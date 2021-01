Die Börse blickt heute nach Amerika. In den Vereinigten Staaten stehen wichtige Senatswahlen an. Im Vorfeld halten sich die Anleger bedeckt. Die Vorgaben der Wall Street sind wenig inspirierend.

Von Robert Minde, tagesschau.de

Der deutsche Leitindex DAX muss sich am Morgen mit schwachen Vorgaben der Wall Street arrangieren. US-Anleger hatten sich am Montag zurückgezogen in Erwartung eines demokratischen Sieges bei der Senats-Stichwahl in Georgia. Der Leitindex Dow Jones verlor 1,3 Prozent. Die Wahl um die beiden Senatorenposten im Südstaat der USA könnte die gesamte politische Architektur in Washington ändern, sie ist deshalb von großer Wichtigkeit.

In Asien hielten sich die Anleger ebenfalls, zurück, die Bewegungen waren überschaubar. Der Nikkei-Index verliert in Tokio leicht 0,3 Prozent.

Wichtiges Thema werden hierzulande heute auch die Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder sein, bei denen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie entschieden werden soll.

DAX in der Warteschleife

In ersten frühen Indikationen bewegt sich der DAX um seinen Xetra-Schlussstand vom Montag bei 13.720 Punkten. An der Börse rechnen die meisten Marktteilnehmer mit einer Verlängerung des Lockdowns, was für weitere Unsicherheit am Markt sorgen könnte.

Aus dem Unternehmenssektor geht der Blick heute zur außerordentlichen Hauptversammlung des Reiseveranstalters TUI, auf der die Aktionäre über ein Finanzpaket zur Rettung des Konzerns entscheiden müssen.

Dollar schwächelt weiter

Am Devisenmarkt wird der Euro gegen den Dollar weiter auf hohem Niveau bei 1,2268 Dollar gehandelt. Am Montag war zeitweise sogar die Marke von 1,23 Dollar überschritten worden. Aus Deutschland werden heute Einzelhandelsumsätze und Arbeitsmarktdaten erwartet, aus den USA am Nachmittag der ISM-Index für Dezember.

Hochtief gewinnt Tunnel-Auftrag in Hamburg

Der Baukonzern hat den Auftrag zum Bau des 2,2 Kilometer langen Autobahntunnels in Hamburg-Altona erhalten. Das Auftragsvolumen liegt bei 580 Millionen Euro netto. Als Konsortionalführer entfallen 65 Prozent auf Hochtief. Start der Arbeiten für den Lärmschutztunnel inklusive Zu- und Abfahrten soll im April 2021 sein. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Commerzbank vor schweren Zeiten

Der neue Bank-Chef Manfred Knof stimmt die Mitarbeiter auf weitere tiefe Einschnitte ein. "Das wird kein bequemer Weg sein, und ohne Zweifel wird die Transformation, die wir brauchen, auch mit noch mehr harten Entscheidungen und weiteren Restrukturierungsmaßnahmen verbunden sein", schrieb Knof in einem Brief an die Mitarbeiter. Die Einschnitte seien nötig. "Je schneller wir damit beginnen, desto besser!"