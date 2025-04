marktbericht DAX tiefer erwartet Zurückhaltung an der Börse vor Trumps Zollplänen Stand: 02.04.2025 07:35 Uhr

Die Börse hält den Atem an - immerhin will US-Präsident Trump heute weitreichende Zölle gegen diverse Länder verkünden. Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten.

Die Unsicherheit der Anleger vor den mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu seinen Zollplänen hält den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in Schach. Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel gehen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 22.490 Punkten.

Der deutsche Leitindex dürfte damit einen kleinen Teil seiner gestrigen Gewinne direkt beim Handelsstart wieder abgeben. Tags zuvor hatte der DAX 1,7 Prozent höher bei 22.540 Punkten geschlossen. Nach vier Verlusttagen in Folge machte der Dienstag seinem Ruf an der Börse als "Turnaround Tuesday" damit einmal mehr alle Ehre.

Doch Experten sind skeptisch, was die weiteren Aussichten anbelangt, hatte sich doch die Charttechnik im DAX zuletzt deutlich eingetrübt. Tatsächlich muss sich erst noch weisen, wie nachhaltige die gestrige Kehrtwende ist.

Dabei dürften die Zollpläne, die US-Präsident Trump heute vorstellen wird, eine große Rolle spielen. Seit Wochen schon spricht Trump vom 2. April als "Liberation Day", dem "Tag der Befreiung in Amerika".

Erst zu Wochenbeginn hatte Trump gedroht, dass von den geplanten reziproken, also wechselseitigen, Zöllen der USA kein Staat verschont bleiben soll. Trump würde künftig also im gleichen Umfang Zölle für Importe von Partnerländern in die USA erheben, wie für US-Exporte in diese Länder fällig werden. Reziproke Zölle bedeuteten letztlich, dass die USA überall dort ihre Zölle anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner.

Im Vorfeld ist die Unsicherheit auch an den asiatischen Börsen groß. "Es ist sehr schwierig abzuschätzen, was passieren wird, das ist die Situation, in der wir uns befinden", sagte Kazuo Kamitani, Aktienstratege bei Nomura Securities. "Wir müssen die Nachrichten aus den USA genau beobachten."

In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,2 Prozent höher, nachdem er im Handelsverlauf zuvor zeitweise auf den tiefsten Stand seit September gefallen war. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten liegt aktuell 0,1 Prozent im Plus.

An der Wall Street ergab sich gestern ein gemischtes Bild: Der Dow Jones blieb unverändert bei knapp 41.990 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen um 0,9 Prozent auf fast 17.450 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 legte um 0,4 Prozent auf 5.633 Stellen zu.

Gold bleibt auch zur Wochenmitte gefragt. Das gelbe Edelmetall hat im Moment Rückenwind, gilt es vielen Anlegern doch angesichts der gestiegenen geopolitischen Risiken und Zollsorgen als "sicherer Hafen". Am Morgen kostet eine Feinunze Gold 3.117 Dollar - ein Plus von 0,1 Prozent. Gold bleibt damit in Reichweite seines Allzeithochs, das es gestern bei 3.149,03 Dollar markiert hatte.

Am Ölmarkt stabilisieren sich am Morgen die Preise. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee notiert kaum verändert bei 74,51 Dollar je Barrel. Tags zuvor hatte die OPEC+ damit begonnen, ihre freiwilligen Förderkürzungen schrittweise zurückzufahren. Dadurch steigt die tägliche Ölproduktion der OPEC+ ab April jeden Monat um knapp 140.000 Barrel.

Im DAX könnten heute die Autobauer einen Blick wert sein. BMW ist auf dem US-amerikanischen Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet. Von der Hausmarke BMW lieferten die Bayern im ersten Quartal 87.615 Autos aus, das waren 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch Volkswagen hat den Absatz in den USA im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 7,1 Prozent auf 87.915 Fahrzeuge gestiegen, teilte das Unternehmen gestern mit. Die Verkäufe von Taos und Jetta trieben das Wachstum der Marke an.

Boeing-Chef Robert "Kelly" Ortberg will nach Angaben seines Unternehmens bei einer heutigen Anhörung im US-Senat "schwerwiegende Fehltritte" des US-Flugzeugbauers einräumen. Ortberg wird demnach auch Boeings Verantwortung für die Abstürze von zwei Boeing-Maschinen mit insgesamt 346 Toten vor mehr als fünf Jahren anerkennen.

Von Tesla werden heute voraussichtlich gegen 15 Uhr MESZ Angaben zu den Auslieferungen im ersten Quartal erwartet. Die Zahlen werden zeigen, welchen Effekt der Generationswechsel beim Bestseller Model Y und die Kontroversen um die politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk auf das Geschäft des Elektroauto-Herstellers hatten.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.