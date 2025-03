marktbericht Kurssturz an Asien-Börsen Trump lässt Anleger Reißaus nehmen Stand: 31.03.2025 07:54 Uhr

Neue Zoll-Aussagen von US-Präsident Donald Trump haben an den asiatischen Börsen für Kurseinbrüche gesorgt. Auch dem DAX drohen zum Start in die neue Börsenwoche empfindliche Kursverluste.

Die globalen Aktienmärkte befinden sich auf Talfahrt, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, reziproke, also wechelseitige, US-Zölle würden im Wesentlichen alle Länder treffen. "Man würde mit allen Ländern beginnen", sagte er zu Journalisten an Bord der Air Force One. "Im Grunde mit allen Ländern, über die wir sprechen", fügte er hinzu.

Damit machte Trump auf einen Schlag alle Hoffnungen auf eine Begrenzung der Abgaben zunichte. "Zum ersten Mal seit Jahren machen wir uns ernsthaft Sorgen um Risikoanlagen", sagte Ajay Rajadhyaksha, Leiter der Zinsmärkte bei Barclays. "Sollten sich das politische Chaos und die Handelskriege noch weiter verschärfen, ist eine Rezession nun ein realistisches Risiko in den großen Volkswirtschaften."

Während in Japan der Nikkei daraufhin auf ein Sechsmonatstief fällt, drohen auch dem DAX zum Start in die neue Börsenwoche deutliche Kursverluste. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde bei 22.255 Punkten und damit 0,9 Prozent unter dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Der DAX würde damit an seine jüngsten Kursverluste nahtlos anknüpfen.

Anleger und Marktexperten rätseln: Wie tief kann der DAX jetzt noch fallen? Bereits zum Wochenschluss hatte sich die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt nochmals verschärft. Die nächste wichtige Haltezone befindet sich nun bei 22.300/22.200 Punkten, verlaufen hier doch unter anderem die letzten Wochentiefs und eine noch offene Kurslücke vom Februar.

Negative Vorgaben für den DAX kommen von den Asien-Börsen, in Japan haben die Zoll-Ankündigungen Trumps dem Leitindex Nikkei einen Kurssturz beschert. Im späten Tokioter Handel notiert der 225 Werte umfassende Index 4,0 Prozent tiefer und damit so niedrig wie seit sechs Monaten nicht mehr. Vor allem Auto- und Chip-Aktien stehen massiv unter Druck.

Milder fallen die Kursverluste an den chinesischen Aktienmärkten aus. Die Börse Shanghai liegt aktuell 0,9 Prozent im Minus. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßt ebenfalls 0,9 Prozent ein.

Die US-Futures liegen am Morgen deutlich im Minus. Der Dow-Future büßt 0,3 Prozent ein, während der Future auf den Nasdaq 100 sogar um 1,1 Prozent nachgibt. Bereits am Freitag hatten die großen US-Indizes den Handel deutlich schwächer beendet. Ein anhaltend hoher Preisdruck und der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit trieben die US-Aktienanleger in die Flucht.

Der Dow Jones rutschte um 1,7 Prozent auf 41.583 Punkte ab. Der technologielastige Nasdaq gab 2,7 Prozent auf 17.322 Zähler nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 2,0 Prozent auf 5.580 Stellen ein.

Am Rohstoffmarkt geben die Ölpreise am Morgen nach. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 72,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Zwar hatte Trump den Reportern in der Air Force One auch erklärt, dass er Käufern russischen Öls Sekundärzölle zwischen 25 und 50 Prozent auferlegen werde, sollte Moskau seine Bemühungen blockieren, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Trumps Äußerungen sollten die Ölpreise eigentlich ankurbeln. Doch offenbar wiegt die Angst vor den negativen Auswirkungen der reziproken US-Zölle auf die Weltwirtschaft und damit auf die Öl-Nachfrage am Rohstoffmarkt deutlich schwerer.

Unterdessen eilt Gold weiter von Rekord zu Rekord. Im frühen Handel kostet eine Feinunze Gold in der Spitze 3.115,85 Dollar und damit so viel wie nie zuvor. Das gelbe Edelmetall hat im Moment Rückenwind, gilt es vielen Anlegern doch angesichts der gestiegenen Risiken als "sicherer Hafen".

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.