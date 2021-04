DAX tritt auf der Stelle Warum Anleger erstmal pausieren

Nachdem der DAX bereits in der vergangenen Woche kaum vorangekommen ist, tritt er auch heute auf der Stelle. Die Aussicht auf eine Verschärfung des Lockdowns verdirbt den Anlegern die Kauflaune.

Den Anlegern am deutschen Aktienmarkt mangelt es zu Beginn der neuen Woche an Kaufnachrichten. Der DAX eröffnete zwar entgegen ersten Erwartungen im Plus, musste dann aber seine zaghaften Zugewinne wieder abgeben.

Die Sorge vor einem härteren Lockdown sowie steigende Neuinfektionen lassen die Anleger vorsichtig agieren. Auch scheinen einige Investoren allmählich Höhenangst zu verspüren, nachdem der Markt in den vergangenen Wochen vorgeprescht ist, sich jetzt aber abzeichnet, dass Deutschland bei der Pandemiebekämpfung im internationalen Vergleich zurückliegt. So traut der Internationale Währungsfonds (IWF) der hiesigen Wirtschaft nur ein Wachstum von 3,6 Prozent zu, während das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich um 5,8 Prozent und das von Großbritannien um 5,3 Prozent wachsen dürfte. In den USA wird gar ein Plus von 6,4 Prozent angepeilt.

Wenige Impulse

Zudem mangelt es den Anlegern an kursrelevanten Nachrichten aus den Unternehmen. Die Agenda ist weitgehend leer gefegt und die Bilanzsaison hat noch nicht begonnen. Die diesjährige Hannover Messe, die heute beginnt, findet erneut nur virtuell statt.

Gestützt wird der DAX von der Wall Street. Dort haben die Aktienmärkte die vergangene Woche mit neuen Rekordständen beendet. Der US-Leitindex Dow Jones schloss 0,9 Prozent höher bei 33.800 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq ging 0,5 Prozent höher aus dem Handel, bei 13.900 Punkten. Befeuert wurden die Märkte von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er hatte bekräftigt, dass die Federal Reserve an ihrer bisherigen Geldpolitik auf absehbare Zeit festhalten werde.

In einem Interview mit dem Sender CBS sagte Powell in der Nacht, dass die US-Wirtschaft an einem Wendepunkt zu mehr Wachstum stehe. "Wir fühlen uns an einem Punkt, an dem die Wirtschaft viel stärker zu wachsen beginnt", sagte der Fed-Chef.

Euro etwas schwächer

Die europäische Gemeinschaftswährung ist am Vormittag auf 1,1875 Dollar gesunken, nachdem sie noch am Freitag über 1,19 Dollar notiert hatte. Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke verwiesen, die den Euro im Gegenzug etwas belastet habe. Unter anderem steht die Preisentwicklung in den USA im Mittelpunkt des Interesses am Devisenmarkt. Am Dienstag werden neue Inflationsdaten aus den USA erwartet.

"Wegen des teuren Benzins dürfte der Verbraucherpreisindex im März deutlich gestiegen sein", sagte Experte Christoph Balz von der Commerzbank. Allerdings hatte die US-Notenbank Fed bereits in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass sie den Anstieg der Verbraucherpreise nur als vorübergehend ansieht und nicht auf den Anstieg der Inflation reagieren wird.

Roche kommt bei Corona-Antikörper-Mittel voran

Der Pharmakonzern Roche hat zusammen mit seinem Partner Regeneron die gesteckten Studienziele mit einem Antikörper-Cocktail gegen das Corona-Virus erreicht. Laut den Studiendaten kann die Gabe einer Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab das Risiko symptomatischer Corona-Infektionen um etwa 81 Prozent verringern, wie das Schweizer Unternehmen am Morgen mitteilte. Unerwartete ernste Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft das Präparat derzeit. In den USA hat das Mittel eine Notfallzulassung bereits erhalten.

Microsoft will KI-Geschäft zukaufen

Microsoft will offenbar mit einem milliardenschweren Zukauf das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausbauen. Der Softwarekonzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Erwerb des KI-Spezialisten Nuance Communications für rund 16 Milliarden Dollar, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Wenn die Übernahme gelingt, wäre es die zweitgrößte in der Geschichte von Microsoft, nachdem der Konzern 2016 die Karriereplattform LinkedIn für 26,2 Milliarden Dollar gekauft hatte.

BioNTech und Pfizer wollen auch Jugendliche impfen

Pfizer und BioNTech beantragen in den USA eine Notfallzulassung für ihren Impfstoff bei Jugendlichen. Diese würde die Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahre abdecken. Der Tübinger Impfstoffhersteller Curevac hält eine europäische Zulassung seines Corona-Impfstoffes angesichts von Fortschritten in den erforderlichen Studien noch im Mai oder Juni für möglich.