marktbericht Nach Angriff Israels auf Iran DAX vor Kursrutsch, Ölpreise springen hoch Stand: 13.06.2025 07:42 Uhr

Angesichts der Eskalation der Lage im Nahen Osten nehmen die Anleger an den Aktienmärkten Reißaus. Der DAX steuert auf massive Kursverluste zu - während Öl und Gold einen Satz nach oben machen.

Nach dem Angriff Israels auf den Iran flüchten die Anleger raus aus riskanten Anlagen wie Aktien und Öl und rein in sichere Häfen wie Gold und den Schweizer Franken. Der DAX steuert auf massive Kursverluste zu. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 1,7 Prozent tiefer bei 23.386 Punkten.

In der Nacht war die Lage im Nahen Osten eskaliert. Das israelische Militär führte einen "Präventivschlag" gegen Nuklearanlagen und militärische Standorte im Iran aus. Der israelische Präsident betonte, dass die Angriffe weitergehen, bis "die Gefahr beseitigt ist". Irans Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei verurteilte die Angriffe und kündigte Vergeltung an.

Mit den sich nun anbahnenden Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt würde sich die Abwärtsspirale im DAX immer rascher drehen. Sollte der deutsche Leitindex heute im Minus schließen, wäre es der sechste Verlusttag in Folge. Bereits an den Tagen zuvor hatten die zunehmenden geopolitischen Spannungen auf den Märkten gelastet, gestern ging der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 23.771 Zählern aus dem Handel.

Auch die asiatischen Aktienmärkte stehen am Morgen unter Druck. An der Börse in Tokio gibt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 1,3 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fällt um 0,8 Prozent.

Deutlich fällt auch die Reaktion bei den US-Futures aus: Der Future auf den Dow-Jones-Index notiert aktuell 1,5 Prozent im Minus, der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 liegt sogar 1,8 Prozent im Minus.

Nicht nur an den Aktienmärkten, auch an den Rohstoff- und Devisenmärkten reagieren die Anleger mit massiven Umschichtungen auf die Eskalation der Lage im Nahen Osten. Investoren fürchten, dass die Ölversorgung beeinträchtigt werden könnte.

Der Ölpreis steigt in der Spitze um 13 Prozent an, aktuell notiert der Preis für die Nordseesorte Brent bei 75,39 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit 8,7 Prozent höher.

Unterdessen können Währungen, die als sicherer Hafen gelten, wie der Schweizer Franken und der japanische Yen, deutlich zulegen. Auch der Dollar ist wieder gefragt. Der Euro fällt dagegen um 0,7 Prozent auf 1,1524 Dollar zurück.

Anleger steuern auch den sicheren Hafen Gold an. Der Goldpreis zieht um 0,9 Prozent auf 3.425 Dollar je Feinunze an. Das gelbe Edelmetall nähert sich damit wieder seinem Rekordhoch bei 3.500 Dollar an, das es im April angesichts geopolitischer Spannungen, der von US-Präsident Donald Trump entfachten Handelsstreitigkeiten und anhaltenden Konjunktursorgen markiert hatte.

Diese sicheren Anlagen dürften nun so lange gefragt bleiben, bis die Gefahr einer weiteren Eskalation gebannt ist. "Es lässt sich unmöglich sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt", betont Michael Pfister, Devisen-Experte der Commerzbank. "Auf jeden Fall ist das eine große Eskalation, die uns deutlich näher an einen ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten bringt."