Wochenmitte zu stabilisieren. Die Anleger hoffen, dass die US-Zölle nicht so schmerzhaft für die Weltwirtschaft sein werden, wie noch vor einem Tag befürchtet. Der 225 Werte umfassende Nikkei liegt im späten Tokioter Handel 0,1 Prozent höher.

An den chinesischen Aktienmärkten wird heute nach den Feierlichkeiten zum Neujahrsfest wieder gehandelt. Die Börse in Shanghai büßt 0,8 Prozent ein, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fällt um 0,7 Prozent.

Die Ölpreise verzeichnen nach dem volatilen Handel in der vorangegangenen Sitzung leichte Verluste. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 75,86 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,3 Prozent schwächer bei 72,49 Dollar.

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0377 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung hat damit ihren jüngsten Kurseinbruch weitgehend wettgemacht und notiert wieder in etwa auf dem Niveau vorm Wochenende.

Unterdessen geht die Rekordrally am Goldmarkt weiter. Der Preis für die Feinunze Gold steigt am Morgen bis auf 2.860 Dollar. Die Flucht in "sichere Häfen" angesichts der Zoll-Drohungen Trumps hält damit an.

Im DAX könnte heute die VW-Aktie einen Blick wert sein. Nach der Tarifeinigung im Dezember lädt der VW-Betriebsrat die Beschäftigten heute erstmals wieder zu einer Betriebsversammlung in Wolfsburg ein. Das eigentlich erst für Mitte März geplante Belegschaftstreffen wurde vorgezogen, um zeitnah über den Tarifabschluss zu informieren.

Nach Verbesserungen bei seiner Plattform für Werbeanzeigen hat Snap im vierten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Snapchat-Mutterkonzern meldete einen bereinigten Gewinn pro Anteilsschein von 16 Cents. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten hatte lediglich 14 Cents betragen. Die Snap-Aktien kletterten im nachbörslichen Handel um mehr als 14 Prozent.

Tesla hat im Januar in fünf europäischen Ländern einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Verkäufe von Tesla in Großbritannien fielen um fast zwölf Prozent, wie aus Daten der Forschungsorganisation New AutoMotive hervorgeht. In Frankreich brach der Absatz von Tesla im Berichtsmonat um 63 Prozent ein, in Schweden und Norwegen um 44 Prozent beziehungsweise 38 Prozent und in den Niederlanden um 42 Prozent.