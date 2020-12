Am letzten Handelstag vor Weihnachten dürften sich die Kursausschläge beim DAX in Grenzen halten. Nach gemischten Vorgaben aus den USA wird der deutsche Leitindex bei knapp 13.400 Punkten erwartet.

Auf dem Börsenparkett dürften es die Anleger am Mittwoch gemächlich angehen lassen. Der deutsche Leitindex dürfte zunächst nicht über den Schlussstand des Vortages hinaus kommen.

Die US-Börsen hatten sich am Abend in verschiedene Richtungen bewegt. Der Dow-Jones-Index verlor rund ein halbes Prozent auf 30.015 Punkte. Der Nasdaq-Composite-Index rückte dagegen ein halbes Prozent vor.

US-Konsumenten nicht in Stimmung

Das grüne Licht für das 900 Milliarden Dollar schwere US-Hilfspaket und ein Medienbericht über ein Apple-Auto hatten die Wall Street zunächst gestützt. Im späten Geschäft hätten Verkäufe eingesetzt, sagten Marktteilnehmer. Belastet wurde die Börse von enttäuschenden Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Konsumenten trübte sich zum Jahresende so stark ein wie seit August nicht mehr.

Blockiert Trump das Hilfspaket?

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert. Trump forderte die Abgeordneten und Senatoren zu Nachbesserungen auf und deutete an, dass er das Konjunkturpaket mit einem Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar sonst nicht unterschreiben würde.

Asien-Börsen zuversichtlich

Die asiatischen Märkte haben sich am Mittwoch von dem Zurückrudern des US-Präsidenten Donald Trump bei der Unterzeichnung des milliardenschweren Corona-Hilfspakets nicht verunsichern lassen. Der japanische Nikkei-Index gewann am Morgen 0,4 Prozent. Die Börse in Shanghai legte fast ein Prozent zu.

Geringe Handelsaktivität

Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX annähernd auf dem Schlussstand des Mittwochs - bei etwa 13.390 Punkten - in den Mittwochshandel starten. Viele Profi-Investoren haben ihre Handelsbücher 2020 geschlossen, die Handelsvolumina an den restlichen Tagen des Jahres dürften damit dünn bleiben.

Euro wieder schwächer

Am Devisenmarkt ist der Euro wieder unter die Marke von 1,22 Dollar gerutscht. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2189 Dollar. Am Rohölmarkt fallen am Mittwoch die Preise. Ein Barrel der US-Ölsorte WTI kostet mit 49,50 Dollar rund 1,5 Prozent weniger als am Vortag. Die Feinunze Gold hat sich bei 1865 Dollar stabilisiert.

Siemens will Windkraft nicht verkaufen

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy beabsichtigt nicht, die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa in Teilen oder ganz zu verkaufen. "Nein, dafür gibt es aktuell keinerlei Pläne", sagte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch dem "Handelsblatt". Die spanische Zeitung "Expansion" hatte Anfang Dezember berichtet, dass mehrere asiatische Firmen ein Auge auf Siemens Gamesa geworfen hätten, darunter Shanghai Electric und Mitsubishi. Siemens Energy ist mit 67 Prozent an Siemens Gamesa beteiligt.

Brummi-IPO bei Daimler?

Der Stuttgarter Autobauer Daimler bereitet einem Medienbericht zufolge den Börsengang seines Lastwagengeschäfts vor. Bereits Ende 2021 könnte Daimler Trucks vom Rest des Unternehmens abgetrennt werden und an die Börse gehen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Wahrscheinlicher sei der Schritt aber im Jahr 2022. Daimler wollte sich dem Bericht zufolge zu den Überlegungen nicht äußern. Volkswagen hatte im vergangenen Jahr seine Lkw-Tochter Traton an die Börse gebracht.

Lufthansa fliegt weiter nach Südafrika

Nach der Einschränkung des Reiseverkehrs aus Großbritannien und Südafrika wegen der neuen Corona-Variante will die Lufthansa weiter nach Südafrika fliegen - aber ohne Passagiere zurückkehren. Die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss, die zur Lufthansa-Gruppe gehören, hätten alle ihre Passagierverbindungen von Zürich nach Südafrika wegen der Verordnung der Schweizer Behörden ausgesetzt. Austrian Airlines werde ohne Einschränkungen zweimal wöchentlich von Wien nach Kapstadt fliegen.

Allianz-Chef erwartet Pleiten

Allianz-Chef Oliver Bäte hat angesichts der anhaltenden Niedrigzinspolitik infolge der Pandemie vor Pleiten deutscher Lebensversicherer gewarnt. "Ich rechne gerade angesichts der massiven Verwerfungen damit, dass ein paar Wettbewerber, die nicht gut gewirtschaftet haben, ausscheiden", sagt Bäte dem "Handelsblatt".

HeidelCement denkt über Spartenverkauf nach

HeidelbergCement spielt offenbar den Verkauf des Kalifornien-Geschäfts durch. Der Dax-Konzern könnte damit 1,5 Milliarden US-Dollar einnehmen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Aktie sprang daraufhin kurz vor Handelsschluss kräftig in die Höhe. HeidelbergCement habe die Investmentbank Morgan Stanley mit dem Verkauf der Anteile betraut, hieß es.

Musk wollte an Apple verkaufen

Tesla hätte nach Angaben des Konzernchefs Elon Musk heute in der Hand des Softwareriesen Apple sein können. Wie Musk auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Dienstag bestätigte, habe er sich "in den dunkelsten Tagen der Produktion des Modell 3" an seinen Apple-Kollegen Tim Cook gewandt, um einen möglichen Verkauf der Elektroautomarke zu erörtern. Aber: "Er lehnte ein Treffen ab." Tesla kämpfte in den Jahren 2017 und 2018 bei seiner Limousine Modell 3 mit Produktionsschwierigkeiten, schrieb Verluste und musste Mitarbeiter entlassen.

US-Regierung gegen Walmart

Die US-Regierung hat Klage gegen Walmart im Zusammenhang mit der Opioid-Krise eingereicht. Der Einzelhändler habe rechtswidrig Tausende Rezepte für verschreibungspflichtige Substanzen bedient, hieß es in der Klageschrift des Justizministeriums. Der Konzern habe daraus einen "substanziellen Nutzen" gezogen, damit jedoch die Folgen der Krise verschärft. Damit habe Walmart seine Pflichten bei der Ausgabe von Medikamenten verletzt. Der Konzern wies die Vorwürfe zurück.