marktbericht Hohe Nervosität an den Börsen DAX-Anleger fürchten US-Angriff auf den Iran Stand: 19.06.2025 09:26 Uhr

An Fronleichnam geht es mit dem DAX weiter bergab. Die Anleger werden mit Blick auf den Nahen Osten immer nervöser und beginnen, die Risiken einer möglichen US-Militärintervention in der Region einzupreisen.

Die Investoren an den Finanzmärkten sind angespannt - die Unsicherheit über die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten ist hoch. Anleger befürchten, dass sich die USA an den israelischen Angriffen auf den Iran beteiligen werden. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bereiten sich die USA auf einen möglichen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor.

"Ein solches Szenario würde das Risiko eines größeren regionalen Konflikts erhöhen - mit Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und wahrscheinlich auch auf das Wirtschaftswachstum", sagt Kyle Rodda von Capital.com.

Vor diesem Hintergrund fliehen Anleger weiterhin aus riskanten Anlagen wie Aktien. Der DAX fällt im frühen Feiertagshandel um 0,5 Prozent auf 23.192 Punkte zurück. Mit dem Rutsch unter die Schlüsselzone bei 23.300/23.400 Punkten und die darunter verlaufende 50-Tage-Linie trüben sich die Perspektiven für den deutschen Leitindex schlagartig ein. Dem DAX droht nun eine Verschärfung des Abwärtstrends.

Der Zins-Entscheid der US-Notenbank Federal Reserve lässt die Anleger hingegen weitgehend kalt, lieferte er doch kaum Überraschungen: Die Währungshüter tasteten den Leitzins trotz wiederholter Forderungen von Präsident Trump nach einer Zinssenkung nicht an. Zudem blieb die Fed ihrem Zinsausblick vom März treu und signalisierte weiter zwei Zinssenkungen für das laufende Jahr.

Im Tagesverlauf erwarten die Investoren geldpolitische Entscheidungen weiterer wichtiger Notenbanken. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) könnte bei ihrem vierteljährlichen Zinsentscheid den Leitzins zum sechsten Mal in Folge kappen. Die Bank of England (BoE) hält indes voraussichtlich die Füße still.

An der Wall Street traten die großen Indizes nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank gestern auf der Stelle. Der Dow Jones stagnierte bei 42.172 Punkten, die technologielastige Nasdaq bei 19.546 Zählern und der breit gefasste S&P 500 bei 5.981 Stellen - alle drei mit einer Änderung von jeweils weniger als 0,1 Prozent zu ihren Vortageskursen.

Negative Impulse kamen derweil am Morgen von den asiatischen Börsen. Die Unsicherheit über die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten sorgte unter den Anlegern für Risikoscheu. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,0 Prozent tiefer bei 38.488 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent. Der Hang Seng der Sonderwirtschaftszone Hongkong büßte zuletzt 2,0 Prozent ein.

An den Devisenmärkten treibt die Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten die Anleger in den Dollar. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent auf ein Ein-Wochen-Hoch von 99,098 Punkten, parallel dazu fällt der Euro um bis zu 0,3 Prozent auf 1,1449 Dollar. Angesichts der rapide zunehmenden geopolitischen Spannungen kann der Dollar seinen Status als sicherer Hafen offenbar wieder zurückgewinnen.

Gold kann von der anziehenden Risikoaversion der Anleger dagegen nicht profitieren. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 3.350 Dollar und damit 0,7 Prozent weniger. Gold notiert nunmehr rund 100 Dollar unter seinem Hoch von Anfang der Woche.

Unterdessen setzen die Ölpreise ihren Anstieg fort. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zieht um 0,6 Prozent auf 77,15 Dollar an. Die Ölpreise hatten sich zuletzt als wichtiger Seismograf für die Ängste der Anleger mit Blick auf den Nahen Osten entwickelt. Im Fokus steht dabei die Straße von Hormus - täglich passieren etwa 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls diese Meerenge.

Shell-Chef Wael Sawan sagte, sein Unternehmen sei derzeit sehr vorsichtig bei Lieferungen aus dem Nahen Osten. Die Straße von Hormus sei die Arterie, durch die die Energie der Welt fließe, und wenn diese Arterie verstopft sei, habe das große Auswirkungen auf den Welthandel.

Sollte Teheran die Straße von Hormus schließen, so würden massive Versorgungsengpässe am Ölmarkt entstehen. Das würde die Ölpreise und damit die Inflation weltweit massiv nach oben treiben - was wiederum fatale Folgen für die Aktienmärkte hätte.

Unter den Einzelaktien am deutschen Aktienmarkt macht im frühen Handel die Medios-Aktie mit einem Kurssprung auf sich aufmerksam. Das im SDAX notierte Spezialpharmaunternehmen will bis zu einer Million eigene Aktien zurückkaufen. Pro Anteilschein würden 12,50 Euro gezahlt, teilte das Unternehmen gestern Abend mit.

Im Rechtsstreit zwischen der EU-Kommission und Google um eine mehr als vier Milliarden Euro schwere Kartellstrafe legt heute die Generalanwältin Juliane Kokott ihre Empfehlung für das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vor. Ihre Empfehlung ist zwar nicht bindend - dennoch hat die Meinung der Generalanwältin häufig erheblichen Einfluss auf das spätere Urteil.

Die Google-Tochter Waymo hat angekündigt, ihre Robotaxis ab Juli in New York anzubieten - einer Stadt, die für ihre Staus und chaotischen Verkehr berüchtigt ist. Die aktuellen New Yorker Regeln verbieten allerdings den Betrieb fahrerloser Fahrzeuge. Deshalb beantragte Waymo zunächst eine Genehmigung für autonome Fahrten mit Sicherheitsfahrern am Steuer.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.