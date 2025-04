marktbericht Nach Börsenturbulenzen Versöhnlicher Wochenausklang im DAX? Stand: 11.04.2025 07:43 Uhr

Nach dem Crash im DAX zu Wochenbeginn hoffen die Anleger auf einen positiven Wochenausklang. Das deutsche Börsenbarometer könnte auf seine jüngsten Kursgewinne noch etwas draufsetzen.

Kehrt am deutschen Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen zum Wochenschluss wieder etwas Ruhe ein? Es scheint fast so, der Broker IG taxiert den DAX jedenfalls zur Stunde 0,9 Prozent höher bei 20.476 Punkten. Der Kursausschlag ist im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen beruhigend "gering". Zudem könnte das deutsche Börsenbarometer damit sein gestriges Kursplus von 4,5 Prozent auf 20.562 Punkte weiter ausbauen.

Damit deutet sich für den DAX ein kleines Wochenplus an - nachdem er am Montag noch um bis zu zehn Prozent auf 18.489 Punkte eingebrochen war. Auch seit Jahresbeginn liegt der deutsche Leitindex nunmehr wieder leicht im Plus; das vergangene Börsenjahr hatte der DAX bei 19.909 Zählern beendet.

Das klingt zwar alles zunächst einigermaßen beruhigend. Doch ein Blick auf den Chart zeigt, dass der DAX damit gerade einmal einen Bruchteil seiner zuvor angelaufenen starken Kursverluste wieder wettgemacht hat.

Kaum ein Marktexperte mag zudem prognostizieren, ob die jüngsten Kursgewinne von Dauer sind. Alles hängt von der nächsten Äußerung, dem nächsten Meinungsumschwung des US-Präsidenten ab. Trump hat an den Märkten an den vergangenen Handelstagen die wohl wichtigste Währung verspielt: Vertrauen. Eine nachhaltige Kurserholung scheint vor diesem Hintergrund nur schwer vorstellbar.

Der US-Präsident war zur Wochenmitte in dem von ihm angezettelten Zollstreit zurückgerudert. Er senkte die Zölle für fast alle Handelspartner zunächst für 90 Tage auf zehn Prozent. Für China erhöhte Trump die Einfuhrabgaben dagegen ein weiteres Mal, sie liegen nun bei 145 Prozent.

Mit seiner "Pause" im Zollstreit trat Trump am Mittwochabend eine Rally an der Wall Street los, die sich an den globalen Aktienmärkten gestern fortsetzte. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es letztlich der drastische Rendite-Anstieg für US-Staatsanleihen gewesen war, der Trump zur Umkehr gezwungen hatte. Experten sprachen von einer "toxischen Kombination" fallender Aktien- und Anleihenkurse und einem "Sell America"-Szenario.

Die Vorgaben von den asiatischen Börsen für den DAX-Handel sind derweil durchwachsen. Die anhaltende Unsicherheit und die Furcht vor einem eskalierenden Handelskrieg setzen die Kurse in Japan unter Druck. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 4,2 Prozent im Minus.

Sachte aufwärts geht es dagegen an den chinesischen Märkten. So gewinnt die Börse Shanghai aktuell 0,4 Prozent hinzu, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten um 0,3 Prozent zulegen kann.

Die großen Indizes an der Wall Street hatten gestern ein Drittel ihrer starken Kursgewinne zur Wochenmitte wieder abgeben müssen. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 2,5 Prozent tiefer mit 39.593 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 4,3 Prozent auf 16.387 Zähler nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 3,5 Prozent auf 5.268 Stellen. Zur Stunde tendieren die US-Futures seitwärts.

Am Nachmittag noch vor US-Börseneröffnung startet die Banken traditionell die Berichtssaison in den USA. JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo öffnen ihre Bücher. Die Berichtssaison dürfte den Anlegern weiter Klarheit darüber geben, wie sehr der Zollstreit die Unternehmen in den USA belastet, vor allem die Ausblicke dürften daher im Fokus stehen.

Am Morgen hat der Goldpreis erstmals in der Börsengeschichte die Marke von 3.200 Dollar geknackt. In der Spitze geht es bis auf 3.220 Dollar aufwärts. Die Rekordrally bei dem gelben Edelmetall ist in erster Linie auf die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten zurückzuführen.

Diese dämpfen die Risikobereitschaft und begünstigen eine Verlagerung in sichere Anlagen. Auch der fallende Dollar trug zum Anstieg des Goldpreises bei, stärkte er doch die Nachfrage aus dem Nicht-Dollar-Raum.

Die Ölpreise ziehen am Morgen an und bauen damit ihre gestrigen Gewinne aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet aktuell 63,52 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr. Das "schwarze Gold" hatte sich zuletzt stark verbilligt, dahinter steckt die Furcht der Anleger vor einer weltweiten Konjunkturdelle und insbesondere einer nachlasssenden Nachfrage aus China infolge der US-Zollpolitik.