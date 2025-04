marktbericht DAX vor Kursgewinnen Zoll-Hoffnungen halten Börsen auf Erholungskurs Stand: 25.04.2025 07:38 Uhr

Die Hoffnung auf eine Entspannung im US-Zollstreit mit China treibt weiter die Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Der DAX steuert zum Wochenschluss erneut auf Kursgewinne zu.

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in den letzten Handelstag der verkürzten Osterwoche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte 0,3 Prozent höher bei 22.140 Punkten. Der DAX dürfte somit an seine jüngsten Kursgewinne anknüpfen, gestern hatte er sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.064 Punkte aus dem Handel verabschiedet.

Der deutsche Leitindex schöpft damit weiterhin Kraft aus seiner bemerkenswerten V-förmigen Erholung seit dem Tief bei 18.489 Punkten am "Panic Monday", dem 7. April. Die gigantischen Kursverluste vom 4. und 7. April, an denen es um über 3.200 Punkte in die Tiefe ging, hat der DAX mittlerweile komplett kompensiert.

Sollte der DAX es heute schaffen, die 22.000-Punkte-Marke nun auch per Wochenschlusskurs zu verteidigen, so würde er damit ein weiteres Signal der Stärke senden. Doch die Luft nach oben wird allmählich dünner. Die Charttechnikexperten von HSBC verweisen auf die Abrisskante bei 22.226 Punkten und die 50-Tage-Linie (aktuell bei 22.213 Zählern). Diese seien nun noch einmal "ein echter Gegner" für die DAX-Bullen.

Größter fundamentaler Kurstreiber bleibt derweil die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China. Zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Donald Trump China niedrigere Zollsätze in Aussicht gestellt und damit eine rasante Erholungsrally an den internationalen Aktienmärkten losgetreten.

Doch nach der ersten Euphorie gibt es nun viele Fragezeichen und Unsicherheiten: Gibt es im Handelsstreit mit China nun Verhandlungen oder nicht? Gab es einen direkten Kontakt zwischen den Staatschefs? US-Präsident Donald Trump beharrt auch nach einem Dementi aus Peking darauf, dass beide Seiten verhandeln. Angesprochen auf die Erklärung Pekings, dass es keine Verhandlungen gebe, sagte Trump: "Nun, sie hatten heute Morgen ein Treffen, und wir haben uns mit China getroffen."

Auch an den asiatischen Börsen regiert zum Wochenschluss das Prinzip Hoffnung. Die japanische Börse tendiert fester. Im späten Tokioter Handel gewinnt der 225 Werte umfassende Nikkei 1,9 Prozent auf 35.691 Punkte. Die Börse Shanghai gewinnt 0,2 Prozent, während es für den Hang Seng in Hongkong um 1,3 Prozent nach oben geht.

"Die Erholung der Aktienkurse in den letzten zwei Tagen ist die direkte Folge von Donald Trumps scheinbarer Kehrtwende in seiner Haltung zu den Zöllen gegen China. Damit bestätigt sich, dass die USA in diesem speziellen Pokerspiel nicht die besten Karten in der Hand haben", sagte Christopher Wood, globaler Leiter der Aktienstrategie bei Jefferies.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im US-Zollstreit mit China hatte zuvor schon die Wall Street angeschoben. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich gestern mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 40.093 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 2,0 Prozent auf 5.484 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 2,7 Prozent auf 17.166 Stellen an.

Der Druck auf den US-Staatsanleihenmarkt bleibt jedoch bestehen. Er wurde stark abverkauft, da Trumps Zollwelle das Vertrauen in die US-Führung und das US-Vermögen erschütterte. Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen lagen am Freitag bei 4,3168 Prozent.

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee am Morgen um 0,8 Prozent auf 67,05 Dollar je Barrel (159 Liter). Die nachlassende Risikoaversion der Anleger ist dabei ein wichtiger Kurstreiber.

Sichere Häfen sind dagegen nicht gefragt. Das bekommt auch Gold zu spüren. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet am Morgen 3.325 Dollar und damit 0,7 Prozent weniger als am Vorabend. Erst am Dienstag hatte Gold bei 3.500 Dollar ein Rekordhoch markiert.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der im Zuge der jüngsten Börsenturbulenzen so massiv unter Druck geratene Dollar Stärke. Parallel dazu fällt der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1335 Dollar.

Im DAX dürfte die Merck-Aktie heute einen Blick wert sein. Der Pharma- und Technologiekonzern befindet sich nach eigenen Angaben "in weit fortgeschrittenen Gesprächen" zu einer milliardenschweren Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics. Basis der Gespräche sei ein Preis von rund 47 Dollar pro Springworks-Aktie.

Der aktuelle Preiskampf auf dem US-Mobilfunkmarkt macht T-Mobile zu schaffen. Zwar gab die Tochter der Deutschen Telekom einen erneuten kräftigen Kundenzustrom bekannt, das Plus blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen will dennoch wie bisher im Gesamtjahr 5,5 bis sechs Millionen zusätzliche Nutzer anlocken.

Der Kursverfall der Bayer-Aktien infolge der Milliarden-Rechtsrisiken in den USA wird auf der heutigen Hauptversammlung der Leverkusener abermals für reichlich Aktionärsschelte sorgen. Seit dem letzten Aktionärstreffen vor einem Jahr haben die Anteilsscheine rund ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt, während der DAX um rund ein Fünftel zugelegt hat.

Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst weiterhin trotz der Konkurrenz neuer KI-Rivalen. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 8,5 Prozent auf knapp 66,9 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mitteilte. Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund vier Prozent zu.

Der kriselnde Chipkonzern Intel hat dagegen die Börse mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund sechs Prozent. Der neue Konzernchef Lip-Bu Tan kündigte zugleich Kostensenkungen und einen Stellenabbau mit "sehr harten Entscheidungen" an.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.