marktbericht Kursverluste erwartet Zoll-Streit verunsichert Anleger Stand: 04.02.2025 07:38 Uhr

Die von Donald Trump forcierten Handelskonflikte gehen mit Chinas Reaktion jetzt in die nächste Runde. Die Anleger mögen solche Unsicherheiten gar nicht, deshalb dürfte der DAX zunächst weiter nachgeben.

Vor dem Xetra-Auftakt taxiert der Broker IG den DAX mit minus 0,2 Prozent auf 21.397 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex aus Furcht vor einem eskalierenden Handelskonflikt um 1,4 Prozent auf 21.428 Zähler abgesackt.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Mittlerweile hat Trump die Zölle gegen Kanada und Mexiko um einen Monat verschoben und weitere Gespräche mit China angekündigt.

Der Handelsstreit mit China setzt sich derweil aber fort: Als Antwort auf die am Wochenende angeordneten Zölle hat China mit Gegenzöllen reagiert. Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, sollen Zusatzzölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erhoben werden. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll demnach ein Zusatzzoll von zehn Prozent gelten.

Wie könnte es nun weiter gehen? "Die Zölle gegen Kanada und Mexiko sind wahrscheinlich nur Verhandlungsinstrumente und sollten nicht als Blaupause dafür gesehen werden, wie Trump Zölle einsetzen will, um den Handel mit den USA generell zu regeln", sagte Eugene Leow, leitender Anleihestratege bei der DBS Bank. "Wir vermuten, dass im März oder April eine systematischere Zollpolitik zur Diskussion gestellt wird."

Die Anleger sollten sich in der nahen Zukunft auf schwankende Kurse am Aktienmarkt einstellen: "Kurzfristig halte ich weitere Rücksetzer für nicht unwahrscheinlich. Während des Handelskrieges mit China in Trumps erster Amtszeit setzte der Aktienmarkt mehrmals zurück. Damals folgten auf merkliche Kurseinbrüche häufig mildere Äußerungen aus Washington, woraufhin sich die Kurse wieder erholten - unter dem Strich legten US-Aktien zu", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 44.421 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 5.994 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 19.391 Stellen nach.

Die japanische Börse tendiert dagegen fester. Der Nikkei-Index legte zu, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Drohung mit hohen Zöllen auf Importe aus Mexiko und Kanada ausgesetzt hatte. Davon profitierten vor allem die zuletzt gebeutelten Autobauer.

So legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 38.941 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent höher bei 2.747 Zählern. Die Börse Shanghai blieb wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wurde ebenfalls nicht gehandelt.

Tesla hat im vergangenen Jahr einen Absatzeinbruch in Kalifornien erlitten. Die Neuzulassungen für die Fahrzeuge des E-Autobauers fielen in dem US-Bundesstaat 2024 um zwölf Prozent, wie aus Daten des Verbands von Neuwagen-Händlern in Kalifornien hervorging.

"Die Dinge sehen für Tesla im Golden State nicht so gut aus. Die Dominanz von Tesla auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gerät weiter ins Wanken, da die Marke ihren fünften vierteljährlichen Zulassungsrückgang in Folge verzeichnete", teilte der Verband weiter mit. Neben einem harten Wettbewerb und hohen Zinsen dürfte die Rolle von Tesla-Chef Elon Musk bei den US-Wahlen den Absatzrückgang verschärft haben.

Palantir hat gestern seine Umsatzprognose für das laufende Quartal und das Gesamtjahr angehoben. Der Datenanalyse-Spezialist stellt für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 858 und 862 Millionen Dollar in Aussicht. Analysten erwarten 799,4 Millionen Dollar. Für das Geschäftsjahr 2025 geht Palantir von einem Umsatz zwischen 3,74 und 3,76 Milliarden Dollar aus. Experten rechnen hier im Schnitt mit 3,52 Milliarden.

Das Umsatzwachstum werde sowohl von Neukunden als auch von Bestandskunden getragen, die auf die AIP-Plattform für Künstliche Intelligenz (KI) von Palantir zugriffen, sagte der hochrangige Manager Ryan Taylor.

Die Schweizer Bank UBS hat Ende 2024 mehr verdient als vor einem Jahr. Im vierten Quartal habe der Gewinn vor Steuern bei etwas mehr als einer Milliarde Dollar gelegen. Die Bank erhöhte die Dividende zudem stärker als zuletzt in Aussicht gestellt und kündigte einen weiteren Aktienrückkauf an. Unter dem Strich machte die UBS im vierten Quartal einen Gewinn von 770 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte sie wegen der Integration der Credit Suisse einen Verlust von 279 Millionen verbucht.