marktbericht Nach jüngster Rekordrally DAX-Anleger lassen es ruhig angehen Stand: 23.05.2025 07:39 Uhr

Der DAX steuert auf den ruhigen Abschluss einer historischen Börsenwoche zu. Die US-Verschuldung bleibt aber ein großer Sorgenfaktor für die Börsen. Das dürfte die Anleger vor größeren Engagements zurückschrecken lassen.

Am Morgen zeichnen sich bestenfalls zaghafte Gewinne für den DAX ab. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 24.031 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX seine Rekordjagd beendet und sich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 23.999 Zählern aus dem Handel verabschiedet.

Kurzfristig könnte die Luft am deutschen Aktienmarkt nun erst einmal raus sein, der DAX könnte in eine Konsolidierungsphase übergehen, nachdem er zur Wochenmitte noch bei 24.152 Punkten ein Rekordhoch markiert hatte. Nach seinem langen, rasanten Hochlauf gilt der DAX nämlich als "überkauft", eine Konsolidierung oder gar Korrektur käme daher nicht überraschend.

Mittel- bis langfristig scheint für den deutschen Leitindex nach oben aber noch einiges möglich. Der Aufwärtstrend ist intakt, zudem gilt ein frisches Allzeithoch als eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat.

Fundamental haben die Risikofaktoren zuletzt allerdings wieder zugenommen. So konnte die US-Regierung einen Etappensieg für das umstrittene US-Steuerpaket erringen - die Sorgen um Verschuldung bleiben damit weiter bestehen.

Die Steuersenkungspläne von US-Präsident Donald Trump hatten gestern im Kongress eine wichtige Hürde genommen: Die Republikaner stimmten mit ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus für das Vorhaben. Der Gesetzentwurf, der nun in den Senat kommt, dürfte die US-Staatsverschuldung in den kommenden zehn Jahren um rund 3,8 Billionen Dollar erhöhen.

Die Renditen von Staatsanleihen, insbesondere mit längeren Laufzeiten, waren im Vorfeld der Verabschiedung des Gesetzentwurfs aufgrund von Sorgen um die US-Finanzen angestiegen.

Verschärft wurde dies durch die Entscheidung der Ratingagentur Moody's in der vergangenen Woche, die Kreditwürdigkeit der USA unter Hinweis auf die steigende Verschuldung herabzustufen.

Die anfangs richtungslosen US-Börsen konnten sich gestern stabilisieren. Anhaltende Sorgen der Anleger wegen des steigenden Staatsdefizits der Vereinigten Staaten, die zur Wochenmitte einen Kursrutsch ausgelöst hatten, schoben der Kaufbereitschaft allerdings einen Riegel vor.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich kaum verändert bei 41.859 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 notierte ebenfalls kaum verändert bei 5.842 Zählern, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,3 Prozent auf 18.925 Stellen an.

An den asiatischen Aktienmärkten zeichnen sich zum Wochenschluss leichte Gewinne ab. Die japanische Börse tendiert fester. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index aktuell um 0,4 Prozent zu, er profitiert dabei auch von einem schwächeren Yen. Die Börse Shanghai notiert fast unverändert. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewinnt 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel schwächelt der Dollar zu vielen wichtigen Währungen. Parallel dazu steigt der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1317 Dollar. Der Goldpreis steigt um 0,3 Prozent auf 3.309 Dollar je Feinunze.

Die Ölpreise fallen den vierten Tag in Folge. Hintergrund ist die Aussicht auf weitere Produktionssteigerungen der OPEC+-Länder. Am Rohstoffmarkt verbilligt sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee am Morgen um 0,7 Prozent auf 64,02 Dollar je Barrel (159 Liter).

Der Bitcoin gibt am Morgen leicht nach auf 111.100 Dollar. Tags zuvor hatte die Kryptowährung erstmals die Marke von 112.000 Dollar erreicht. "Die Aussicht auf eine weitere Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben auf US-amerikanischem Grund und Boden hält den Risikoappetit am Leben", kommentierte Marktanalyst Timo Emden die anhaltende Rekordjagd.

Im DAX könnte die Porsche-SE-Aktie heute einen Blick wert sein. Der VW-Großaktionär hält seine virtuelle Hauptversammlung ab. Von den beiden Hauptbeteiligungen der von den Familien Porsche und Piech kontrollierten Holding – der VW AG und der Porsche AG - fließt derzeit weniger Gewinn in die Kasse des DAX-Konzerns.

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat ihre Klage gegen Microsofts 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard aufgegeben. Sie erklärte gestern, ein weiteres Vorgehen liege nicht im öffentlichen Interesse. Microsoft-Präsident Brad Smith bezeichnete die Entscheidung als "Sieg für Gamer im ganzen Land und für den gesunden Menschenverstand in Washington".

OpenAI, der Konzern hinter ChatGPT, hat in München sein erstes deutsches Büro eröffnet. Zunächst startet es mit rund einem Dutzend Mitarbeitern; die Zahl soll aber noch steigen, wie das Unternehmen mitteilt. Weltweit ist es der zwölfte Standort. Deutschland sei eines der Top-Fünf-Länder in Sachen Nutzung von ChatGPT, sagte OpenAI-Chefökonom Ronnie Chatterji.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.